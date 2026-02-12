Entre Ríos: Víctor Sanzberro o Marcelo Berthet, las opciones del PJ para no partirse en el Senado

En busca del liderazgo perdido. El bloque del PJ debate quién lo presidirá en el Senado de Entre Ríos.

Nadie quiere agarrar la papa caliente. Esa parece ser la situación del bloque del PJ en el Senado de Entre Ríos . Mientras el peronismo se desvive por recuperar terreno y mostrarse como oposición sólida , en ese recinto las cosas parecieran no encauzarse bajo ese mandato. Las conversaciones corren, pero nadie encuentra aún una solución al vacío de conducción.

La situación quedó en evidencia cuando en la sesión preparatoria de este miércoles el bloque omitió anunciar sus nuevas autoridades. La danza de nombres corre y todo indicaría que el péndulo oscila entre dos senadores : Víctor Sanzberro , del departamento Victoria , y Marcelo Berthet , de San Salvador . Hay un tercer nombre, el de Nancy Miranada , de Federal , que se autopostuló.

El bloque comenzó el año arrastrando la herencia de 2025 , un período legislativo para el olvido en el que perdió la mayoría automática, un tesoro que había conseguido en las elecciones de 2023. Con esa condición, el peronismo inauguraba la gestión de Rogelio Frigerio con un poder inédito: la chance de bloquearle al gobernador cualquier ley en esa cámara. Lejos de usar esa herramienta, la oposición terminó desangrándose y el año pasado sufrió la fuga de la senadora por Feliciano Gladys Meca Domínguez , que se alejó de la bancada y formó un monobloque más afín al gobierno provincial.

Luego de ese y otros traspiés, el presidente del bloque, Martín Oliva , avisó que no seguiría al frente. La oposición no pudo resolver hasta ahora quién lo suplantará en el liderazgo de las ocho voluntades que quedaron y que son apenas una suma de partes sin formar un todo.

“¿Quién va a querer ser presidente de un bloque que no es bloque? Si asume uno y después los otros votan como quieren, ese queda como un pelotudo”, ilustró para que no queden dudas una fuente de primera mano ante Letra P . “El desafío es no perder a otro integrante. Ser ocho es muy importante. Construir una perspectiva común, aún más”, explicó otra voz protagonista del asunto.

Sanzberro y Berthet en el Senado

En busca de la cohesión perdida, los nombres de Sanzberro y Berthet pican en punta. El victoriense cae bien en todos lados, pero su cercanía política con Laura Stratta, también de Victoria, podría ser un freno. La exvicegobernadora preside la bancada en Diputados y hay quienes ven reparos en concentrar en un solo espacio el control de los dos bloques.

El exintendente de San Salvador es un nombre que generaría consenso, pero está alejado de la conducción del partido y es crítico de la deriva del PJ en la provincia. Cuestiona la falta de diálogo entre autoridades y los bloques legislativos.

Miranda mira de afuera

La senadora Miranda se autopostuló, pero su nombre es polémico, porque pivotea y genera desconfianza entre sus compañeros. Junto a Domínguez, fue una de las dos que votó a favor de la creación de la Obra Social de Entre Ríos, facilitándole la media sanción al gobierno. Casi no tiene contacto con la prensa y se mueve sola. “Nadie sabe a qué juega Nancy”, comentó una fuente legislativa ante la consulta de este medio. “Hay que cambiarle el chip a compañeros que votan todo con el gobierno”, disparó otra.

Como contó Exequiel Flesler en Letra P, el último caso emblemático de la división fue la aprobación de la toma de deuda que pidió Frigerio en agosto. En esa oportunidad ambas votaron afirmativamente y a ellas se sumaron Juan Cosso de Villaguay y Patricia Díaz de La Paz.

Aun así, hay quienes no descartan encumbrar a Miranda como estrategia para que la exposición como presidenta alinee y garantice identidad opositora.

Los tiempos del peronismo en Entre Ríos

El peronismo tiene hasta el 3 de marzo para resolver sus cuitas. El 4 será la primera sesión del año y ahí deberán informar quién queda a cargo de la continuidad de Oliva, que por ahora sigue al frente, al menos atendiendo cuestiones formales.

Después de ese frente de tormenta, se abrirá otro: definir las comisiones. A la oposición le preocupa que Domínguez, la senadora que se fue, ocupa en comisiones lugares que les corresponden al peronismo. Irán por esos espacios también.