No Milei, por cierto. No al menos en términos de contención, dado el sesgo brutalmente antipopular de todo lo que ha anunciado hasta el momento, destinado a instaurar el imperio del mercado de un modo curioso: el mercado que prohija no es la hipótesis de trabajo de Adam Smith, sino uno impúdicamente desigual, oligopólico o incluso monopólico, lo que hace fácil ponerle nombre propio a las empresas o magnates beneficiarios de cada medida. Los nuevos planeros.