Córdoba: una multinacional italiana deja Buenos Aires e invertirá $12 mil millones en San Francisco

El Parque Industrial de San Francisco, al este de Córdoba, espera por la radicación de una empresa italiana

Aromitalia avanza con la construcción de una nueva planta en San Francisco , donde prevé invertir $12 mil millones y generar 50 puestos de trabajo en una primera etapa. El proyecto se instaló en el Parque Industrial, Tecnológico y Logístico , uno de los principales polos productivos del país y una de las banderas de la gestión de Martín Llaryora en Córdoba .

La compañía cuenta con 13 filiales en distintos países y se especializa en la fabricación, manejo y distribución de productos para heladería artesanal. Desde la ciudad del este cordobés se pretende abastecer no sólo al mercado argentino, sino también a países limítrofes.

SER INDUSTRIAL EN ARGENTINA ES SER PATRIOTA En #Córdoba apostamos al sostenimiento de la actividad económica, el #empleo y la producción en toda la provincia. Por eso lanzamos una batería de líneas de financiamiento productivo por $30.000 millones para fortalecer al sector… pic.twitter.com/ocTv3XzFm1

Otro dato relevante fue que la empresa trasladará al interior de Córdoba el centro de operaciones que funcionó en la provincia de Buenos Aires desde 1978.

Uno de los impulsores del desembarco fue Sergio Colombatti , presidente de Helit S.A. , la sociedad argentina de la marca italiana y oriundo de San Francisco .

A fines de la década de 1990 emigró hacia Europa en busca de nuevas oportunidades laborales. Tras un paso por España, se radicó en Italia, donde se incorporó a Aromitalia y desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

Más de dos décadas después, propuso instalar una nueva unidad productiva en la ciudad donde nació. La iniciativa tomó forma en 2022, cuando presentó al Parque Industrial local como una alternativa para expandir la presencia de la firma en el país.

Sergio Colombatti de Aromitalia Sergio Colombatti, uno de los impulsores de la llegada de la empresa italiana a San Francisco.

La propuesta encontró respaldo tanto en las autoridades municipales como en la conducción del predio industrial, que acompañaron el proceso de evaluación y radicación.

La inversión en San Francisco y los planes de expansión

Luego de varios años de estudios técnicos y trámites administrativos, la compañía comenzó este año la construcción de la planta.

En marzo visitaron la ciudad los directivos Cristiano Ferrero y Filippo Ferrero, quienes recorrieron el predio junto a Colombatti y supervisaron los avances iniciales del proyecto. Los ejecutivos explicaron que la elección de San Francisco respondió a la calidad de los recursos humanos disponibles, la infraestructura de servicios y las condiciones que ofrece el entorno para el desarrollo industrial.

La planta tendrá una superficie inicial de 6.000 metros cuadrados y se convertirá en la segunda instalación de este tipo que la empresa posee en Sudamérica. Según las previsiones, la obra concluirá en septiembre de 2027.

La estructura fue diseñada para comenzar con una dotación de 50 trabajadores y ampliar esa cifra a medida que crezca la producción destinada a los mercados de la región.

Damián Bernarte destacó el potencial productivo de la ciudad

Desde Aromitalia valoraron el acompañamiento recibido por parte de la Municipalidad y del Parque Industrial desde el inicio de las conversaciones.

Damian Bernarte junto a directivos de Aromitalia El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, estuvo reunido recientemente con autoridades de Aromitalia.

El intendente Damián Bernarte sostuvo que el proyecto representó una oportunidad para consolidar el perfil productivo de la ciudad y generar nuevas fuentes de empleo en un contexto económico complejo. Además, destacó la oferta educativa local y el aporte de instituciones como la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), factores que consideró determinantes para atraer inversiones de alcance internacional.

Un parque industrial que busca consolidar su liderazgo

El Parque Industrial, Tecnológico y Logístico San Francisco celebró en 2026 sus 55 años de trayectoria, consolidado como uno de los principales complejos productivos de la Argentina.

Actualmente reúne 230 empresas radicadas o en proceso de instalación y genera alrededor de 6.000 puestos de trabajo. Su infraestructura y el desarrollo de proyectos vinculados a la innovación y la sustentabilidad lo posicionaron como una referencia para el sector industrial del centro del país.

“Cumplir 55 años habla del esfuerzo de muchas personas que, a lo largo de décadas, trabajaron para consolidar este espacio productivo que hoy continúa creciendo y generando oportunidades”, remarcó esta semana su gerente Leonardo Beccaría.

En ese contexto, la llegada de Aromitalia refuerza la estrategia de expansión internacional del predio y suma una nueva inversión de peso a una ciudad que busca consolidarse como uno de los motores productivos de Córdoba.