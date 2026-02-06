Neuquén: seis sectores se anotaron para competir en la interna del PJ provincial

Un festival de reservas de listas tensiona al máximo la interna del Partido Justicialista ( PJ ) de Neuquén , que debe renovar sus autoridades en marzo tras un año para el olvido. En 2025 perdió representación en el Congreso y vio renunciar toda su conducción partidaria, un combo que lo dejó al borde del colapso.

La diáspora quedó expuesta con la avanzada de seis sectores que ya eligieron color de boleta y anticipan un cierre caliente.

Según pudo saber Letra P , formalizaron su intención de competir el sector sindical de la UOCRA que encabeza César Godoy ; el kirchnerismo referenciado en Oscar Parrilli ; un armado ligado al exsecretario de Energía Darío Martínez ; una línea vinculada al gremio docente ATEN y la denominada Liga de intendentes , que aparece como una de las novedades más relevantes de esta interna.

Según el cronograma, el 20 de febrero se deberá entregar la boleta provincial con sus respectivos avales, una empresa costosa para cualquiera ya que requiere sumar alrededor de 500 candidatos en cada lista completa.

El clima interno en el PJ de la provincia de la Patagonia es de máxima desconfianza. Alrededor de la junta electoral hay mucho ruido y gran movimiento, y todos juegan en reserva. Hay al menos tres sectores que no correrían con listas completas y que, llegado el momento, podrían presentar sólo parcialidades.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 17.16.14 El sector peronista de Oscar Parrilli pretende continuar con la conducción del PJ.

En contraste, el armado de los intendentes aparece como uno de los espacios más firmes. El sector avanza en varias localidades y proyecta presencia en 30 de las 36 localidades donde el PJ tiene consejos locales. La apuesta es clara, están decididos a hacer valer el peso territorial y la gestión municipal en una interna atravesada por la fragmentación.

Quién es quién en el PJ Neuquén

Las seis reservas confirmadas responden a perfiles bien definidos. La primera en ingresar fue la de los intendentes, denominada Peronismo Territorial, con un esquema que incluye referencias como Santiago Fernández, Martín Rodríguez y Javier Bertoldi, familiar directo de la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi. Tiene el número 17 y el color celeste y blanco.

El sector del sindicalista Godoy presentó todas las categorías desde su base en la UOCRA bajo la denominación Frente Peronista. El color es celeste y el número de la boleta el 45.

image.png Tanya Bertoldi y su tío Javier Bertoldi. El peronismo de Neuquén cruje por el acuerdo con Rolando Figueroa.

También quedó registrada Peronismo al Futuro, que se inscribió con el número 22.

En tanto, el espacio de Parrilli reservó lista número 10 bajo el nombre Peronismo para la Victoria, con el color blanca franja verde.

Mientras que Peronismo de Base, con participación de figuras cercanas a los docentes de ATEN, se llevó el número 7, con la boleta Azul Franja Naranja. Una sexta apareció sobre el filo de la jornada, denominada Peronismo Generacional, inscripta con el número 24 y el color Blanco.

Un cronograma ajustado

El cronograma interno avanza contrarreloj. La junta electoral atendió este jueves, con el plazo final fijado para la medianoche. El 20 de febrero vence la presentación de candidaturas y avales, en un esquema que dejó poco margen para el armado.

En total, son 20.400 los afiliados en condiciones de votar en 36 localidades de la provincia, donde existen consejos en municipios de primera, segunda y tercera categoría. Completar una boleta provincial no es un dato menor, ya que se necesitan más de 500 candidatos para cubrir todos los casilleros partidarios.

La competencia también se replica a nivel local. En Cutral Co ingresaron varias reservas, en Plaza Huincul hay al menos dos listas más, vinculadas a los armados provinciales, mientras que en Zapala y Chos Malal se registraron opciones individuales, entre ellas una que impulsa a la exdiputada Ayelén Gutiérrez.

Con un partido fragmentado, liderazgos en total discusión y un calendario exiguo, el PJ neuquino se encamina a una interna que será clave para definir quién se queda con el control de una estructura golpeada, pero todavía central en el tablero político provincial.