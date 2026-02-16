Río Negro: dos exaliados de Weretilneck se pintan de violeta y abren otra grieta en La Libertad Avanza

El movimiento libertario en Río Negro sumó un nuevo capítulo de su interna con el desembarco de dos exdirigentes de Juntos Somos Río Negro en La Violeta Avanza , una agrupación que se referencia en el presidente Javier Milei pero no responde a la conducción provincial del partido. La noticia hizo ruido entre las autoridades locales de La Libertad Avanza .

La incorporación de Paul Fracchia y Roger Morales agitó el tablero local y provocó una respuesta punzante de la conducción formal del partido, que relativizó el armado y cuestionó la legitimidad de sus referentes.

Fracchia fue candidato a concejal de Cipolletti por el oficialismo provincial en 2023, tras lo cual se desempeñó durante un año como secretario de Gobierno del intendente Rodrigo Buteler . Morales también integró la lista de JSRN en la ciudad del Alto Valle. Ambos oficializaron su acercamiento al nuevo espacio libetario en una foto que reflejó amplitud.

El movimiento no fue aislado. Se enmarca en el despliegue de una línea interna que viene tomando forma en distintos puntos de la provincia y tiene como caras visibles a Aldo Mildemberg , excandidato a intendente de Cipolletti, junto a Christian Pappatico (Videma), Paulo Huebra (Choele Choel) y Jacinto Liebana (Villa Regina). Todos compitieron en 2023 por las jefaturas comunales de sus ciudades bajo el paraguas de Milei y ahora buscan un espacio propio dentro del universo libertario rionegrino.

La foto en el Alto Valle no pasó inadvertida. En una provincia donde el sello aún está en etapa de organización formal y donde la disputa por el control partidario sigue abierta , cada movimiento toma especial relevancia.

Paul Fracchia Paul Fracchia, el exsecretario de Buteler que desembarcó en La Violeta Avanza.

La noticia se expandió, aunque las principales figuras de La Libertad Avanza, el senador Enzo Fullone y el abogado viedmense Damián Torres, no se expresaron oficialmente al respecto. Sobre ellos recayó la representación local del oficialismo nacional en la provincia, pero por el momento prefirieron desestimar cualquier opinión al respecto.

En off, un actor de peso en el armado aseguó que Fracchia y Morales “son referentes de la vieja política, que ni siquiera están afiliados al partido”. La frase apunta a marcar una frontera entre quienes hoy administran la estructura y quienes intentan construir desde afuera.

La defensa de Javier Milei

A pesar del ninguneo, la conducción dejó una puerta entreabierta, pero con condiciones. “Si en algún momento proponen defender las ideas del Presidente, sin pretensiones personalistas, los escucharemos. Por el proyecto, no por personalismos”, completó la misma voz. El mensaje expone el núcleo de la tensión, porque en el armado libertario la discusión no es sólo ideológica, sino de representación y liderazgo.

Enzo Fullone Karina Milei Enzo Fullone, el senador que conduce LLA junto a Damián Torres, posa abrazado a Karina Milei.

En Río Negro, La Libertad Avanza todavía no logró un esquema orgánico sólido. La figura de la diputada Lorena Villaverde lesionó el armado. Sin embargo, el crecimiento electoral de Milei abrió expectativas en distintos sectores que ahora buscan capitalizar la marca en clave local.

¿Verdes y violetas?

El escenario rionegrino tiene además una particularidad. Juntos Somos Río Negro consolidó durante años una maquinaria territorial atada a los recursos del Estado, con presencia municipal. Que exintegrantes de esa estructura migren hacia el universo libertario habla de un reacomodamiento en marcha, con una competencia por el electorado y cuadros intermedios.

Por ahora, la interna se expresa en declaraciones cruzadas y gestos de posicionamiento. No hay ruptura formal, pero sí una disputa por la legitimidad. El sector que sumó a los exJSRN pretende mostrar expansión y músculo.

La incógnita es si la representación presidencial rionegrina enterrará tensiones o si la pelea por la lapicera terminará fragmentando a todo La Libertad Avanza. Con el calendario electoral 2027 en el horizonte, la batalla por la representación del proyecto presidencial en Río Negro recién comienza.