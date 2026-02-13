en vivo ES LA POLÍTICA

El minuto a minuto del Gobierno de Javier Milei

Las decisiones del presidente Javier Milei y de los principales dirigentes. Las reacciones de la oposición y los anuncios económicos.

EN VIVO

En esta nota, el minuto a minuto de las decisiones del presidente Javier Milei, las relaciones con la oposición y los anuncios económicos del gobierno libertario.

El bloque de La Libertad Avanza, que debatirá la reforma laboral. 
DIPUTADOS | EXTRAORDINARIAS

Reforma laboral: Villarruel envía el proyecto este viernes y Martín Menem confía en sancionarlo rápido

La secretaría parlamentaria del Senado pule los detalles del texto. En Diputados, el oficialismo cree que tiene los votos y plantea sesionar cuánto antes.
Javier Milei.
A POR TODO

Envalentonado, el gobierno de Milei quiere resucitar la reforma electoral que se cayó de la Ley Bases

El equipo de Santiago Caputo afina el proyecto que no caminó en 2024. Karina Milei, al tanto. Quieren que el Presidente lo anuncie en la apertura de sesiones.
Ley penal juvenil: Diputados aprobó bajar la edad punible a 14 años y las provincias se niegan a financiarlo
CONGRESO | EXTRAORDINARIAS

Ley penal juvenil: Diputados aprobó bajar la edad punible a 14 años y las provincias se niegan a financiarla

El Gobierno logró respaldo de dos tercios. El massismo ayudó con el cuórum y avaló la edad. El PJ y la izquierda se opuso. Financiamiento, la polémica.

