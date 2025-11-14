La sombra de Toto Caputo, detrás del financiamiento electoral de La Libertad Avanza

El 23 de octubre, tres días antes de las elecciones legislativas, Flavio Luis Caputo depositó, a través del banco Comafi , 200 millones de pesos a la campaña de La Libertad Avanza . No sólo es el hermano de Toto Caputo : también fue junto al ministro de Economía de Javier Milei el socio fundador de la consultora Anker . Tampoco es el único aporte electoral relacionado al apellido Caputo.

En los comicios, plebiscitados por el gobierno libertario, se jugaba el esquema de bandas del tipo de cambio y el propio futuro del titular del Palacio de Hacienda, sostenido por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent , pero necesitado del respaldo de las urnas para obtener la "generosidad" de Donald Trump .

El entorno de Caputo financió a LLA desde comienzos de año, cuando quedó registrado como partido nacional, gracias a los oficios de Karina Milei . Según figura en los registros de la Cámara Nacional Electoral , que monitorea los aportes casi a tiempo real, el 14 de julio la firma Invernea S.A . trasfirió a LLA unos $23 millones para "desenvolvimiento institucional".

Como ya contó Letra P , Invernea es un fondo de inversión que, tal como se presenta en su web, "acerca el mundo financiero a los sectores productivos", principalmente ganaderos, pero también agrícolas y forestales. Fue fundada por Juan Pazo , titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ). En su última declaración jurada, el funcionario anotó que mantenía 39 millones de pesos en acciones de la empresa. Pazo conoce a Toto Caputo hace 17 años y es un hombre de su máxima confianza.

En la actualidad, un hijo de Caputo y uno del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta , ocupan puestos en el managing en la empresa, al igual que el hermano de Mariano Federici , extitular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) durante la gestión de Cambiemos.

image La donación de Invernea, empresa de Juan Pazo.

Los hilos de Juan Pazo

El mismo día otra empresa aportó a LLA: VP Comunicación SRL depositó $ 20.000.000. Fue constituida en junio de 2020 por Pazo, tal como refleja el Boletín Oficial.

Antes de asumir en la ARCA, Pazo era el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía del Ministerio de Economía. Desde esa silla asumió en mayo de 2024 como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Federal Pesquero. Varias empresas del sector apoyaron a LLA en estos comicios. Agropez SA, del grupo Conarpesa, le depositó al partido $137.500.000; Food Arts S.A., $ 43.350.000; y Maronti S.A., otros $100.000.000.

Pazo tiene su pasado en el mundo del seguro. También hay empresas del sector que figuran como aportantes del oficialismo. El mismo día, el 24 de octubre, fueron cargados en el sistema un depósito de $52.318.761 de Sis Servicios Integrales de Seguros y cinco transferencias por un total de $2.500.000 de Luis Andres Ricchini, fundador de Winse, que diseña productos para la industria del seguro.

Más aportes ligados al clan Caputo

El 3 de octubre, Miguel Schmukler le envió 10 millones de pesos a la filial porteña de LLA. Junto a Pazo, fue nombrado también como representante ante el Consejo Federal Pesquero y, meses más tarde, en octubre del año pasado, como director del comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. Ambos puestos en carácter ad honorem.

Toto no es el único Caputo cuya sombra alcanza varios aportes a LLA. El 23 de octubre, Tristán Socas envió $6.000.000 a la franquicia porteña del partido de los Milei. Experto en finanzas, fue nombrado el año pasado como presidente de Enarsa, la empresa estatal encargada de cuestiones estratégicas en el sector energético, como la importación de Gas Natural Licuado. Su desembarco en la gestión libertaria fue promovido por Santiago Caputo.

Santiago Caputo Santiago Caputo, asesor presidencial.

El hilo del asesor presidencial puede verse también en otros 15 aportes por un total de $33.000.000. Fueron todos realizados por Lucas Costa para financiar las campañas de LLA en varias provincias (Corrientes, Formosa, Mendoza, Jujuy, Chubut y La Pampa). No se trata de un funcionario: Costa es uno de los socios de Zefico SA, la empresa que emplea formalmente a Caputo, mientras que por su asesoramiento presidencial factura como monotributista. Según publicó La Nación, la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió un reporte por sospecha de lavado de dinero por el ingreso a la firma de 800 mil dólares entre abril y junio de este año.

Zefico fue creada en abril de 2021 por Pablo Costa (el padre de Lucas) con la firma del escribano José Domingo Mangone, el mismo que también certificó el nacimiento de Anker, la consultora que el año anterior había fundado Toto Caputo.

Más de $2000 millones

A diferencia de 2023, cuando el Estado financió el 87% de la campaña de Milei con aportes públicos, este año LLA recibió suficientes donaciones privadas. Con 33 transferencias en el año, el partido en el orden nacional sumó $828.575.967.

Como contracara, el PJ a nivel nacional recibió en el mismo periodo para "desenvolvimiento institucional" apenas $55.768.874.

Con todo, también hubo aportes a cada filial provincial de LLA. Por caso, en la Ciudad de Buenos Aires figuran 66 operaciones por $945.654.460 y el partido bonaerense recibió 14 pagos por $451.820.000.