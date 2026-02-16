La batalla de los intendentes en Córdoba: cuáles son las peleas clave rumbo a 2027 en el Gran Río Cuarto

El intendente Gianfranco Luchessi, Martín Llaryora y Manuel Calvo en las Higueras, en una de las recorridas del gobernador por el interior.

Un mapeo del departamento Río Cuarto traza una línea divisoria clara entre intendentes reelegibles y no reelegibles de cara a 2027, según el marco legal vigente en Córdoba . La mayoría integra el primer grupo. Otros ya trabajan en la sucesión, con dos excepciones que rompen el esquema. La capital alterna vota en 2028 y Sampacho navega una zona gris.

La ley provincial 10.406, aplicada por primera vez en 2023, puso fin a las reelecciones indefinidas con el argumento de promover renovación política. En el sur hay ejemplos elocuentes. Miguel Minino Negro asumió en Holmberg en 1983, con Raúl Alfonsín en la Casa Rosada , y se retiró cuatro décadas después.

Más allá de esto, el escenario marca distintos tiempos para los oficialismos, que se dividen entre quienes aprovecharán este año para intentar retener el poder (con los mismos nombres) y los que buscarán instalar a sus delfines para entregarles el mando.

Los reelegibles hacen el grupo más amplio entre los municipios y comunas del departamento Río Cuarto. Estos gobiernos, en carrera para 2027, son hijos del gran recambio de autoridades que trajo la implementación de la ley 10.406, cuando le puso coto a la continuidad indefinida en los poderes locales.

Dentro de este grupo, el intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, es número puesto para competir otra vez en el próximo turno electoral. El joven dirigente peronista derrotó a Sergio San Martín, de Juntos por el Cambio, en una contienda extremadamente ajustada y con dispersión de votos. Su triunfo devolvió al cordobesismo al poder tras los sucesivos mandatos de Alberto Escudero y logró construir una muy buena relación con el gobierno de Martín Llaryora.

prunotto llamosas intendentes del sur de córdoba.jpeg Prunotto y Llamosas con intendentes del sur de Córdoba

Lo mismo vale para el intendente de Holmberg, Maximiliano Rossetto, hombre cercano a Adriana Nazario y que cultiva un buen vínculo con el gobernador. Rosetto es justamente quien vino después de las cuatro décadas de Miguel Minino Negro, que impulsó a su delfín pero fue derrotado. Dirigente joven con proyección, todo indica que intentará repetir en 2027.

En la vereda partidaria de enfrente, Ezequiel Moiso, quien manda en Coronel Moldes, es otro de los que tienen luz verde para seguir en el poder. Moiso, de Juntos por el Cambio, le arrebató la intendencia a un PJ que fue dividido y lo pagó caro, pero que probablemente buscará recuperarla el año próximo.

En Alcira Gigena, la radical Nanci Foresto es otra de las que tiene allanado el camino para quedarse otros cuatro años al mando de una las municipalidades clave del sur de Córdoba. Allí, el peronismo perdió la conducción de la ciudad hace ya más de diez años, cuando Fernando Gramaglia destronó a las hermanas Chiófalo. Buscará hacerse fuerte de nuevo.

No muy lejos de allí por la ruta 36, Berrotarán tiene una situación parecida. Con Federico Soto promediando su primer mandato, también se consolida el proyecto político del radical Fredi Decarlini, su antecesor. Soto, que llegó al municipio tras derrotar al referente del peronismo Alejandro Storello, tiene vía libre para ir por un período más.

Entre los reelegibles del departamento Río Cuarto también se destacan Germán Martini (Las Acequias), el intendente que gobierna en un reducto filokirchnerista, el cordobesista Néstor Peralta (Chaján), Pablo Viguié (Chucul), Romina Aguirre (Elena), Javier Girardi (Las Vertientes), Leonardo Cravero (Malena) y Vanina González (Alpa Corral).

Guillermo de Rivas, con más tiempo

Un caso aparte es Río Cuarto. Guillermo de Rivas comanda la segunda ciudad más importante de la provincia y tiene buen vínculo con Llaryora. Su particular carta orgánica separa las elecciones locales, por lo que el próximo turno electoral será recién en 2028.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2021199975871545597&partner=&hide_thread=false ENTREVISTA De Rivas: "Vamos a invertir $500 millones en incentivos fiscales que tendrán que volver al comercio"



Yanina Passero https://t.co/AjPVKaK49z — LETRA P (@Letra_P) February 10, 2026

De Rivas, que prolonga los ochos años del cordobesista Juan Manuel Llamosas en la gestión y busca forjar un perfil propio con sello justicialista en plena era libertaria, encontró un activo importante en la oposición fragmentada, antes que en la unidad del peronismo.

Para este año, definió que se concentrará en la gestión de obras y servicios básicos para afianzar el vínculo con los vecinos, y tiene todavía el 2027 entero para ocuparse de su reelección.

Sampacho, zona gris que buscará despejar la Justicia

Sampacho rompe el esquema binario. El exintendente Flavio Juárez falleció antes de completar su mandato y fue sucedido por Franco Suárez, entonces asesor letrado.

Suárez ganó la elección para completar el período y volvió a imponerse en 2023. En 2027 habrá ejercido dos mandatos, pero no habrá cumplido ocho años en el poder.

Franco Suárez y Manuel Calvo El indetendente de Sampacho y presidente de la comunidad regional Río Cuarto, Franco Suárez, con Manuel Calvo.

El interrogante es jurídico. La ley impide más de dos períodos consecutivos, pero el caso no tiene antecedentes claros desde la vigencia de la 10.406. En el oficialismo admiten que no hay certezas y anticipan que buscarán que la Justicia Electoral provincial despeje la duda. Hasta entonces, mantienen en suspenso la definición del candidato.

La tropa no reelegible en el sur de Córdoba

Del otro lado, hay un colectivo más chico de intendentes que no están en condiciones de repetir, pero que definirán quiénes sean sus candidatos. Son aquellos que en 2023 lograron su reelección, pero están imposibilitados por ley para postularse en el turno electoral del año que viene.

Dentro de esa lista se ubica el intendente justicialista de Adelia María, Jorge Marino, que revalidó con más del 70% de los votos en la última elección.

casari calvo llaryora .jpg Roberto Casari, intendente de Vicuña Mackenna.

En Vicuña Mackenna, el radical Roberto Casari tiene el mismo desafío. Al mando de la segunda ciudad más importante del departamento Río Cuarto, fuerte en producción agrícola, Casari llegó al poder con el 69% de los votos y ahora debe definir su sucesión. El hermetismo en torno a la autoridad del Ente de Intendentes de la UCR es total.

El radical Walter Perrone, intendente de Coronel Baigorria, también debe pensar en caras nuevas si quiere asegurar la continuidad de su proyecto. Tampoco es un jugador menor: es presidente de la UCR departamental que jugó con Provincias Unidas en las legislativas del año pasado.

Más allá del departamento Río Cuarto, unos de los referentes de la política del sur de Córdoba como Edgar Bruno también deja el poder en Canals. Con dos períodos a cuestas, el hombre de Adriana Nazario define su propia sucesión y se busca un nuevo horizonte. En las últimas elecciones provinciales, se candidateó para gobernador por el partido País.