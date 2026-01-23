Rosario Romero: "Muchos critican al que gobierna y el peronismo tiene que elegir el camino de la autocrítica"

Rosario Romero prefiere el aire libre para el esparcimiento, aunque nunca desacopla del todo su cabeza de la política . Exprime el tiempo para atender el jardín, dedicarse a sus nietos y a la lectura. A principio de año conoció Bariloche , donde leyó Mi nombre es Emilia del Valle de Isabel Allende .

Ya en la ciudad que gobierna, Paraná , cuenta que lee filosofía y cita al español Fernando Savater . También está muy interesada en las neurociencias, especialmente en los aportes de Estanislao Bachrach , al que tiene como “pendiente” para traer a la Feria del Libro de la ciudad. Además, se nutre de los ensayos políticos.

Recibió a Letra P en su despacho del Palacio Municipal , donde ofreció mates cebados por ella. No miró el reloj y se tomó el tiempo necesario para cada respuesta. Recomendó lecturas, defendió los gobiernos locales que gestionan con recursos propios manteniendo el equilibrio fiscal, avisó que está en contra de volver a reforma la Constitución Provincial y reconoció falencias de los gobiernos peronistas pretéritos.

- El debate se lo debe el PJ a nivel nacional, nos lo debemos de lo general a lo particular . Fuimos gobierno en los últimos 20 años con un proceso rico de conquista de derechos. Fuimos protagonistas, junto al radicalismo, de la consolidación democrática. Eso lo tenemos que reconocer como valores, en una época en que despectivamente se llama casta a la dirigencia.

- ¿Qué errores tuvo el peronismo?

­- Matrices que provocaron corrupción. Ahora hay que analizar cómo definimos obra pública en el país, pensar un retorno al federalismo. El país ambacéntrico se tiene que terminar. Argentina tiene que crecer de la mano de un concepto federal. Tienen que discutirlo mucho nuestros legisladores nacionales.

RR sentada Bariloche plp Romero visitó Bariloche, ciudad que no conocía, en los primeros días del año.

- Volvamos al peronismo entrerriano.

Tenemos que discutirlo también en el peronismo entrerriano. Errores que pasan por hechos de corrupción, por manejos inadecuados, de nuestras políticas sociales. Los gobiernos nacionales enlatan políticas sociales y las canalizan a través de movimientos sociales (NdR: entrecomilla “movimiento sociales”). Esas cosas hartaron y la gente eligió cambiar.

- Entonces, ¿Qué cambios proponen?

- Muchos eligen el camino de la crítica al actual gobierno, yo creo que tenemos que elegir el camino de la autocrítica. Para proponerle a los entrerrianos un peronismo mejor, el camino no es denostar al que está, sino señalar los errores, marcando lo que proponemos. Tenemos que consolidar un proyecto que supere nuestros problemas, mejorando nuestra propuesta, construir un peronismo a la entrerriana y evitar definir posiciones a nivel nacional.

- ¿Cómo dirimir un nuevo liderazgo?

- Voy a utilizar una canción para definirlo: hay que buscar el “cañón de futuro”. Tenemos que apostar a ser los que lancemos ese cañón de futuro, a prohijar a otras generaciones. No me refiero solamente a la edad.

¿Candidata?

Romero cuenta que para cuidar su salud hace bicicleta fija y pilates dos veces por semana, y atiende el jardín de su hogar y de una casa de fin de semana familiar que tiene desde 1989.

- En Letra P, Guillermo Michel planteó que un intendente sea el candidato en 2027. ¿Qué opina?

- Lo territorial tiene mucha importancia. Pero en este momento hay que pensar en hacer las cosas bien y en mostrar modelos de gestión eficientes.

- ¿Va a ser candidata en la ciudad o a la gobernación?

- La decisión será tomada en el momento oportuno. No la tengo. Si la tuviera, la diría.

rr bariloche

Gestión, Milei y Frigerio

- Después de dos años, parece que ya se agotó la consulta ¿cómo es gestionar sin ayuda de la Nación?

- Administrando, ahorrando. Tratando de dialogar con el gobierno provincial y el nacional. No es sostenible para la Argentina que no haya obra pública con impulso de fondos nacionales. Van a faltar rutas vinculadas al desarrollo y a la producción. Es un déficit que no podemos cubrir ni los municipios ni las provincias. Sin embargo, en Paraná vamos a hacer ese esfuerzo, es un grito federal que vamos a dar.

- ¿Qué relación tiene con el gobierno provincial?

- Tenemos diálogo. Mentiría si digo que alguna vez le mandé un mensaje al gobernador y no me contestó. Siempre me contestó y siempre que le pedí una audiencia me la dio. No quiere decir que haya dado satisfacción a todos los pedidos, porque le pedí cuadras de pavimento para la ciudad y me dijo que no. Argumentó que priorizaba las rutas de la provincia.

Gobernar Paraná

- ¿Cómo encara la segunda mitad de su gobierno?

- Con muchos proyectos y ganas de evolucionar. Digitalizar más los procesos internos de la municipalidad. Eliminamos tasas, acompañamos una política que nos instó a adherir el gobierno provincial, pero el esfuerzo lo hacemos los municipios, que es bajar la tasa de alumbrado. Queremos hacer 12 plazas en la ciudad. Tenemos una buena planta potabilizadora de agua, pero mala cañería de distribución y en eso trabajamos.

RR con nieto plp

- ¿Cómo caracteriza su gestión?

- Equilibrio en las cuentas públicas, asociativismo con entidades de la ciudad, como los clubes, con el plan Construir Valores. Y muchas políticas públicas que apuntan allí.

- Equilibrio fiscal es un lema libertario.

- Lo tenemos y lo podemos exhibir. Y cero endeudamiento.

La Constitución no se toca

- En los últimos días la Casa Gris insistió con la necesidad de reforma la Constitución Provincial. ¿Está de acuerdo con volver a modificarla?

- No hay necesidad. Nada impide transformar las instituciones con la actual Constitución. Además, en 2008 hicimos una reforma que nació del consenso, de la que veníamos hablando desde 1983.