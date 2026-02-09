Fuga en Entre Ríos: dos autoridades del Partido Libertario se afiliaron a La Libertad Avanza

Jésica Zárate, vicepresidenta del Partido Libertario en Entre Ríos, presentó su afiliación a La Libertad Avanza junto con el secretario, Adrián Montenegro.

La vicepresidenta y el secretario del Partido Libertario en Entre Ríos anunciaron este lunes que dejaron la conducción de la organización para sumarse a La Libertad Avanza (LLA) e impulsan una “desafiliación masiva” que busca engrosar las filas del armado violeta en la provincia.

Para sumarle más morbo a la interna mileísta, apuntaron que militarán en la Línea Pura que comanda el diputado libertario Beltrán Benedit .

Jésica Zárate y Adrián Montenegro , junto al dirigente local Julián Dalmao , publicaron en las redes sociales un comunicado en el que sostuvieron que comenzaban “una nueva etapa” a la que definieron como de “evolución política”. “Seguimos siendo los mismos que defienden tus valores, pero hoy damos un paso histórico para que ese esfuerzo se transforme en una realidad imparable”, afirmaron.

Letra P pudo saber que los tres dirigentes del PL ya presentaron su desafiliación ante la Justicia Electoral de Entre Ríos. En el mismo trámite, formalizaron su pedido de afiliación a LLA . “No es un cierre, es una evolución: estamos trasladando una fuerza viva hacia un solo comando unificado”, aseguraron.

En diálogo con este medio, Zárate afirmó que la decisión estuvo impulsada por una suerte de desconexión política con el presidente del PL en la provincia, Gastón Chanseaud . La exvicepresidenta aseguró que Chanseaud no imprimía “madurez política” a su conducción y que el PL no estaba a la altura “de lo que pide Javier Milei ”.

Entre otros conflictos, Zárate señaló al posicionamiento del PL a nivel nacional con los gobernadores que conformaron Provincias Unidas. “Para transformar la provincia no podemos permitirnos estancamiento político y en LLA tenemos equipo de trabajo, delegación de tareas y alineamiento claro con Milei”, apuntó.

La respuesta del presidente del Partido Libertario

Chanseaud aseguró a Letra P que se enteró de la decisión por las redes sociales. Dijo que le hubiera gustado un aviso previo y una comunicación “menos dramática”. Reconoció que hubo “desencuentros” entre los integrantes de la conducción, pero no se esperaba la desafiliación.

“Ellos dicen que buscan una opción más verticalista, que es algo que los partidos tradicionales tienen. Nuestra opción era más horizontal en la toma de decisiones. Eso nos distingue de LLA, que es una conducción verticalista”, dijo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liberalismo Entre Ríos (@liberalismo.er)

Tras la fuga de dos integrantes de la cúpula, el partido deberá ahora recalcular su conducción. “Tendremos que reformularnos, pero tenemos referentes en toda la provincia”, aseguró.

El Partido Libertario de Entre Ríos cuenta con unas 4.500 personas afiliadas que consiguió el año pasado, cuando concretó su inscripción como partido de distrito. Un mes después, en agosto, consolidó su alianza electoral con LLA y el gobernador Rogelio Frigerio, con quienes compitieron en conjunto en las legislativas de octubre.

Trasfusión de sangre del PL a LLA en Concordia

El desembarco de los armadores del PL en La Libertad Avanza engrosará las filas violetas especialmente en Concordia, de donde son oriundos los tres dirigentes y de donde surgió el 50% de las 4.500 afiliaciones reunidas el año pasado. La fuga favorece especialmente a una facción interna de LLA en Concordia que se disputa por estas horas la suerte de su conducción partidaria, tras la judicialización de las elecciones de enero 2025.

698937f1ce923 Legisladores y conducción de LLA en Entre Ríos, entre ellos el diputado Beltrán Benedit, que suma músculo con el pase de afiliados del PL a LLA.

Según anunciaron en el comunicado este lunes, Zárate, Montenegro y Dalmao militarán en el espacio que comanda Benedit y cuyo alfil local es Guillermo Deymmonaz, hoy al frente de la delegación de la ANSES. Deymmonaz es el referente de la Lista 2 B que en las elecciones polémicas que terminaron a las piñas enfrentó a la oficialista 2 A, que llevó a Ignacio Cabrera como referente principal.

Fuentes libertarias ven en el anuncio un mensaje que Benedit y sus aliados envían a la conducción provincial, con quienes están enfrentados, y que encabeza el diputado provincial Roque Fleitas. “Benedit se está armando para recuperar poder en la interna”, sostienen.

Zárate fue optimista en ese sentido. Asegura que detrás de ellos habrá cientos de desafiliaciones y pases a LLA Concordia. “Sin nosotros el PL no se podría haber conformado. La mayoría ahora decidió acompañarnos. Somos más de 2.300 en la ciudad y me escribieron de todos lados diciéndome que van a venir con nosotros”, aseguró.