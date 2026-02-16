LA INTERNA LIBERTARIA

Río Negro: dos exaliados de Weretilneck se pintan de violeta y abren otra grieta en La Libertad Avanza

Desde Cipolletti, el salto Paul Fracchia y Roger Morales mete ruido en la cúpula mileísta. El pasado en Juntos Somos Río Negro y el debate provincial.

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
La Violeta Avanza. Un grupo provincialista quiere meterse en La Libertad Avanza de Río Negro.

La Violeta Avanza. Un grupo provincialista quiere meterse en La Libertad Avanza de Río Negro.

El movimiento libertario en Río Negro sumó un nuevo capítulo de su interna con el desembarco de dos exdirigentes de Juntos Somos Río Negro en La Violeta Avanza, una agrupación que se referencia en el presidente Javier Milei pero no responde a la conducción provincial del partido. La noticia hizo ruido entre las autoridades locales de La Libertad Avanza.

Notas Relacionadas
Río Negro: con Lorena Villaverde devaluada, Fullone y Torres van por la presidencia de La Libertad Avanza
LA INTERNA LIBERTARIA

Río Negro: con Villaverde devaluada, Fullone y Torres van por la presidencia de La Libertad Avanza

Por 
Letra P | Luciano Barroso
Luciano Barroso

La incorporación de Paul Fracchia y Roger Morales agitó el tablero local y provocó una respuesta punzante de la conducción formal del partido, que relativizó el armado y cuestionó la legitimidad de sus referentes.

Fracchia fue candidato a concejal de Cipolletti por el oficialismo provincial en 2023, tras lo cual se desempeñó durante un año como secretario de Gobierno del intendente Rodrigo Buteler. Morales también integró la lista de JSRN en la ciudad del Alto Valle. Ambos oficializaron su acercamiento al nuevo espacio libetario en una foto que reflejó amplitud.

Los nuevos libertarios de Río Negro

El movimiento no fue aislado. Se enmarca en el despliegue de una línea interna que viene tomando forma en distintos puntos de la provincia y tiene como caras visibles a Aldo Mildemberg, excandidato a intendente de Cipolletti, junto a Christian Pappatico (Videma), Paulo Huebra (Choele Choel) y Jacinto Liebana (Villa Regina). Todos compitieron en 2023 por las jefaturas comunales de sus ciudades bajo el paraguas de Milei y ahora buscan un espacio propio dentro del universo libertario rionegrino.

Paul Fracchia
Paul Fracchia, el exsecretario de Buteler que desembarcó en La Violeta Avanza.

Paul Fracchia, el exsecretario de Buteler que desembarcó en La Violeta Avanza.

La noticia se expandió, aunque las principales figuras de La Libertad Avanza, el senador Enzo Fullone y el abogado viedmense Damián Torres, no se expresaron oficialmente al respecto. Sobre ellos recayó la representación local del oficialismo nacional en la provincia, pero por el momento prefirieron desestimar cualquier opinión al respecto.

En off, un actor de peso en el armado aseguó que Fracchia y Morales “son referentes de la vieja política, que ni siquiera están afiliados al partido”. La frase apunta a marcar una frontera entre quienes hoy administran la estructura y quienes intentan construir desde afuera.

La defensa de Javier Milei

A pesar del ninguneo, la conducción dejó una puerta entreabierta, pero con condiciones. “Si en algún momento proponen defender las ideas del Presidente, sin pretensiones personalistas, los escucharemos. Por el proyecto, no por personalismos”, completó la misma voz. El mensaje expone el núcleo de la tensión, porque en el armado libertario la discusión no es sólo ideológica, sino de representación y liderazgo.

Enzo Fullone Karina Milei
Enzo Fullone, el senador que conduce LLA junto a Damián Torres, posa abrazado a Karina Milei.

Enzo Fullone, el senador que conduce LLA junto a Damián Torres, posa abrazado a Karina Milei.

En Río Negro, La Libertad Avanza todavía no logró un esquema orgánico sólido. La figura de la diputada Lorena Villaverde lesionó el armado. Sin embargo, el crecimiento electoral de Milei abrió expectativas en distintos sectores que ahora buscan capitalizar la marca en clave local.

¿Verdes y violetas?

El escenario rionegrino tiene además una particularidad. Juntos Somos Río Negro consolidó durante años una maquinaria territorial atada a los recursos del Estado, con presencia municipal. Que exintegrantes de esa estructura migren hacia el universo libertario habla de un reacomodamiento en marcha, con una competencia por el electorado y cuadros intermedios.

Por ahora, la interna se expresa en declaraciones cruzadas y gestos de posicionamiento. No hay ruptura formal, pero sí una disputa por la legitimidad. El sector que sumó a los exJSRN pretende mostrar expansión y músculo.

La incógnita es si la representación presidencial rionegrina enterrará tensiones o si la pelea por la lapicera terminará fragmentando a todo La Libertad Avanza. Con el calendario electoral 2027 en el horizonte, la batalla por la representación del proyecto presidencial en Río Negro recién comienza.

Temas
Notas Relacionadas
El juego a dos puntas de La Libertad Avanza en el motín policial que conmociona a Santa Fe
MARTES CALIENTE

El juego a dos puntas de La Libertad Avanza en el motín policial que conmociona a Santa Fe

La ministra de Seguridad de Milei trabaja en articulación con el gobierno de Pullaro. La líder libertaria local Romina Diez, en cambio, agita la protesta.
Martín Maquieyra saltó del Congreso a YPF: el dirigente del PRO de La Pampa refuerza puentes con La Libertad Avanza.
LA INTERNA AMARILLA

La Pampa: La Libertad Avanza coló a Maquieyra en YPF y le echa nafta al fuego amigo en el PRO

Guiños de LLA al ala violeta del sello macrista. Los Mac Allister, en la vereda de enfrente. Las peleas furiosas con el '27 en el horizonte.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora junto a Miguel Siciliano, Daniel Passerini y Javier Pretto.
FERNET CON ROSCA

Atados a la maldita capital

Por  Yanina Passero
El gobernador Maximiliano Pullaro abrió el 144° cuarto período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe.
SEMANA SANTA FE

Hagamos el amor y no la guerra

Por  Pablo Fornero
La llegada del intendente de Neuquén, Mariano Gaido, para dar el mensaje legislativo
APERTURA DE SESIONES

Gaido reforzó puentes con Figueroa y puso a Neuquén como ejemplo para el país

Por  Juan Pablo Gavazza
Ciudad Judicial de General Roca, uno de los edificios que más audiencias se registran por la causa Techo Digno en Río Negro.
Zona Desfavorable

La megacausa que asfixia a la oposición en Río Negro

Por  Ariel Boffelli