Buenos Aires: atrapada en su interna, la UCR no logra reunir al foro de intendentes

La UCR no sale de su laberinto y estira definiciones sobre varios temas que hacen a su vida política y partidaria en Buenos Aires . Del plan original que sus diferentes sectores tenían para el inicio del año, sólo está confirmado el acto provincial que la semana que viene encabezará Maximiliano Abad en Mar del Plata . Intendentes y comité, en pausa.

La dirigencia radical tenía previsto en febrero iniciar una serie de actividades para poner en discusión varios de los temas que atraviesan a la política en general, pero también al partido. Esto es, tanto reelecciones indefinidas, Boleta Única y el rumbo político que tendrá la UCR pensando en 2027, como la renovación de autoridades boina blanca, prevista para septiembre de este año, aunque con la idea de un sector de adelantar ese proceso.

Sin embargo, lo único confirmado es el tradicional acto de Abad en La Feliz, donde el senador suele marcar la hoja de ruta de su espacio, Adelante, y de algunos sectores aliados que en este caso vienen caminando en conjunto desde hace varios años. La conducción de contingencia, atravesada por las disputas internas , todavía no logró reunirse, al igual que el Foro de intendentes, que tenía previsto un encuentro para esta semana y se terminó cayendo.

Abad está cerrando los detalles del tradicional acto provincial que hace todos los veranos. Será el viernes 20 de febrero en el club Talleres de Mar del Plata, donde el exjefe del radicalismo convocará a la totalidad de dirigentes de su espacio, compuesto por intendentes, legisladores, concejales, dirigentes y militantes de toda la provincia. Allí se espera la presencia de casi 2 mil personas.

El cierre estará a cargo del senador, que está terminando de definir el mensaje que quiere llevar. Probablemente tenga contenido crítico hacia el armado electoral que el radicalismo protagonizó en 2025, en Somos Buenos Aires para las elecciones provinciales, y luego con la Coalición Cívica y Provincias Unidas en las nacionales. Pero también se está elaborando un documento en el que habrá un llamado a la construcción de un camino con identidad radical y alejado de sectores como el peronismo.

Ese texto tendrá un posicionamiento político y buscará concentrar las firmas de quienes asistan y de los que no lo hagan pero sí adhieran a la postura del sector. Además de Adelante, caminan junto al abadismo los espacios del exintendente de San Isidro Gustavo Posse y del exvicegobernador Daniel Salvador. Tratarán de que sea un texto consensuado con los firmantes, para sumar la mayor cantidad de voluntades posible, para robustecer el espacio que lidera Abad.





Contingencia Miguel Fernandez y Pablo Domenichini presiden el comité y la convención de contingencia.

Desconfianza interna en la UCR

Es cierto que existen conversaciones entre representantes de todos los sectores del radicalismo, pero la interna no logra apartarse del propósito que todos ellos dicen tener, que es la unidad del partido. Hace meses que la conducción de contingencia, en manos de Miguel Fernández a cargo del comité y de Pablo Domenichini en la convención, no se reúne. Si bien esta no tiene la completa legitimidad para llevar adelante acciones -fue una salida de emergencia para no perder institucionalidad y que la UCR pudiera participar del proceso electoral del año pasado-, son los organismos que debieran convocar para retomar las propuestas.

Fernández tiene la potestad de convocar al adelantamiento de las elecciones internas que pidió Abad, aunque aún no hubo una solicitud formal. Todo hace pensar que si eso se cristalizara, bastaría una reunión del órgano compuesto por diez representantes que incluye a la mayoría de los sectores para avanzar. La renovación de autoridades estipulada para el 6 de septiembre podría realizarse en mayo, si se materializa el pedido para que la nueva conducción tenga más tiempo de tomar definiciones políticas en la previa de una elección ejecutiva como la del año próximo.

Leonel Chiarella El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, por ahora no visita Buenos Aires.

Pero aún hay desconfianza entre los sectores y rencillas que no se superan. El abadismo, possismo y salvadorismo van juntos; Evolución, de Martín Lousteau, acercó posiciones con este espacio y conformó un bloque legislativo. Luego hay actores como Fernández con algunos intendentes; Facundo Manes, que se fue del partido y jugó la elección en CABA; Federico Stonarni, y Encuentro Radical de los históricos Luis Miralles y Juan Antonio Portesi. Cada uno habla con los más allegados, hay reuniones grupales pero nada formal.

Los intendentes patearon la reunión del Foro

Sorprendió esta semana la postergación del primer encuentro del año del Foro de Intendentes Radicales, que iba a darse en La Plata y que no tiene fecha de reprogramación. Allí esperaban contar con la presencia del flamante presidente del radicalismo nacional, Leonel Chiarella, pero finalmente no consiguieron que se traslade a la provincia. No fue la de los alcaldes la única invitación que recibió el santafesino, sino que también lo hicieron otros actores partidarios, pero no pareciera ser este un escenario cómodo para que el jefe radical llegue a Buenos Aires.

Los jefes comunales siempre quisieron jugar y tener participación como un bloque más en la vida partidaria de la UCR, que tenga una voz propia como representantes del territorio. Tienen pendiente una serie de debates complejos, que incluyen las reelecciones indefinidas la BUP y un eventual desdoblamiento electoral. También elaborar un posicionamiento respecto a la renovación de autoridades, cosa que no será sencilla.

De los 27 jefes comunales radicales en Buenos Aires, alrededor de 20 son cercanos a Abad, otros caminan con Fernández, un grupo menor se referencia en Lousteau y alguno quedó huérfano con la salida de Manes. Allí hay una preocupación política: ¿qué rumbo debe tomar el partido respecto a la administración de Javier Milei en la nación y de Axel Kicillof en la provincia? Más: cuál será el marco de alianzas ante un nuevo escenario, ¿de unidad o dividido como en 2025?