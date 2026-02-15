Mariano Gaido reforzó puentes con Rolando Figueroa y puso a Neuquén como ejemplo para el país

El intendente de Neuquén , Mariano Gaido , aprovechó el discurso inaugural de sesiones legislativas en la ciudad más grande de la Patagonia para marcar algunas diferencias con el gobierno nacional, reafirmar puentes con el gobernador Rolando Figueroa y enumerar una serie de esperados anuncios.

Gaido puso a Neuquén como ejemplo para el país, la comparó sin pruritos con las otras grandes capitales argentinas, mostró cifras que la posicionan como "la de mayor crecimiento y consumo", y se aferró con pasión a dos palabras que marcan el destino de su gestión: superávit y eficiencia.

El jefe comunal insistió en dejar la marca de “Primero Neuquén” y dio pocas pistas respecto del armado partidario para su sucesión . No tiene otra reelección como intendente y en su entorno florecen probables candidaturas para encargarse de la herencia.

También recibió respaldo de las cámaras empresariales, los sindicatos, las cooperativas, las universidades, las referencias legislativas nacionales de La Neuquinidad y hasta un mensaje del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck .

rolo y gaido apertura-sesiones-deliberante El intendente Mariano Gaido junto al gobernador Rolo Figueroa, en el ingreso al Concejo Deliberante, este domingo a la mañana.

Desde temprano soltó uno de sus conceptos preferidos, el de un “Estado eficiente”. Esa definición marcó la columna vertebral de su mensaje, junto con la idea de la ciudad con “servicios premium”.

El intendente puso en primer plano las estadísticas que reafirman el crecimiento y el consumo en Neuquén, haciendo base en el patentamiento de autos, las ventas en supermercados, la comercialización de combustible y el turismo, entre otros aspectos.

“Ser un municipio eficiente es tener superávit para hacer, para transformar y desarrollar”, explicó. “Y los neuquinos somos eficientes, somos ejemplo en el país y se lo mostramos al mundo”, sintetizó. “Somos corajudos y vamos para adelante”, completó Gaido.

Superávit, pero diferente al de Javier Milei

Uno de los anuncios más importantes para el territorio es la creación del Banco Ciudad de Neuquén. Gaido lo enmarcó como política pública para respaldar a las pequeñas y medianas empresas.

En base a las miradas de la economía, el intendente marcó diferencias sutiles con el gobierno nacional libertario. Reivindicó al "municipio presente" y puso en valor la “justicia social” que el presidente Javier Milei elevó a la categoría de “aberración”. Le dio un espaldarazo a la universidad pública.

También destacó la "inversión del sector privado" y el desendeudamiento del municipio. Y bancó la idea de "bajarle el costo a la política" y dio ejemplos de lo que su distrito hizo, como la eliminación de las elecciones de medio término. Mencionó que la comuna tiene 3.300 trabajadores, el mismo número que cuando asumió.

Comparó el crecimiento del país en la última década, que llegó al 4%, contra el 57% que registró la ciudad de Neuquén. Refregó que la provincia, que aportaba el 2,2% al PBI nacional, ahora elevó esa participación al 4%. Y sin embargo, advirtió, la coparticipación llega al 1,72%.

Ubicó en primerísimo primer plano el superávit que ya lleva 2.190 días continuos, pero destacó especialmente que en vez de ajustar esos fondos se destinan a hacer más obras y mejorar los servicios. Puso la lupa sobre las viviendas, el crecimiento planificado y la recolección de residuos, sin olvidar la seguridad con las cámaras de videovigilancia y la iluminación LED.

Federalismo desde Neuquén

En un momento, Gaido le dio una fuerte impronta federal a sus planteos. Se quejó del subsidio que recibe el AMBA para su transporte público, que es otra de las banderas de su gestión.

gaido- apertura-sesiones-concejo-deliberante-mariano-gaido El mensaje del intendente de la capital más importante de la Patagonia, Mariano Gaido: hubo anuncios para el territorio y pensando en el escenario provincial y nacional.

En ese sentido, recordó que cuando comenzó su gobierno el servicio que prestaba “Indalo” era “un desastre”, y dijo que ahora se dio vuelta esa taba: anunció la incorporación de 36 vehículos 0 kilómetro a los 180 que ya circulan.

Añadió que ese servicio “se hace a menor costo, con superávit". "Si Buenos Aires quiere un boleto gratuito, que se lo paguen ellos”, dijo y cosechó aplausos de una barra entusiasta que copó el salón para ovacionarlo en numerosas oportunidades. Gaido también cuidó ese folclore político, parte del sustento de su alta imagen positiva: una barra lo recibió en el Concejo y le dio marco a la ceremonia.

“Neuquén es la capital que más crece y la que genera más expectativas, esperanzas y oportunidades”, se jactó. Con ayuda de un video en pantalla gigante, hasta pidió que otras grandes ciudades como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba o Rosario “nos tomen como ejemplo”.

Mariano Gaido y el año de "la transformación"

Los anuncios para lo que viene en este 2026 -"año de la transformación en gran metrópoli", bautizó el intendente- incluyeron la apuesta a un teleférico para la zona de la confluencia de los ríos "para disfrutar de manera moderna e inclusiva nuestras bellezas".

También se iniciará la construcción del estadio Movistar Arena. Gaido destacó en ese sentido el desarrollo de la industria de los festivales ("un orgullo"), y hasta comparó la asistencia al reciente y tradicional encuentro de la Confluencia (250 mil personas por zona) con las 50.000 personas que convoca el Cosquín Rock.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2023047383932703155&partner=&hide_thread=false NEUQUÉN, LA CIUDAD QUE MÁS CRECE EN EL PAÍS



Acompañamos a @MarianoGaidoOk en una nueva apertura de sesiones ordinarias del @cdneuquen. La ciudad de Neuquén es la que más crece en la República Argentina y se ha consolidado como la más importante del sur del país.



En la provincia… pic.twitter.com/RicXuOhebr — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) February 15, 2026

"Vamos a fomentar al sector privado, lo vamos a potenciar desde una economía nueva", señaló parta explicar la creación de una Agencia de Inversión. Obviamente, Gaido reconoció la incidencia económica de Vaca Muerta en todo el andamiaje de la "transformación" de la capital neuquina.

El intendente mencionó otras inversiones para el año, en el Polo Tencológico, con nuevas 3.000 cuadras de asfalto y la extensión del Paseo Costero. Todo de la mano de una gestión que define como "moderna, inclusiva y participativa".