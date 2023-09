Ayelén Acosta, la contrincante que le competía desde el PRO, se subió al escenario del festejo la misma noche del 13 de agosto y se puso a disposición, aunque desde su sector se quejan respecto de que “no hubo una convocatoria para participar de actividades”. Como sea, con mayor o menor cercanía, no hay lugar para disidencias.

Distinto es el caso de Varisco. La dirigenta radical, no solo que no realizó ningún gesto público de acompañamiento, sino que en un encuentro con su espacio interno, el MUR, se habló de “marcar límites políticos en el acompañamiento a los candidatos de Juntos”. Sin más posibilidades que las de hacer notoria su ausencia, esto no desanima a quienes trabajan con Gainza porque entienden que no hay margen para que aquellos que votaron en la interna de Juntos migren a otra opción electoral.

Encaminado a la batalla final por la intendencia, Gainza arma encuentros con vecinos “interesados en enriquecer cada una de las propuestas presentadas antes de las PASO”, según describen desde su entorno. El primero de los encuentros tuvo como eje la seguridad, aunque manifestó tener “la decisión política de trabajar de manera integral para que la inclusión vaya en paralelo con la prevención del delito”.

A este esquema le sumó el acompañamiento de figuras de conocimiento nacional con los que ya tenía vínculo y, entiende, le suman a la campaña. El caso más significativo es el de María Eugenia Vidal, que lo había apoyado en las PASO y esta semana volvió a la capital provincial donde además de recorrer barrios visitó empresas y mantuvo encuentros con militantes.