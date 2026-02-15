Detrás de escena: el protagonismo de Gisela Scaglia, ausencias de peso y la plaza dividida

Pullaro llegó a la 9:57 a la explanada de la Legislatura acompañado por Gisela Scaglia , su compañera de fórmula que ahora preside el bloque de Provincias Unidas en la cámara baja . Durante toda el recorrido, la líder del PRO santafesino estuvo al lado del gobernador, posó en las fotos y se ubicó en la primera fila del recinto. Desde lo simbólico, ejerció como una vicegobernadora virtual.

Un gesto del mandatario para realzar a quien encabezó la lista de Provincias Unidas en las elecciones legislativas y aún sigue presente en la escena pública provincial. Además de la diputada, otra figura que tuvo relieve fue Leonel Chiarella , intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la UCR . También llegó junto al gobernador y se movió a su lado.

#SantaFe 144° PERÍODO DE SESIONES Pullaro llegó acompañado de la diputada y exviocegobernadora Scaglia y del intendente de Venado Tuerto y flamante titular de la UCR, Leonel Chiarella Antes de ingresar al recinto, saludó a la militancia boina blanca que se encontraba en el…

La apertura de sesiones tuvo algunas ausencias importantes en la oposición. En el PJ faltaron dos caciques territoriales: Armando Traferri , senador por el departamento San Lorenzo, y Rubén Pirola , del departamento Las Colonias. En términos políticos, son dos de las figuras con más peso en el bloque peronista que perdió la mayoría en las últimas elecciones. Tampoco estuvo el senador Alcides Calvo de Castellanos y la diputada provincial Alejandra Rodenas .

Otra figura con peso propio que decidió no ir fue Amalia Granata , tal como adelantó Letra P . De su bloque Somos Vida sí estuvieron presentes el diputado Emiliano Peralta y la diputada Silvia Malfesi . No es la primera vez que se ven algunas diferencias al interior de esa tribu política.

La diputada Silvia Malfesi, del bloque Somos Vida, concurrió a la apertura de sesiones a diferencia de la lider de su espacio, Amalia Granata

Plaza dividida

Como es habitual cada vez que un gobernador inaugura el período de sesiones, la militancia y el aparato político coparon la plaza para bancar la gestión. Cánticos, banderas y paraguas rojiblancos de la UCR acompañaron la llegada de Pullaro. “¡Borom bom bom, Maxi Pullaro gobernador!”, retumbaba entre los simpatizantes.

#SantaFe Liturgia radical y reclamo de estatales en la previa del discurso de Pullaro

Por un lado, se destacaban los paraguas rojos y blancos con el tradicional escudo de la UCR

Por el otro, un grupo de manifestantes esperaba al gobernador con pancartas con reclamos,…



Por un lado, se destacaban los paraguas rojos y blancos con el tradicional escudo de la UCR



Por el otro, un grupo de manifestantes esperaba al gobernador con pancartas con reclamos,… pic.twitter.com/asv828nFs9 — LETRA P (@Letra_P) February 15, 2026

Minutos antes de que el mandatario arribara a la Legislatura, un grupo de manifestantes se acercó con carteles y banderas para hacer oír su reclamo. “¡Si no aumentan los salarios, qué quilombo se va a armar!”, gritaban. Docentes, enfermeros y trabajadores estatales confluyeron en la previa de la paritaria que se desarrollará este miércoles. Aunque el clima estaba caldeado, no pasó a mayores.

Explotó el aplausómetro

El discurso de Pullaro comenzó a las 10.21 y cuatro minutos después llegó el primer aplauso. Fue el anticipo de lo que serían 48 minutos de alocución con respaldo sostenido.

Entre aplausos y saludos, así fue el cierre del discurso de Pullaro en la apertura del 144° período de sesiones ordinarias



@AgustinVissio pic.twitter.com/a5YoWkYjra — LETRA P (@Letra_P) February 15, 2026

Según contabilizó Letra P, hubo 30 interrupciones para aplaudir, nueve de ellas vinculadas a seguridad y policía. Desde las gradas, colmadas de funcionarios y referentes de Unidos, el apoyo fue constante: un aplauso, en promedio, cada minuto y medio.