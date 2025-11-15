TEMPORADA DE CAMBIOS

Cuáles son los desafíos de Leticia Esteves en el nuevo superministerio de Neuquén

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales deberá ordenar áreas sensibles para el modelo de gestión de Figueroa. Cambios, obras y objetivos.

Letra P | Georgina Gonzáles
Por Georgina Gonzáles
Leticia Esteves, flamante ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa consolidó una estructura inédita al reunir bajo una sola conducción áreas sensibles para el futuro productivo de Neuquén. En ese esquema, Leticia Esteves asumió el desafío de coordinar un superministerio que articula políticas hídricas, mineras, energéticas, productivas y territoriales, unificando competencias que antes operaban de manera dispersa.

Leticia Esteves, flamante ministra en Neuquén, junto al gobernador Rolando Figueroa.
NUEVA ETAPA

Neuquén: Leticia Esteves asumió en la cartera que nuclea tres sectores estratégicos en la provincia

Por  Letra P | Periodismo Político

La creación del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales no sólo reconfigura el funcionamiento interno del gabinete, sino que reviste un fuerte sentido político al confiarle a Esteves la conducción de áreas hasta ahora dispersas. A partir de ahora, la referente que llegó al armado provincialista desde el PRO, tendrá la responsabilidad de ordenar y encauzar la transición hacia una matriz productiva más diversificada, en una provincia que funciona al ritmo de Vaca Muerta pero que se prepara para un futuro en el que el turismo deberá ocupar un lugar central. Así lo entiende ella.

Esteves, que ya venía desempeñándose como secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, asumió el nuevo desafío sin alterar demasiado su lectura respecto a su rol. “El poder es efímero”, afirma en diálogo con Letra P. Más que un ascenso personal entiende que la creación del ministerio es un reconocimiento al trabajo del equipo y al ordenamiento interno que la gestión viene realizando desde diciembre de 2023.

El rediseño del organigrama ubica bajo una misma conducción áreas esenciales, algunas con alto impacto económico y otras con fuerte peso social, como el turismo y la cuestión ambiental. El nuevo ministerio absorbe la cartera completa, un área que para Esteves tiene un lugar estratégico en la transición económica. “El turismo es la segunda actividad económica más importante de la provincia. Cuando termine el gas y el petróleo, los neuquinos vamos a vivir del turismo”, asegura.

Leticia Esteves con Rolando Figueroa

En Neuquén, gran parte de la infraestructura financiada por el Banco Mundial tiene como destino la consolidación de corredores turísticos en zonas emergentes como el norte provincial, Villa Traful, y Mamuil Malal. El foco de su trabajo, cuenta, será conectar inversiones en rutas con destinos reales, fortalecer las cinco hosterías provinciales, ampliar la oferta hotelera a partir de la articulación público-privada, y potenciar la llegada de capitales privados de la mano de Gustavo Capiet, quien fue designado para conducir Neuquén Tur.

Las nuevas áreas bajo la órbita de Leticia Esteves

La absorción del área de Recursos Hídricos, que antes estaba bajo la órbita de Energía, le implica a Esteves manejar permisos, planificar el uso del agua en un contexto de expansión productiva y sostener obras clave como plantas de tratamiento de efluentes, imprescindibles ante el crecimiento acelerado de las ciudades neuquinas. “La provincia crece cuatro veces más que la media del país. Ya venía una tensión muy grande sobre los efluentes”, explica.

Entre los primeros anuncios mencionó la ampliación de la planta de tratamientos cloacales de Villa La Angostura, retomar la obra en Loncopué y anunció nuevas inversiones para Plottier, Picún Leufú y San Martín de los Andes. También destacó el fortalecimiento del monitoreo de metano, una herramienta clave para controlar el impacto ambiental de la industria hidrocarburífera.

También la Dirección Provincial de Tierras pasa ahora a su órbita. Esto implica un rol directo en la gestión territorial, el ordenamiento de lotes fiscales, la resolución de conflictos y la disponibilidad de suelo para proyectos turísticos, productivos y comunitarios.

La actividad minera, que estaba bajo la secretaría de Ambiente, también queda incluida. Conecta de manera directa con el desarrollo de recursos naturales, la fiscalización ambiental y la convivencia entre actividades extractivas, urbanas y turísticas.

La gestión de los residuos seguirá siendo un eje central, con trabajos sobre pasivos ambientales como Comarsa, Plaza Huincul y los residuos industriales del Parque Industrial neuquino.

Objetivos de gobierno en Neuquén

Según Esteves, la primera etapa de su función como ministra estará marcada por un paquete de decisiones concretas. Cuando habla al respecto enumera obras de saneamiento con financiamiento internacional y provincial, plantas de efluentes, ampliaciones y retome de obras en tensión. También preve el fortalecimiento de destinos turísticos, ampliación de plazas hoteleras y las políticas de promoción para la articulación público-privada.

La gestión de residuos industriales y la profundización de políticas ambientales iniciadas durante su paso por la secretaría también forman parte de sus prioridades. Pero más allá de las medidas, los desafíos del superministerio son más amplios y consisten en hacer convivir dos motores económicos simultáneos: Vaca Muerta y el turismo.

Aunque Esteves evita la lectura política de poder personal, su designación la coloca como una pieza fundamental dentro del gabinete y como un engranaje de articulación en una gestión que avanza hacia su segunda mitad con una agenda que busca recuperar la iniciativa luego del tropiezo en la elección de medio término en la que La Neuquinidad se impuso en la mayor parte del territorio pero no pudo ganarle la elección a La Libertad Avanza, que se fortaleció en los centro urbanos.

El futuro del gabinete de Rolando Figueroa

Dentro del gabinete, nadie duda de que los cambios responden exclusivamente a decisiones que dependen del gobernador. “Rolo define”, repiten en su entorno. Ese modo de gobernar, introspectivo y estratégico, es parte de la identidad que supo construir desde el momento mismo en que comenzó a proyectarse como figura determinante en el escenario provincial.

La designación de Esteves fue un ejemplo claro. Ejecutada sin grandes señales previas y con un armado que dejó en evidencia que Figueroa está pensando la segunda parte de su gestión con un tablero distinto.

Rolando Figueroa en la Legislatura

La inminente salida de Julieta Corroza para asumir como senadora deja otro lugar vacante. La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres es una de las funcionarias más cercanas al gobernador y su cartera concentra una cantidad de áreas de gobierno que podrían dejar espacio para más de una incorporación al equipo de gobierno.

Los nombres en danza son muchos, y las certezas son pocas. Habrá próximos movimientos pero están en la cabeza del gobernador, y nadie más que él conoce la secuencia exacta de cómo y cuándo se ejecutarán.

