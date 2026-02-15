El discurso de Maximiliano Pullaro en Santa Fe: hagamos el amor y no la guerra

Es raro verlo no redoblar la apuesta al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro . Desde que asumió, acostumbró a propios y extraños al fighteo permanente, pero en la apertura de sesiones mostró otra cara . El radical procuró dar vuelta la página tras el motín policial y tender puentes con sectores que lo cuestionan de manera sostenida.

No obstante, el mandatario no pierde su esencia. Pullaro empezó su discurso hablando de seguridad y lo terminó hablando de seguridad. Es su expertise, el corazón de su trayectoria política y el contrato electoral que estableció con santafesinos y santafesinas. En este caso, influenciado evidentemente por la crisis de los últimos días, el gobernador le dio “un profundo agradecimiento” a la policía en su “compromiso de recuperar la paz”. Al cuarto minuto de discurso, bien temprano, nada de soltar el gesto perdido por ahí.

Cómo se recupera y cómo continúa el gobierno y el gobernador tras el conflicto es una pregunta que se hace toda la política doméstica. En su pragmatismo y ferocidad, Pullaro ya demostró habilidad y conducción para sobreponerse de los problemas y estar siempre en el centro de la agenda, casi sin rivales.

Esta vez, sin embargo, el problema le explotó en la mano, en su propio campo, el que dominó y domina. ¿Será un hito de su gestión o en unas semanas se lo recordará solo como un mal trago? ¿Subestimaron él y su equipo la situación?

Nos toca la responsabilidad de abrir este Período de Sesiones Ordinarias N° 144 de la Legislatura de Santa Fe, en un momento de transformaciones en nuestra provincia. Reformas que decidimos encarar sin especular, sabiendo que implican asumir costos, pero que el tiempo es escaso…

Al menos por lo verbalizado este domingo de carnaval, Pullaro sale del conflicto haciendo la paz con el empleo público, una franja que lo hostiga y condena desde el día uno. El radical hizo lo suyo para ganarse ese reproche porque, especialmente en el mundo docente, no logró separar gremialistas de maestros y maestras.

Aflojar contra los gremios, ¿lo que se viene?

Además, en su entorno, hubo un ataque sostenido al personal estatal, casi coordinado. Dicho avance es fuente de resistencia dentro de Unidos, sobre todo en las corrientes progresistas de la coalición, como el socialismo. Pagar aguinaldo un 23 de diciembre, sobre la hora de la Navidad, como ocurrió hace menos de dos meses, también contribuyó a la bronca.

Ahora, y justo en el medio de la negociación paritaria, Pullaro bajó la verba y agradeció “el enorme esfuerzo de directivos, maestras y maestros, así como el personal auxiliar”. Tras el discurso, en la explanada de la Legislatura, le agregó un “vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos para los empleados públicos”. ¿Tendrá margen para recomponer el vínculo? ¿O su relación con el empleo público está rota para siempre? La resolución de la mesa paritaria dictaminará gran parte de la ecuación.

A jubilados y jubilados les dedicó, a la vez, los dos anuncios de la mañana. No prorrogar la aplicación del aporte solidario extraordinario y decidir que los aumentos al personal activo no serán más trasladados dentro de los 60 días, sino al mes siguiente. Son dos cuestiones que también formaban parte de un reclamo.

Maximiliano Pullaro, boxeador desde el vamos

Apenas asumió, Pullaro buscó rivales. Con un peronismo absolutamente detonado y La Libertad Avanza nonata, identificó a los gremios. Todo es ganancia, pensó. Pero hubo, quizás, una suerte de sobregiro y el avance alcanzó también a la familia del empleo público, sobre todo a la docencia. “Quiero dejar en claro algo, ningún santafesino, ninguna santafesina que pone su esfuerzo para construir la provincia del futuro nos resulta indiferente”, soltó a mediados del discurso, casi como una respuesta a eso.

Sobre su vínculo con la gestión de Javier Milei, no hay nada nuevo. Tiene coincidencias, pero Pullaro no comparte el modelo que pregona e impulsa el Presidente. De todos modos, no va a salir a enfrentarlo de manera encarnizada. Es momento de repliegue y perfil bajo para los gobernadores del centro. Marcó diferencias sutiles con la Casa Rosada, pero nada distinto a lo que dijo más de una vez. Además, comparten electorado.