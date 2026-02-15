APERTURA DE SESIONES | SANTA FE

Detrás de escena: el protagonismo de Gisela Scaglia, ausencias de peso y la plaza dividida

La diputada acompañó a Maximiliano Pullaro como si aún fuera la vicegobernadora. Afuera, apoyo y reclamos salariales. Faltazos de popes peronistas y Granata.

Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
El gobernador Maximiliano Pullaro abrió el 144° cuarto período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe.
SEMANA SANTA FE

Hagamos el amor y no la guerra

Por 
Letra P | Pablo Fornero
Pablo Fornero

Gisela Scaglia, la vicegobernadora virtual

Pullaro llegó a la 9:57 a la explanada de la Legislatura acompañado por Gisela Scaglia, su compañera de fórmula que ahora preside el bloque de Provincias Unidas en la cámara baja. Durante toda el recorrido, la líder del PRO santafesino estuvo al lado del gobernador, posó en las fotos y se ubicó en la primera fila del recinto. Desde lo simbólico, ejerció como una vicegobernadora virtual.

Un gesto del mandatario para realzar a quien encabezó la lista de Provincias Unidas en las elecciones legislativas y aún sigue presente en la escena pública provincial. Además de la diputada, otra figura que tuvo relieve fue Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la UCR. También llegó junto al gobernador y se movió a su lado.

Ausencias de peso

La apertura de sesiones tuvo algunas ausencias importantes en la oposición. En el PJ faltaron dos caciques territoriales: Armando Traferri, senador por el departamento San Lorenzo, y Rubén Pirola, del departamento Las Colonias. En términos políticos, son dos de las figuras con más peso en el bloque peronista que perdió la mayoría en las últimas elecciones. Tampoco estuvo el senador Alcides Calvo de Castellanos y la diputada provincial Alejandra Rodenas.

15F - Silvia Malfesi
La diputada Silvia Malfesi, del bloque Somos Vida, concurrió a la apertura de sesiones a diferencia de la lider de su espacio, Amalia Granata

La diputada Silvia Malfesi, del bloque Somos Vida, concurrió a la apertura de sesiones a diferencia de la lider de su espacio, Amalia Granata

Otra figura con peso propio que decidió no ir fue Amalia Granata, tal como adelantó Letra P. De su bloque Somos Vida sí estuvieron presentes el diputado Emiliano Peralta y la diputada Silvia Malfesi. No es la primera vez que se ven algunas diferencias al interior de esa tribu política.

Plaza dividida

Como es habitual cada vez que un gobernador inaugura el período de sesiones, la militancia y el aparato político coparon la plaza para bancar la gestión. Cánticos, banderas y paraguas rojiblancos de la UCR acompañaron la llegada de Pullaro. “¡Borom bom bom, Maxi Pullaro gobernador!”, retumbaba entre los simpatizantes.

Minutos antes de que el mandatario arribara a la Legislatura, un grupo de manifestantes se acercó con carteles y banderas para hacer oír su reclamo. “¡Si no aumentan los salarios, qué quilombo se va a armar!”, gritaban. Docentes, enfermeros y trabajadores estatales confluyeron en la previa de la paritaria que se desarrollará este miércoles. Aunque el clima estaba caldeado, no pasó a mayores.

Explotó el aplausómetro

El discurso de Pullaro comenzó a las 10.21 y cuatro minutos después llegó el primer aplauso. Fue el anticipo de lo que serían 48 minutos de alocución con respaldo sostenido.

Según contabilizó Letra P, hubo 30 interrupciones para aplaudir, nueve de ellas vinculadas a seguridad y policía. Desde las gradas, colmadas de funcionarios y referentes de Unidos, el apoyo fue constante: un aplauso, en promedio, cada minuto y medio.

