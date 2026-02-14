Paraná: las dos misiones de Luisina Minni, la voz de Rosario Romero en el Concejo

Luisina Minni , presidenta del bloque de concejales del PJ en Paraná .

La concejala Luisina Minni preside el bloque del PJ en Paraná con el mandato de ser la voz de Rosario Romero en el Concejo Deliberante. En el oficialismo le reconocen que cumple con la tarea y que hace fluir los proyectos que impulsa el Ejecutivo. Al mismo tiempo, da espacio para que cada edil tenga identidad propia.

En la previa de la apertura de sesiones, organiza el nuevo año legislativo con la premisa de defender la gestión de la intendenta, una de las referentes del peronismo en Entre Ríos que tiene a la gobernación en la mira para el '27. La reelección en la capital está también sobre la mesa.

Minni cultiva un buen diálogo con la oposición, aunque sus vínculos con Juntos atraviesan períodos de tensión, inclusive más que con LLA . Por mandato de Romero, el oficialismo en el Concejo debe poner toda su fuerza en la gestión más que en la crítica. Esto no frena a la jefa de bloque a la hora de observar un trato “no equitativo” en la asignación de recursos por parte de la Casa Gris para con los municipios gobernados por el PJ . “Nosotros sí fuimos equitativos”, dice ante Letra P , en referencia a los 20 años en los que el peronismo gobernó la provincia.

“Rosario siempre nos dice que hay que eliminar la mirada ambacéntrica y el gobierno provincial también la tiene”, agrega. En este punto recuerda que el municipio se hizo cargo de obras que estaban proyectadas con ffondos nacionales, como la Circunvalación o el saneamiento del Arroyo Las Viejas . También acentúa una inversión en un parque fotovoltaico para el Parque Industrial de la ciudad. "Los gobiernos locales demostramos que podemos gobernar, pero no hay lugar para más recortes", opina. "El vecino reconoce y agradece a Rosario el esfuerzo", asegura.

Minni cuenta que durante enero y también en los primeros días de febrero el bloque mantuvo encuentros con la intendenta para ordenar el año legislativo, que comenzará con sesiones ordinarias el domingo 1 de marzo. En ese trabajo se contempla sostener el equilibrio entre las tribus peronistas.

Luisina Minni - Rosario Romero plp Minni junto a la intendenta Romero en una actividad durante un recorrida por la ciudad.

"Respetamos la agenda propia de cada concejal que aporta temas y miradas desde su disciplina o desde su grupo de pertenencia política interna dentro del peronismo. Eso suma para enriquecer la gestión”, apunta. Minni oficia de mediadora entre concejales con terminales diferentes: los que tributan a la intendenta; los de La Cámpora; los que responden al senador Adán Bahl; y otros sectores. La consigna es que nadie se sienta afuera y remen para el mismo lado.

Peleas puertas adentro y orden en el recinto

“El Concejo es institucionalmente correcto”, destaca y explica que “las peleas las damos en comisión y tratamos de llegar ordenados al recinto”. Para eso cuenta con el viceintendente David Cáceres. “Tratamos de mostrarle al vecino que podemos trabajar ordenadamente”, dice.

Minni habla de “buen diálogo” con todos los concejales de cada uno de los espacios opositores, aunque es con Juntos con quienes se dan los mayores escarceos, producto de que defienden políticas del gobierno provincial que, en la lectura del oficialismo local, no siempre van en el sentido de favorecer los intereses de la capital.

Minni Baez Caceres 2.JPG Luisina Minni (presidenta del Bloque de concejales del PJ), Darío Báez (concejal La Libertad Avanza) y el viceintendente de Paraná, David Cáceres.

Con el concejal violeta Darío Báez, que rompió con los libertarios para formar un interbloque con el PJ, tiene un vínculo que califica de "excelente". Lo justifica diciendo que el concejal "entiende qué es lo mejor para Paraná, y hace aportes o acompaña proyectos nuestros sin dejar de marcar su pertenencia”. Con la libertaria Romina Todoni (LLA) también refiere una buena relación, aunque pocas veces acompaña proyectos del oficialismo.

2027: de la resistencia a la construcción

Minni referencia el reciente encuentro del Partido Justicialista, del que dio cuenta Letra P, y desde su mirada marca la “necesidad de conformar una oposición constructiva”. “Hay que empezar a armar un peronismo que deje la resistencia y vaya a la construcción”, señala.

Luisina Minni - Santiago Halle plp Minni con el Jefe de Gabinete de Paraná, Santiago Halle.

En ese camino, aún no arriesga nombres y se ataja ante la consulta por candidaturas para el 2027. "Por ahora hay que pensar temas y herramientas, marcando agenda con mirada local", afirma.