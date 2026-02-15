Detrás de escena: el protagonismo de Gisela Scaglia, ausencias de peso y la plaza dividida

Un gesto del mandatario para realzar a quien encabezó la lista de Provincias Unidas en las elecciones legislativas y aún sigue presente en la escena pública provincial. Además de la diputada, otra figura que tuvo relieve fue Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuertoy presidente del Comité Nacional de la UCR. También llegó junto al gobernador y se movió a su lado.
Ausencias de peso
La apertura de sesiones tuvo algunas ausencias importantes en la oposición. En el PJ faltaron dos caciques territoriales: Armando Traferri, senador por el departamento San Lorenzo, y Rubén Pirola, del departamento Las Colonias. En términos políticos, son dos de las figuras con más peso en el bloque peronista que perdió la mayoría en las últimas elecciones. Tampoco estuvo el senador Alcides Calvo de Castellanos y la diputada provincial Alejandra Rodenas.
Otra figura con peso propio que decidió no ir fue Amalia Granata, tal como adelantó Letra P. De su bloque Somos Vida sí estuvieron presentes el diputado Emiliano Peralta y la diputada Silvia Malfesi. No es la primera vez que se ven algunas diferencias al interior de esa tribu política.
Plaza dividida
Como es habitual cada vez que un gobernador inaugura el período de sesiones, la militancia y el aparato político coparon la plaza para bancar la gestión. Cánticos, banderas y paraguas rojiblancos de la UCR acompañaron la llegada de Pullaro. “¡Borom bom bom, Maxi Pullaro gobernador!”, retumbaba entre los simpatizantes.
Minutos antes de que el mandatario arribara a la Legislatura, un grupo de manifestantes se acercó con carteles y banderas para hacer oír su reclamo. “¡Si no aumentan los salarios, qué quilombo se va a armar!”, gritaban. Docentes, enfermeros y trabajadores estatales confluyeron en la previa de la paritaria que se desarrollará este miércoles. Aunque el clima estaba caldeado, no pasó a mayores.
Según contabilizó Letra P, hubo 30 interrupciones para aplaudir, nueve de ellas vinculadas a seguridad y policía. Desde las gradas, colmadas de funcionarios y referentes de Unidos, el apoyo fue constante: un aplauso, en promedio, cada minuto y medio.