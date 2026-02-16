La batalla de los intendentes en Entre Ríos: cuáles son las seis peleas clave rumbo a 2027

Entre Ríos mostrará en 2027 un escenario común en sus principales ciudades. Los seis intendentes de las localidades más grandes tienen la posibilidad de pelear por su reelección. Ese panorama despierta desafíos complejos en las oposiciones, que deberán diseñar la estrategia pensando más en los retadores de 2031 que en las ejecutivas del año que viene.

Rosario Romero en Paraná , Francisco Azcué en Concordia , Mauricio Davico en Gualeguaychú , José Lauritto en Concepción del Uruguay , Adrián Fuertes en Villaguay e Isa Castagnino en Victoria son los seis intendentes que probablemente den la batalla por un segundo periodo. En ningún caso aparece, por ahora, un síntoma que muestre que a alguno de ellos podría irle mal. Una encrucijada que afrontarán las oposiciones será la de decidir hasta qué punto exponer a sus referentes a una elección marcada o si miden las potenciales candidaturas para dentro de cinco años.

Romero gobierna bajo el sello del PJ la capital de la provincia. Es el primer mandato de quien fue legisladora nacional y provincial y ministra de Gobierno y Justicia. Tiene la chance de ir por su segundo tiempo, pero a la vez es una de las fichas puestas para disputarle la gobernación a Rogelio Frigerio .

Si decide dar el salto, el peronismo paranaense deberá encontrar quién la herede, que muy probablemente surgirá del vientre del romerismo. Entre distintas terminales internas hay coincidencia respecto de “la buena gestión” que lleva adelante. Eso la consagra tanto para intentar repetir como para encabezar la boleta provincial.

En la oposición, Juntos podría volver a llevar a Emanuel Gainza , que no desiste en su deseo de gobernar la capital. Sueña con ser intendente desde su paso por la militancia estudiantil en el Instituto Cristo Redentor y, aunque no sea el preferido de Frigerio, nunca va a dejar de intentarlo. Del gaincismo salió una astilla, Maximiliano Rodríguez Paulin , que abrazó el violeta y dice que quiere ser intendente . Andrés Laumann , el diputado que fue el candidato libertario de la máscara de Batman en 2023, jura que no volverá a competir y dice que trabaja para que el espacio tenga más de un candidato, entre ellos Rodríguez Paulín .

De la UCR podría emerger nuevamente la figura de Lucía Varisco, que cosechó una nada despreciable cantidad de votos en las últimas elecciones.

Francisco Azcué en Concordia

Azcué (UCR) ya avisó que irá por su reelección. En su espacio no asoman disputas internas y tanto él como toda la escudería de Juntos están férreamente alineados con Frigerio. Las intenciones del Gringo de conducir la provincia quedarán atadas a la suerte política del gobernador. Su figura cae bien al interior de los espacios libertarios, que dependerán de la decisión de Karina Milei para resolver si deberán buscar nombres propios o militarán al radical con peluca.

En el PJ hay un vacío de conducción y de nombres. El peronismo concordiense quedó a la deriva después de la derrota de 2023 y no logró instalar hasta ahora ninguna figura que se posicione para encabezar la boleta para la intendencia.

IMG-20250826-WA0055 Rogelio Frigerio, Francisco Azcué y Sandra Pettovelo durante una recorrida en Concordia. La ministra visitó Entre Ríos para la prueba piloto del programa Centros de Familia.

El archivo data que Armando Gay y Ángel Giano fueron los que quedaron mejor parados en términos de caudal de votos. Gay ganó la interna, pero fue derrotado por Azcué en las generales. Desde aquella experiencia, desapareció del mapa político, aunque ocupa una vocalía en la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg). Giano, con perfil bajo por ahora, es siempre un número puesto. Tiene actividad en el armado de Axel Kicillof y nexos con el equipo de Romero en Paraná. Habrá que ver si el extitular de la Cámara de Diputados se arriesga en el '27 a comprobar que la tercera es la vencida o se guarda para el 31.

Del Concejo Deliberante surge el nombre de Pablo Bovino, uno de los cuatro ediles de la oposición. De perfil bajo, su figura cae bien entre la conducción política provincial y tiene contactos con los legisladores nacionales.

Mauricio Davico en Gualeguaychú

La eventual reelección de Davico depende del fallo que aún no emitió el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos sobre su actual gestión. La Justicia debe definir si su candidatura de 2023 fue legal o no. Se le cuestionó sus ochos años previos como intendente de Pueblo General Belgrano, una localidad pegada a Gualeguaychú.

De obtener un fallo favorable, podría competir por su segundo mandato en la ciudad de los carnavales como un aliado del gobernador y, especialmente, del gobierno de Javier Milei, con quien cultiva una cercanía propia. Conducir los destinos de la provincia es también un norte que se impuso el exintegrante del grupo Ráfaga, aunque probablemente esa pelea la deba dar ante Azcué en 2031.

davico karina menem.jpg Mauricio Davico es el entrerriano preferido de los hermanos Milei. Tiene una amistad de años con Martín Menem.

En la oposición, el PJ de Gualeguaychú está alineado con la figura de Guillermo Michel, que tiene como aliados a los diputados provinciales Juan José Bahillo y Lorena Arrozogaray. Martín Piaggio, que fue dos veces intendente, es siempre un nombre que circula como opción. Su pertenencia al kirchnerismo se matizó el año pasado cuando se alineó con la lista oficial del PJ para las legislativas.

José Lauritto en Concepción del Uruguay

Lauritto cursa su tercera intendencia en La Histórica. Sus dos mandatos anteriores fueron en 1999-2003 y 2015-2019. Nunca perdió una elección y jamás intentó un segundo mandato consecutivo. Por mandato constitucional, puede pelear para ser reelecto el año que viene si así lo desea, pero es también uno de los pesos pesados del PJ que coquetea con la gobernación. Ya fue vicegobernador y también legislador.

A sus 74 años, es el personaje político más fuerte de Concepción del Uruguay y su sucesión saldrá sí o sí de su riñón dentro del peronismo local. Su exviceintendente Martín Oliva gobernó la ciudad antes de ser senador.

Lauritto Marclay Lauritto junto a la diputada Marianela Marclay.

En Juntos aparecen nombres como el del exdirigente del PJ y hoy funcionario de Frigerio, Ricardo Vales, y Evelyn Viganoni, presidenta del PRO departamental y también funcionaria del gobierno provincial. En LLA no asoman nombres fuertes, aunque en el bloque del Concejo Deliberante subieron el tono en redes sociales en los últimos meses.

Adrián Fuertes en Villaguay

Fuertes jura que la reelección no está en sus pensamientos, pero podría competir por un cuarto mandato si lo desea. El intendente es el custodio del bastión peronista en el centro de la provincia. Fue concejal, diputado, ministro y candidato a gobernador. Su figura garantizó el triunfo del peronismo en los últimos 20 años en la ciudad y eso ata su suerte a un intento más.

Antes de su retorno al Palacio Municipal en 2023, quien gobernó durante ocho años la ciudad fue Claudia Monjo, su expareja y última candidata a vicegobernadora del peronismo. De ella se distanció personal y políticamente. Tanto, que la excandidata del PJ militó en la lista de Carolina Gaillard en las legislativas del año pasado. En la ciudad de los encuentros todavía no logran dilucidar si se abrió un nuevo frente interno o fue solo una experiencia aislada. Por el momento, no surgen nombres para la sucesión de Fuertes si él decide tener un destino fuera de la ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AdrianFuertes1/status/1964345913679499446&partner=&hide_thread=false En Villaguay inauguramos el Caps del barrio Perpetuo Socorro que atenderá la salud de miles de vevinos. Es el tercero que construimos en mis gestiones municipales. pic.twitter.com/HR0l2aHGWP — Adrian Fuertes (@AdrianFuertes1) September 6, 2025

En la oposición, hay tres sectores visibles: La Libertad Avanza, el radicalismo y el PRO. Según una fuente local, “entre sí no coordinan acciones” e inclusive en el Concejo votan a veces distinto. De ese recinto surgió Alejandro López, el concejal de La Libertad Avanza que fue suspendido dos meses por apología de la dictadura.

De la oposición surgen dos diputadas provinciales, Susana Pérez del PRO y Mariana Bentos de UNO, producto de la alianza que Frigerio selló con el evangelismo. “Nadie militaría por ellas a menos que la orden venga de arriba”, sintetizó una fuente local. En el gabinete provincial hay dos funcionarios villaguaycenses: Raúl Boc- Ho en Agricultura y Luis Uriona en la secretaría de Planificación. Ambos fueron candidatos a intendente y perdieron.

Isa Castagnino en Victoria

Castagnino pertenece al grupo político de la exvicegobernadora peronista Laura Stratta. Podría intentar repetir, pero su suerte depende de decisiones personales y de su destino político. En esa ciudad es fuerte el nombre de Gastón Bagnat, funcionario de Frigerio al frente de la Caja de Jubilaciones y quien perdió la intendencia en 2023 ante Castagnino por apenas 70 votos. Lo hizo con un partido vecinal, sin los respaldos de Frigerio ni de la UCR y logró colar tres concejales que le dan batalla a Castagnino.

Isa Castagnino intendenta Victoria.jpg Isa Castagnino gobierna Victoria, la localidad espejo de Rosario en Entre Ríos.

De esa ciudad surge también el nombre de Víctor Sanzberro, uno de los nombres que suena para presidir el bloque del PJ en el Senado. Según supo Letra P, su rol como legislador es bien valorado por el peronismo y no sería, por ahora, una opción para la sucesión de la intendenta.