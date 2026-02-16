DISCUSIÓN 2027

Cómo es el PJ bonaerense que diseña Axel Kicillof: formación, puertas abiertas y comandancia bifronte

El 15 de marzo comenzará su mandato. Quiere un partido activo que discuta las políticas de Javier Milei. Delegación en Verónica Magario y los intendentes.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
El PJ bonaerense de Axel Kicillof: puertas abiertas, formación de militantes y afiliaciones.

El PJ bonaerense de Axel Kicillof: puertas abiertas, formación de militantes y afiliaciones.

Si bien estará presente en las cuestiones centrales que hacen a lo partidario, el día a día quedará delegado en su vicepresidenta, la vicegobernadora Verónica Magario, y en los intendentes de la provincia de Buenos Aires. En el marco de su proyecto presidencial, el partido saldrá a buscar afiliaciones, dictará cursos de formación para dotar de “herramientas” a la militancia y definirá “acciones” con las cuales salir a dar la batalla al mileísmo.

El PJ bonaerense de Axel Kicillof

El gobernador quiere un partido activo, que esté “habitado”. Algo que contrastará con la segunda mitad del mandato de Máximo Kirchner, que apenas pudo reunirlo un puñado de veces en medio de interna.

Si bien Kicillof logró quedarse con la mayoría en el Consejo partidario y en el Congreso, que será presidido por Kirchner, en ese ámbito deberán convivir las diferentes tribus del peronismo. Cerca del gobernador están conformes con el cierre: “Pplanteamos que el partido acompañe al gobierno provincial, tenemos las mayorías, logramos lo que queríamos”, resumió a Letra P alguien de la mesa chica del mandatario.

En una actividad de gestión en la Municipalidad de La Plata, al ser consultado por el cierre en unidad de la lista del PJ Kicillof afirmó: “La Provincia está bajo ataque y por eso llegamos a un acuerdo en el peronismo”. “Hubo una comprensión, una madurez, para entender que hay que sumar fuerzas, hay que darle una perspectiva, hacer una propuesta que sea representativa”, agregó.

El gobernador necesita gestionar la provincia mientras construye esa alternativa para 2027; por eso no será él quien esté en el día a día del partido y delega la tarea a Magario y los intendentes. Pide que también los pejotas distritales estén activos.

Formación, acciones y afiliaciones

"Formación" es una palabra clave para la nueva etapa del PJ. Según explicaron a este medio, determinará el perfil del partido: habrá cursos y reuniones, muchas de ellas destinadas a la juventud, para que “salgan cuadros” con “herramientas” para discutir con solvencia las políticas y el discurso de Milei.

“Como con la reforma laboral tiene que pasar con otros temas. Hay que poder salir a explicar qué significa y qué implica; que la militancia tenga una línea, material para salir a la calle”, explica una fuente del gabinete bonaerense y agrega que, “más adelante”, también buscarán salir al territorio con mesas y campañas, una dinámica tradicional del peronismo. “Queremos que ahora esos diálogos salgan del partido”, agrega.

Pj bonaerense Kirchner, Fernández, Nardini, Magario, Katopodis
En el PJ bonaerense hubo acuerdo de cúpula, pero pelea en muchos distritos

En el PJ bonaerense hubo acuerdo de cúpula, pero pelea en muchos distritos


También se comenzará con una campaña de afiliación “para que muchos que alguna vez se fueron, vuelvan”. La dinámica de la interna partidaria que no fue puso al sector de Kicillof encima de los padrones. Según un dirigente del conurbano, eso los ayudó a “ordenar”, saber “quiénes están y quiénes no”. Esa tarea de orden interno va a continuar. Cerca del gobernador quieren aprovechar el momento, además, para “poblar” de propios el partido, que será central cuando se discuta la candidatura a gobernador en 2027.

Axel Kicillof fuera de Buenos Aires

Si bien aceptó la presidencia del partido, el gobernador no piensa enfrascarse en la provincia. “Este no es una año de candidaturas ni de campaña electoral, es un año de construcción”, dijo y agregó: “Es un año de robustecer una construcción política que obviamente tiene que ser nacional, no por una cuestión de aspiraciones, sino porque los problemas que tenemos hoy son nacionales”.

Si bien desde su entorno aseguraron que todavía no hay fecha para un desembarco en otras provincia, está trabajando en esa agenda. Es que Kicillof no quiere llegar al interior del país de forma “improvisada”. Su estrategia es identificar a los referentes en cada zona y, a través de ellos, profundizar en las problemáticas puntuales de cada región. “Para escuchar sólo nuestra posición sobre los temas nacionales lo miran por la tele”, graficó a Letra P alguien que trabaja en esas salidas.

Como contó Gabriela Pepe en su columna de este domingo, la dirigencia del interior espera el inicio del tour nacional del bonaerense. La resolución de la interna por el control del PJ sería la luz de largada para esos movimientos por fuera de Buenos Aires.

Ricardo Quintela, GIldo Insfrán y Sergio Ziliotto junto a Axel Kicillof..jpg
Ricardo Quintela, GIldo Insfrán, Sergio Ziliotto y Axel Kicillof, los cuatro gobernadores peronistas de la liguilla anti-Milei.

Ricardo Quintela, GIldo Insfrán, Sergio Ziliotto y Axel Kicillof, los cuatro gobernadores peronistas de la liguilla anti-Milei.


“Hay muchos pedidos de visitas y propuestas. Ir por ir no va a servir ni va a tener la repercusión que necesitamos; tenemos que tener claras las representaciones y las problemáticas en cada lugar, un panorama acabado hablando con las referencias del territorio”, detalló la fuente.

Pero antes de asumir la presidencia del PJ el 15 de marzo y de comenzar con sus salidas fuera de la frontera de Buenos Aires, Kicillof tiene otras tareas por delante. El miércoles 25 de febrero dará por finalizada la temporada de verano con una conferencia en Mar Chiquita, y el lunes dos de marzo dará el discurso de inauguración de sesiones ordinaria en la Legislatura.

