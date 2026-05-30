Santa Fe: golpeada por las importaciones, la única fábrica de porcelana del país recorta el 30% de su planta

El aluvión de importaciones y la caída en el consumo comienza a ahogar a Verbano y hay nerviosismo en el sur de Santa Fe.

La empresa Verbano , la única que fabrica porcelana en el país , abrió un proceso de retiros voluntarios con el objetivo de reestructurar la histórica planta de Capitán Bermúdez , en el sur de Santa Fe . Los operarios plantean que el origen de la crisis se debe a la caída del consumo y al aumento de las importaciones .

Faiart Argentina S.A. , razón social de la marca emblemática, busca reducir su planta de personal al menos en un 30%. La crisis parece no respetar siquiera a una empresa que no tiene competencia a nivel local y ahora escaló a un nuevo nivel: en mayo desdobló el pago de los sueldos a sus 105 empleados.

“Como todas las fábricas del país, Verbano no escapa de la crisis y hace tiempo que la empresa nos dice que tiene que hacer una reestructuración porque la venta está muy complicada”, explicó a Letra P la integrante de la comisión directiva del gremio de trabajadores ceramistas Daniela Resumi .

Verbano abrió retiros voluntarios

Resumi recordó que la firma había dispuesto suspensiones a principios de año, pero que la situación parecía acomodarse.

“Veníamos bastante bien hasta el mes pasado, cuando se pagó el sueldo en dos veces. Primero, el 70%, y a la semana siguiente, el 30% restante”, detalló.

Por convenio, todos los empleados ceramistas tienen un “mínimo global garantizado” de 1,8 millón de pesos brutos de salario, sin contar los descuentos.

“Es la primera vez que nos pasa en muchísimo tiempo. Es un desdoblamiento del sueldo en cuestión de una semana. Esperemos que no se vuelva a repetir”, señaló.

Después de cancelar los salarios en mayo, la empresa -que cuenta con más de 70 años de historia- convocó a los delegados sindicales para abrir un proceso de retiros voluntarios con el objetivo de desvincular a 55 trabajadores.

Hasta el cierre de esta nota, 17 trabajadores aceptaron las condiciones del retiro.

Verbano fábrica La única empresa de fabricación de productos de porcelana que abastece a todo el país se encuentra en la localidad de Capitán Bermúdez, en el sur de Santa Fe.

La delegada destacó que si bien se trata de una lista que integran operarios con variada antigüedad, “en su gran mayoría tenían 20 años de trabajo dentro de la fábrica y una edad promedio por encima de los 40 años. Por ahora, fue muy libre la decisión de los que dieron el paso al costado”.

“Estamos con las alarmas encendidas. Esto que pasa en la planta de Capitán Bermúdez está pasando en todas las compañías” del sector ceramista, advirtió la delegada en relación a la crisis del empleo.

Las importaciones golpearon a la industria ceramista

Durante la primera semana de junio volverán a reunirse los delegados sindicales con los referentes patronales.

Al ser consultada sobre si la fábrica es operativa con el retiro de una parte del personal, Resumi admitió no tenerlo claro, ya que el cambio en el número de la plantilla implica un reacomodamiento de las tareas y un cambio en la cantidad de artículos que se fabrican.

“Es lógico que no se va a poder seguir fabricando la misma cantidad de mercadería que hasta hoy”, explicó la representante de los trabajadores.

La compañía se especializa en la producción de artículos como vajilla de mesa, platos, tazas y fuentes, abasteciendo a establecimientos gastronómicos, hoteleros, grandes salones y bazares.

Durante su mejor época también fabricó elementos como teteras, pero actualmente se especializa en cubiertos.

porcelana Verbano

Como informó Letra P, el último informe publicado por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (APYME) sobre el impacto de las importaciones sostiene que hubo 11.460 empresas que importaron productos primarios o finales en los primeros cuatro meses del año.

El aumento de los costos y la incapacidad de competir llevaron a que resulte más fácil para las empresas vender productos importados antes que producirlos en el país.

La caída del consumo agravó la crisis

“Si la gente no puede comprar comida, es muy difícil que vayan a comprar un plato”, analizó la delegada sindical.

Aunque aclaró que la firma nunca dejó de producir sus propios artículos, aceptó que “se hace muy difícil competir contra los productos importados".

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@PelaCastroOk https://t.co/eOB7AvIb7c — LETRA P (@Letra_P) May 29, 2026

"Entran artículos de todos lados, productos que son de cerámica o de otros materiales. Hoy vas a un restaurante y te sirven en bandejas de madera, fuentes de metal o losa. Lo que a cuesta (hacer un producto) con mano de obra local, sale muchísimo menos en el exterior. La industria nacional está casi devastada”, lamentó.

El impacto en Capitán Bermúdez

Actualmente, de las 105 personas empleadas en Verbano, muchas son mujeres y sostén de familia en una localidad de mediana como Capitán Bermúdez, con 30.577 habitantes.

“Si la empresa se cae, es una parte muy importante de la economía local que se cae. Particularmente no estamos viendo la luz al final del túnel y esperamos que esto se reactive pronto porque nos va a llevar a todos puestos”, declaró la integrante de la comisión directiva.

El consumo masivo registró en abril una caída de 3,8% en comparación con el mismo mes de 2024, según un informe de la consultora Scentia, mientras que la contracción se profundizó casi 5% respecto de marzo de este año. En suma, el país acumula cinco meses de caída del consumo interno.