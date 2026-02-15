En fila, el peronismo lanzó sus dardos contra la política salarial de Maximiliano Pullaro

El exgobernador de Santa Fe, Omar Perotti, junto a sus pares del bloque Hacemos Santa Fe, una de las tribus del peronismo en la provincia.

En el sector del exgobernador Omar Perotti , mayoritario en el peronismo de la Cámara de Diputados , fue el diputado provincial Marcos Corach el responsable de hacer el balance del discurso del gobernador ante la Asamblea Legislativa .

“Resulta difícil comprender que un hecho de la gravedad de la protesta policial haya quedado completamente fuera de cualquier autocrítica. Las crisis institucionales no se resuelven solo con relato”, toreó el legislador, para después señalar que “la angustia de no llegar a fin de mes no es un problema exclusivo de la policía. La misma situación atraviesan docentes, enfermeras y empleados públicos. En ese contexto, el gobierno provincial se pasó varios pueblos montado sobre el clima de ajuste que impulsa Milei”.

En el mismo sentido, Corach aseveró que el anuncio para los jubilados, dar de baja el aporte solidario extraordinario y replicar los aumentos de los activos al mes siguiente, "en realidad fue un no anuncio". "No se trata de una quita, sino de la no prórroga de un aporte que el propio gobierno había creado", objetó. "El gobierno de Pullaro termina celebrando la eliminación de un impuesto jubilatorio que el mismo gobierno incorporó; valoro el esfuerzo discursivo por presentar esto como algo favorable, pero sinceramente no creo que haya jubilados celebrándolo”, chicaneó.

En este contexto, el diputado perottista también criticó que “no hubo una sola referencia en el discurso del gobernador al impacto de los tarifazos en los servicios públicos. Y no es un detalle menor: forman parte del combo completo del modelo económico libertario que el oficialismo provincial decidió abrazar”.

La mirada del Movimiento Evita

Con el mismo tono crítico, la diputada provincial del Movimiento Evita, Lucila de Ponti, le reprochó a Pullaro que “en vez de defender a Santa Fe, sobreactúa dureza en su discurso y ataca a los opositores, a los jubilados y a los trabajadores públicos”.

Al respecto, la legisladora peronista aseguró que “el salario real del empleo público perdió más quince puntos contra la inflación, pero la planta política se triplicó". "Mientras un médico, un docente, un policía, tienen que pedir créditos para llegar a fin de mes, el séquito del gobernador sumó siete categorías nuevas de asistentes técnicos”, lanzó.

El costo que Pullaro dice que asumió lo están pagando los trabajadores y los jubilados. Su tono optimista confirma que vive en un frasco, y que cree las propias mentiras que obliga a los diarios a publicar.



Los policías y todos los empleados públicos necesitan más que palmaditas… — Lucila De Ponti (@ludeponti) February 15, 2026

“El modelo de la provincia y de la Nación no es de ahorro, ni de austeridad. Es una carga que se pone en los hombros de trabajadores y jubilados mientras Pullaro endeuda a la provincia y empobrece a los santafesinos para tapar los agujeros de Milei”, añadió.

En igual línea, De Ponti fustigó: “Su único anuncio por fuera de lo autocelebratorio, fue la marcha atrás en dos medidas que siempre señalamos como injustas con los jubilados. Bienvenido sea, pero le tomó mucho tiempo y no alcanza. Desde que gobierna, nuestros jubilados son más pobres”.

También recordó que “durante la gestión de Pullaro, se aumentó un 692% la tarifa de agua, 593% el impuesto inmobiliario, 460% la luz” y en ese aspecto aseveró: “Metiéndole la mano en el bolsillo de la gente gobierna cualquiera”.

Diálogo en Santa Fe

Más temprano, la jefa del bloque Hacemos Santa Fe, Celia Arena, planteó la necesidad de “mayor apertura del gobierno, que lo vemos siempre en sus discusiones, en sus debates, muy centrado en la discusión y en el equilibrio interno con todas las fuerzas que forman Unidos, y menos esfuerzo de diálogo con la oposición”.

“Estamos convencidos y reclamamos mayor apertura al diálogo con la oposición y a compartir criterios y debatir. Por supuesto que tenemos diferencias, pero tenemos siempre la convicción de contribuir con todas las cuestiones que tienen que ver con un impacto positivo en la gente y poder debatir algunas decisiones que el gobierno toma”, agregó.

celia arena

Además de criticar la política salarial de Pullaro, la legisladora le pidió que “diga cómo se va a plantar con fortaleza frente a la Nación ante la retracción de recursos que viene siendo desde hace tiempo”.

“Otra vez vemos relato. Por un lado, dice que exigimos las obras y peleamos por los intereses de Santa Fe, pero nosotros vemos cómo votaron la senadora (Carolina) Losada y el senador (Eduardo) Galaretto la ley de reforma laboral, que para Santa Fe no tiene ningún beneficio, muy por el contrario. Los dos votaron afirmativamente; si están de acuerdo con Milei, perfecto, díganlo”, afirmó.