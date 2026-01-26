Azcué encara su segundo tiempo en Concordia: apuesta a la obra pública y un ojo en la interna radical

El intendente Francisco Azcué comenzó el año con un mandato claro de gestión: toda decisión que tome será en base al plan de infraestructura que diseñó para el tercer año de gobierno en Concordia . Lejos de cuestionar la ausencia de fondos de la Nación, se propuso cubrir esa vacancia con caudales propios. Para eso, ajustó la motosierra al 100%.

Según explican en su equipo de trabajo, hace algunos años la ciudad destinaba el seis o siete por ciento de su presupuesto a la obra pública. Para este año, la gestión del radical violeta destinará el 20%, unos 20 mil millones de pesos. Para el final de su mandato, proyecta llevarlo al 30% o 35%.

En su equipo de trabajo aseguran que el déficit en obra pública es “alarmante”, sobre todo en cuestiones básicas como servicios de agua, cloaca y asfalto. “Es increíble, pero es la realidad de la ciudad”, apunta a Letra P un alto funcionario municipal. “Si la Nación no destina fondos, no te queda otra que derivarlos de tu presupuesto. El 90% de los reclamos que recibimos son por falta de este tipo de obras”, asegura.

Para el segundo tiempo de su primer mandato, Azcué apostó a jugar todas las cartas a lo que en el Ejecutivo definen como “la prioridad que nos marca la gente”. De ese 90% de reclamos por más infraestructura, destacan que hay, por ejemplo, 18 barrios que no tienen aún el servicio de agua de red eficiente. En algunos casos, se trata de terrenos usurpados con conexiones clandestinas. En otros, obras que se iniciaron y quedaron a mitad de camino.

El pavimento ausente o deficiente es una postal que se observa con claridad en varias zonas de la ciudad, la segunda en importancia de Entre Ríos . Por eso, el gobierno municipal decidió comprar una nueva planta asfáltica para poner primera con un nuevo plan de asfaltado.

“Los reclamos son por infraestructura y seguridad porque estamos en una ciudad que creció de manera irregular”, explica un funcionario. Sostiene que todas las líneas estratégicas de trabajo tienen detrás un relevamiento sistemático que la gestión ordenó hace meses. “Nada de lo que hacemos es aleatorio”, añade.

El plan proyecta la puesta en valor de 110 cuadras estratégicas de la ciudad, que descomprimen zonas clave o conectan escuelas y hospitales. Se pavimentarán y se harán obras de ingeniería y pluviales. Algunas, según recalcan, “demoradas más de 20 años”.

Motosierra y conflicto

Ese plan sistemático incluyó, sobre el final del año pasado, la decisión de no renovar más de 130 contratos temporales a trabajadores municipales de distintas áreas. Esos despidos se sumaron a otros que se sucedieron desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/azcue_francisco/status/2014155087451430959&partner=&hide_thread=false Mi respaldo total al gobernador @frigeriorogelio y al Gobierno de Entre Ríos.

Estas maniobras buscan intimidar y condicionar, pero no tienen lugar en una provincia que eligió orden, instituciones fuertes y transparencia.

Vamos a seguir trabajando todos los días sin miedo, y con… https://t.co/UoadefPYQ9 — Gringo Azcue (@azcue_francisco) January 22, 2026

Gremios y algunas organizaciones sociales repudiaron la medida, aunque el sacudón se diluyó con el receso vacacional. Para el entorno político del intendente, la reacción social fue “lógica”. “En términos de servicios, ningún área se verá afectada. Está garantizado”, afirman.

En el Ejecutivo local se recuestan en la realidad de otros municipios. Aseguran que todas las administraciones están haciendo ajustes, “sean del color político que sean”, y apuntan que apartir de la instalación del ajuste formulada por el gobierno nacional "la gente se está cuestionando si los servicios son realmente necesarios”.

En ese sentido, tras el conflicto, aseguran que "fue una medida para eficientizar el gasto, pero tuvimos respaldo social”.

La reelección de Francisco Azcué

El jefe comunal confirmó que irá por la reelección en Concordia, en sintonía con el proyecto provincial de Rogelio Frigerio. En ambos casos, en sus entornos aseguran que sus proyectos son de largo alcance. En buena medida, la suerte de Azcué está atada a la del gobernador.

A pesar del alineamiento del concordiense con la gestión libertaria de Javier Milei, en formas y en contenido, en su círculo más cercano se ocupan de aclarar que toda decisión es tomada en base a los movimientos del gobernador. “No nos corremos un ápice de esa conducción”, aseguran. Destacan la buena relación de trabajo con la Casa Rosada y ponen como ejemplo la elección de Concordia como una de las ciudades para implementar el programa de Centros de Familia, que fue lanzado por la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovelo, en su última visita a la ciudad.

image Azcué junto a Rogelio Frigerio.

Hay dos aspectos que marcan como claves para el futuro electoral de Azcué. El primero, que su plan de gobierno siempre se pensó para dos gestiones. El segundo, que confían en la proyección política del intendente y el respaldo social y político del que goza hasta ahora. Cuando el conflicto por los despidos escaló, tanto el gobernador como los espacios del frente oficialista Juntos se pronunciaron públicamente en defensa de la medida del jefe comunal.

Las elecciones en la UCR

A pesar del fallido del año pasado, Azcué no desiste en su intento de presidir la UCR de Entre Ríos. Por ahora, no confirma ni descarta su candidatura para la interna de este año, pero asegura que, si no es él, operará firmemente para respaldar a alguien de Vamos Radicales, el espacio que lo promovió entonces y que se prepara para llevar una candidatura propia a las elecciones de autoridades boinablanca.

Azcué con Oviedo Azcué, junto a Alicia Oviedo, intendenta de Federal y presidenta de la UCR.

Para que el intendente pueda presentarse, las elecciones deberían celebrarse nunca antes del segundo semestre de este año, cuando Azcué cumplirán cuatro años como afiliado, requisito que lo dejó afuera en la interna pasada. Su círculo no descarta que eso pueda suceder. Inclusive que se vote el año que viene, cuando vence el mandato de dos años de la titular del radicalismo entrerriano, Alicia Oviedo.

En el entorno del intendente destacan la sintonía del sector que lidera Azcué con el nuevo presidente del Comité Nacional de la UCR, el santafesino Leonel Chiarella.