Entre Ríos: cómo es el plan de Rosario Romero y José Lauritto para ponerse al hombro la campaña del peronismo

La intendenta de Paraná y su par de Concepción del Uruguay se ponen al hombro la campaña del peronismo en Entre Ríos.

Rosario Romero y José Lauritto decidieron involucrarse en la campaña que el peronismo de Entre Ríos lanzará de cara a las legislativas de octubre. Tienen para aportar buenos niveles de imagen positiva y de valoración de gestión. En la estrategia del PJ , el eje organizador será exhibir gobiernos locales exitosos en la adversidad del año del “no hay plata”.

La intendenta de Paraná y su par de Concepción del Uruguay ya venían trabajando codo a codo y se mostraron como aliados tras la derrota en la provincia de 2023. Fueron algo así como los sobrevivientes que quedaron para custodiar la gestión . Ahora, les toca respaldar la lista que el partido oficializó con Adán Bahl y Guillermo Michel a la cabeza de cada tramo. Sus candidatos deberán batallar ante propios y ajenos, tras la confirmación de tres nóminas más que se escindieron del armado institucional y se presentan como opciones del paraperonismo.

Ambos son los líderes que el PJ validó en el armado de este año. Romero acordó con Adán Bahl y selló, al menos por ahora, un pacto en su interna paranaense. El exintendente se quedó con la candidatura al Senado y Lauritto impuso su poder territorial y nombró a Marianela Marclay en el segundo lugar en la nómina para Diputados , detrás de Michel. Los tres son quienes tienen chances de ingresar al nuevo Congreso en diciembre si el peronismo retiene los escaños que pone en juego.

Según la última medición de Isasi & Burdman , Romero encabeza el ranking de intendencias mejor valoradas en la provincia y con mayor nivel de conocimiento. En agosto, tiene un 22% de imagen positiva y un 32% de desconocimiento. La sigue Lauritto, con un 12% de positiva y un 46% de desconocimiento. Otras intendencias, como la que encabeza el oficialista Francisco Azcué en Concordia , registra un 9% de imagen positiva en la provincia y un 60% de desconocimiento.

La gestión en la capital es una de las que mide CB Consultora . En ese ranking, Romero figura estable desde que asumió, con mínimas oscilaciones, entre “los ocho del medio”. En agosto, ocupa el puesto nueves de un total de 24 jefaturas comunales medidas.

Con ese andamiaje, quienes lideran al peronismo territorial saldrán a la cancha para sostener “con argumentos” la “inviabilidad” del modelo que impone Javier Milei. El eje discursivo estará puesto en mostrar realizaciones propias en el año de la crítica a la obra pública y a su vez convencer a la ciudadanía de que el superávit, con el que acuerdan, es posible “sin recortar derechos”.

Las intendencias como “fortalezas” del PJ

En el peronismo destacan otras gestiones, como la de Isa Castagnino en Victoria y Adrián Fuertes en Villaguay. “Son modelos de gobierno equilibrados económicamente y eso hay que mirarlo con mucha atención. Administramos con prudencia”, aseguró Romero en diálogo con Letra P.

Para la intendenta capitalina, la campaña debe ser la continuidad de la era de la autocrítica que el peronismo inauguró tras perder la provincia en 2023. “La gestión implica cometer errores. Sobre eso hay que ser muy claros con la gente, no ser soberbios ni petulantes y marcar lo que se hizo mal. Para gobernar, hay que estar. No se puede gobernar paseando por el mundo”, apuntó una de las figuras que suena para la carrera por la gobernación en 2027.

GzDZpiEXIAAZpOD Romero participó este fin de semana de un encuentro de mujeres peronistas en Paraná.

Lauritto, quien se jacta de tener en su haber 12 elecciones y de haberlas ganado a todas, advirtió que se viene una campaña “dificultosa”. Ante Letra P, habló de un peronismo “en penitencia”. “Venimos de ser derrotados y se notan las secuelas”, aseguró. Sin embargo, para el intendente de La Histórica la apuesta en la campaña será a la formación y al conocimiento que el peronismo tiene de la provincia. “Tenemos que contraponer esa fortaleza con el gobierno provincial, que anuncia y no concreta nada”, dijo.

El ausentismo en la mira de las elecciones en Entre Ríos

Un vocero del peronismo confió en off the record ante Letra P que una baja afluencia a las urnas beneficiaría el desempeño de la lista peronista, porque ensancharía las chances de atraer votos opositores. El razonamiento que aplican es que quienes no van a votar son los sectores enojados o desencantados con La Libertad Avanza. En el PJ apelan a que quien quiera ponerle un freno a Milei va a ir a votar y lo hará por la lista del partido, que se encargarán de mostrar como la “única” opositora.

lauritto y marianela marclay José Lauritto junto a la candidata a diputada Marianela Marclay.

Sin embargo, a los intendentes sí les preocupa el alto nivel de ausentismo registrado en las provincias en las que ya hubo elecciones este año. La advertencia que dejó esa experiencia temprana los interpela y diseñan un plan para movilizar en tierra propia.

Lauritto explica el ausentismo desde la sensación generalizada “de que la política no resuelve”. “Antes, la ciudadanía lo manifestó con voto bronca. Ahora, quizás lo haga directamente no yendo a votar”, lee. Desde ese lugar, entiende que el rol del intendente cara a cara con la gente es clave para volver a movilizar al electorado.

Romero comparte esa visión del “mano a mano” como irremplazable, inclusive ante la tendencia que imponen las redes sociales. “Todas las legislativas motivan menos. En las elecciones intermedias, el voto está más vinculado a ideas y se va a nacionalizar la argumentación. Deberíamos propiciar debate, sobre todo en un contexto de tanta violencia. Incluso en sectores que se suponen ligados con Milei, sobre todo en las redes sociales, sectores más naturales a los jóvenes, la argumentación es necesaria, no hay que abandonar esa premisa, aun adaptando los métodos”, sostuvo.