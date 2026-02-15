Martín Llaryora y Daniel Passerini, atados a la maldita capital

Para el peronismo , Córdoba es la capital maldita; la excepción que Martín Llaryora y Daniel Passerini encarnaron y que quieren convertir en regla. El triunfo no se ve claro. Los municipios quedaron debajo de la línea de flotación desde que llegó al poder Javier Milei , a quien el electorado provincial todavía aclama , pese a la poda inédita de recursos que ordenó.

Este miércoles, la dupla cordobesista anunciará un plan de bacheo histórico. Serán en total 15 frentes de obras que se sumarán a los ya abiertos. Le seguirá un programa de iluminación de los barrios de la ciudad y la recuperación de parques, paseos y plazas. “Este año la ciudad va a brillar”, prometen desde influyentes despachos del Panal, como se conoce a la sede del gobierno provincial.

En tan solo un mes, desde que volvieron de vacaciones , las actividades que Llaryora y Passerini compartieron superan a las de dos años juntos. Van algunos ejemplos del álbum de fotos de la última semana: visita al inicio de obra de una sede de la Universidad Provincial en Villa El Libertador , uno de los barrios más populosos de la capital y la ampliación del Hospital Príncipe de Asturias .

El patrullaje peronista por los barrios de la capital será intenso. Pedagógico. “La gente tiene que ver y entender todo lo que se está haciendo”, explican alfiles de Passerini.

Hay condiciones que observan a su favor. La decisión de Llaryora de ponerle el cuerpo a la capital es una. La casi inminente resolución de la deuda externa municipal es otra. Passerini tiene que pagar US$ 50 millones divididos en dos desembolsos: marzo y septiembre. Se trata del préstamo que Ramón Mestre sacó y Llaryora pateó cuando fue intendente. Letra P pudo saber que están avanzadas las conversaciones con los acreedores, la mayoría de origen chileno, para refinanciarlo. Todo indica que así será.

Si eso ocurre, Passerini terminará su gestión con el horizonte de deuda despejado, con un plan de obras en marcha y con el objetivo de recuperar servicios municipales básicos. Estos serán algunos de los ejes que ponderará en su discurso de apertura de sesiones en el Concejo Deliberante.

passerini vecinos Daniel Passerini recorrió frentes de obras en la ciudad de Córdoba

El frente político, siempre agitado para un intendente sin reelección, también estaría encarrilado. De un lado y del otro de La Cañada, los laderos políticos de Llaryora y Passerini coinciden en que no hay un nombre puesto para la sucesión, que los dejarán correr.

La pelea por la sucesión en el peronismo

Hay consenso sobre tres funcionarios: el ministro provincial de Vinculación, Miguel Siciliano; su par de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el secretario de Deporte y Cultura de la ciudad, Héctor Pichi Campana. “De esos tres nombres no sale”, aseguran. Quienes estaban precalentado para la maratón, que vuelvan al banco.

El exvicegobernador de Córdoba y deportista profesional admite que quiere ser. Siciliano es el más enfático en rechazar esa candidatura y Quinteros juega al medio cuando asegura que le gustaría conducir la ciudad en la que nació, pero que la capital necesita una mujer al frente.

passerini llaryora siciliano Daniel Passerini, Martín Llaryora y Miguel Siciliano en un acto de gestión en Villa El Libertador

Pese a los juegos de rigor, la referencia a esa triada no sorprende. Comparten perfiles altos y lograron un rol protagónico después del recambio de estrategia cordobesista que llegó con la derrota de Provincias Unidas en octubre. Sólo Campana rechazó el convite que le hizo Llaryora de encabezar la Agencia Córdoba Deportes. Se quedó con Passerini, una noticia que fue bien recibida por el médico.

El intendente tuvo oportunidad de hacer más ajustes en su gabinete en diciembre. Conversó con Llaryora y le aseguró que “así estaba bien”. Con el ascenso de Siciliano y la reubicación de Marcelo Rodio desde el municipio a la Agencia Córdoba Cultura, Passerini por ahora rellena las vacantes de la gente que estos dos funcionarios se llevaron al esquema de Llaryora. El passerinismo hizo esta tarea con contenida algarabía.

El análisis de la oposición en Córdoba

Contentar al esquivo electorado capitalino que en toda su historia democrática bochó opciones de gobierno peronista, con la excepción de 2019 y 2023, es por demás complejo en el contexto. La intensidad que le imprimirá la dupla cordobesista es leída por la oposición como una señal de preocupación y, por supuesto, como una oportunidad.

En la capital de la excepción, el sol sale para todos. Llaryora le ganó a Luis Juez por la diferencia que sacó en las dos ciudades que gobernó como intendente. Sabe que el impacto de la crisis, la retracción del Estado nacional, las condiciones muy diferentes con las que Passerini asumió configuran una tormenta perfecta. También que el senador devenido libertario definió los más de 500 kilómetros que componen el éjido urbano como su campo de acción.

Gabriel Bornoroni, Iñaki Gutierrez y Gonzalo Roca. recibidos por Luis Juez Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca en la campaña de 2025

Este portal anticipó que el juecismo reubica a su tropa a la capital. En el peronismo dicen que es porque va a ser candidato a intendente. En esa cantera lo desmienten y afirman que las gestiones cordobesistas están tan mal que el escenario se presenta ideal. En el PJ no muestran números y dicen que la imagen personal de Passerini está arriba de la aprobación de la gestión, pero que esta supera los 50 puntos, en orden a lo que mostró CB Consultora esta semana en su ranking de intendentes.

El radicalismo también activa. Con Rodrigo de Loredo enfocado en la carrera provincial, este martes el interventor de la Lotería de Corrientes, Javier Bee Sellares; el vocal del Ersep, Juan Negri, y los concejales y streamers Juan Balastegui y Javier Fabre, encabezarán un modesto acto de presentación del espacio “Viva Córdoba”. “Queremos mostrar trabajo, equipo e ideas, después veremos quién encabeza”, completan la letra chica del flyer que oficia de plataforma de ideas.

El jefe libertario, Gabriel Bornononi, cree que la gran pelea será en la capital y no comparte la visión oficialista que sostiene que, si Llaryora gana la reelección, la ciudad de Córdoba será pan comido. La tropa de Milei enhebró varios triunfos en capitales: Rosario, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Misiones, Ushuaia, Neuquén, Río Gallegos y Rawson.

Más peronismo para enfrentar a Javier Milei

El peronismo insiste con separar elecciones locales de las nacionales. Hasta ahora el peso de la historia les da la razón. Llaryora ordenó a mover todas las capas apelmazadas del territorio. Passerini pone en juego también su futuro. La fórmula provincial en el '27 o la cabeza de la lista para el Senado, sus dos ambiciones, dependen del '26.

facundo torres pj almafuerte Facundo Torres encabezó un encuentro del PJ de Córdoba en Almafuerte

La maquinaria compleja del cordobesismo deberá pausar internas y apoyar este camino. Así lo ordenan altos operadores del Panal.

El presidente del PJ, Facundo Torres, sacó de gira al partido y habló de eso en la última reunión que se celebró en Almafuerte. Unidad, consenso y hablar con la gente, las palabras claves del mensaje. “Los 26 años son un activo, hay que usarlos a favor”, fue el mensaje.

Animarán a la tropa con una coqueta sede nueva en barrio Cofico. El cordobesismo le pone luces a la capital y también al partido.