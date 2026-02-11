Entre Ríos: el PJ se reorganiza y avisa que no acompañará una reforma constitucional en la provincia

El PJ de Entre Ríos reunió a la tropa para alinearse y retomar su impronta opositora.

No faltó nadie. Diputados nacionales y provinciales, intendentes y autoridades del PJ de Entre Ríos se vieron las caras este lunes por la noche para sellar viejas trifulcas y arrancar el año con un objetivo común: ganar las elecciones en 2027. Con ese espíritu, uno de los mandatos urgentes del peronismo es recuperar la impronta como oposición.

El primer paso en ese sentido fue dejar en claro, públicamente, que se opondrán a cualquier intento de reforma constitucional que impulse el gobierno de Rogelio Frigerio .

Como anticipó Letra P en mayo del año pasado , la modificación de la carta magna provincial formaría parte de la agenda 2026 de la Casa Gris . Ni bien comenzó el año, el gobernador retomó el tema y lo deslizó en reuniones privadas que tuvo con el exgobernador Gustavo Bordet y con la intendenta de Paraná , Rosario Romero .

El encuentro del PJ de esta semana sucedió en total hermetismo. Nadie lo anticipó y todos fueron cuidadosos en la previa. En lo formal, se trató de una reunión ampliada del Consejo Provincial. En los hechos, fue una juntada para alinear la tropa y dejar atrás viejas trifulcas del año electoral . Habrá que ver si se cumple, pero en la primera prueba lograron la unanimidad para oponerse a la eventual reforma constitucional que dejó trascender el frigerismo, aunque sin presentaciones formales aún.

Los referentes del peronismo marcaron su “rechazo categórico al intento de reforma constitucional en la provincia” y aseguraron que es “un debate que no responde al interés social y político de ningún entrerriano”.

“No hay manera de pensar en reformar una Constitución que tiene apenas 15 años. No tiene sentido”, dijo a Letra P uno de los presentes. Entre los puntos que el gobierno dejó correr, la unicameralidad es en el que se sostienen quienes salieron a hablar del tema, como el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

Algunas voces del PJ descreen de que ese sea el objetivo central, y aseguran que el verdadero trasfondo de la reforma pasa por una modificación de la procuración general de la provincia. En concreto, eso significaría recortar poder al eterno procurador general Jorge García. El peronismo no está de acuerdo con eso.

El objetivo del PJ

El peronismo entrerriano empezó el año con el pie derecho. La reunión tuvo asistencia perfecta y según reconstruyó Letra P, el clima fue de total cordialidad. Dentro del temario se incluyeron cuestiones como “la realidad política del PJ”. Entre los oradores estuvieron el diputado Guillermo Michel; el senador Adan Bahl; la intendenta Romero; su par de Concepción del Uruguay, José Lauritto; la diputada provincial Laura Stratta; y el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, uno de los más críticos de la deriva pejotista en la provincia.

Uno de los énfasis de la reunión estuvo puesto en mejorar la comunicación del peronismo en redes, una conversación recurrente en cada departamental a lo largo y ancho de la geografía entrerriana. “Lo que vamos a hacer es homogeneizar la presencia institucional en redes. Milei ganó sin ninguna unidad básica, tenemos que dar sí o sí la batalla 2.0”, sintetizó un vocero.

La dirigencia formuló también un análisis del sistema previsional y coincidió en una postura crítica ante una eventual reforma de parte del oficialismo. Evaluaron la necesidad de promover una propuesta alternativa. También aprovecharon para cuestionar el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional.

Los nombres del peronismo

Además de los oradores, asistieron al primer mitin peronista del año los diputados Bordet, Blanca Osuna y Marianela Marclay; y los legisladores provinciales Lorena Arrozogaray; Mariel Ávila; Juan José Bahillo; Juan Diego Conti; Enrique Cresto; Silvina Decco; José Kramer; Silvia del Carmen Moreno; Víctor Sanzberro; Martín Oliva; y Claudia Silva.

En representación de los territorios, estuvieron los intendentes Gustavo Bastián (San José); Daniel Benítez (Puerto Yeruá); Isa Castagnino Xavier (Victoria); Mauro Díaz Chaves (Aldea San Antonio); Laura Rupp (El Pingo); entre otros, junto a las autoridades del Consejo Provincial que preside José Cáceres.