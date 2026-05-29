Río Negro: con el peronismo afuera, Weretilneck cranea un nuevo frente provincial para 2027

El laboratorio de Alberto Weretilneck en Río Negro empezó a tomar forma en un armado frentista en General Roca , pero en el oficialismo piensan que se tendría que trasladar al ámbito provincial. Lo que una vez fue una alianza con el kircherismo y el radicalismo, hoy se piensa con el PRO y el ARI- Coalición Cívica .

Weretilneck ha pasado por diferentes estrategias en las alianzas con partidos provinciales y nacionales. En esta oportunidad lo que empezó como un juego de seducción para para ganar el bastión de los Soria, empieza a encaminarse en un armado provincial con diferentes actores.

En estos últimos días diferentes actores de la política provincial ya asumieron la necesidad de generar acuerdos. Uno de ellos fue Javier Acevedo , jefe de la bancada del Coalición Cívica- ARI , quien dijo que no solo hay que pensar en un frente en las ciudades, sino en todo Río Negro.

En rigor, todo empezó a gestarse cuando Juan Martín , presidente del PRO de Río Negro, abrió la discusión sobre un frente amplio para competir contra el sorismo en Roca. Después se sumaron la Coalición Cívica ARI y la UCR, pero la conversación dejó rápidamente de ser municipal cuando la propuesta fue recogida por el gobernador. En ese momento, la idea de un armado transversal, con eje en la defensa de Río Negro frente a la “grieta nacional”, comenzó a proyectarse hacia toda la provincia.

En el oficialismo rionegrino admiten que el escenario político cambió de manera acelerada tras el avance libertario y la confirmación de la candidatura de la intendenta de Roca, María Emilia Soria . A Weretilneck, el histórico antagonismo con el sorismo sigue funcionando como ordenador electoral, pero sabe que ya no alcanza por sí solo para garantizar competitividad en una elección provincial cada vez más nacionalizada.

El Gran Acuerdo Rionegrino de 2023 funcionó como alianza mediante colectora con el kircherismo con el nombre de Unen Río Negro, que lo comanda el exsenador Martín Doñate y la UCR con la lista 3 de Ariel Bernatene. Luego de solo algunos meses ese acuerdo se desvaneció y el kircherismo se reconstruyó en la Legislatura con la denominación de bloque PJ Nuevo Encuentro. Ese espacio hoy apoya la candidatura de la jefa comunal roquense, salvo el legislador Pedro Dantas, que todavía sostiene ese acuerdo con el oficialismo.

El otro patín que se le soltó al gran acuerdo es el vicegobernador Pedro Pesatti, la pata del peronismo verde que ya tenía una relación previa con Weretilneck, pero quedó relagado en la interna por el círculo chico del gobernador. El quiebre se dio cuando el titular del Ejecutivo provincial eligió a Facundo López como candidato al Senado, lugar que Pesatti entendía que le correspondía. Desde entonces, el diálogo es mínimo y se limita a lo institucional. De hecho, Pesatti quedó afuera de la renovación de autoridades de Juntos Somos Río Negro, que puso al mando del partido al intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler.

Weretilneck y Pesatti Frío: el diálogo entre Weretilneck y Pesatti se limita al plano institucional.

Ahora, el mandatario comenzó a explorar un esquema más flexible, y eso incluye a sectores del radicalismo, referentes del PRO e incluso dirigentes vecinalistas e independientes. La apuesta es construir una mayoría “antigrieta”, con perfil federal y discurso productivista, capaz de contener tanto a sectores moderados como a votantes desencantados con la política nacional.

El gobernador ya había dado una pista semanas atrás, cuando sostuvo que Juntos Somos Río Negro estaba dispuesto a integrar una “gran propuesta” en General Roca “más allá de lo partidario”. Incluso aclaró que el oficialismo no necesitaba liderar esa construcción. “Tenemos la mayor generosidad y amplitud”, dijo entonces.

De igual manera sucedió en San Carlos de Bariloche, donde públicamente Weretilneck y el intendente de la ciudad andina, Walter Cortes, se mostraron plausibles en unirse en el 2027. En este sentido, en ciudades donde hoy Juntos Somos Río Negro no tiene preponderancia, el oficialismo pretende acompañar a los intendentes en vigencia o generar acuerdos en los que los jefes locales sean los que comanden la estrategia.

En este sentido, Weretilneck también busca evitar fugas internas. Uno de los que está en la mira es el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, quien envió un mensaje al partido para decir que iría nuevamente por unos 4 años como jefe comunal y en una fecha fuera de las provincial. El gobernador rápidamente salió a contener y anunció nuevas obras como el plan conector cloacal y elogió públicamente a Pogliano en un intento de ordenar la interna partidaria.

Contra quiénes va Alberto Weretilneck

Ya lanzada en la carrera como candidata a la gobernación, María Emilia Soria, camina la provincia con diferentes dirigentes de sectores no necesariamente peronistas para sumar, es un dura contrincante que se le planta a Weretilneck. Otro de los candidatos que buscará ser gobernador , es el diputado de La Libertad Avanza, con partido propio en Río Negro, Aníbal Tortoriello, que camina seguro de convertirse en el hombre que le gane las próximas elecciones a Weretilneck. Con esos esquemas se construye el actual escenario de tercios en Río Negro.

Las primeras versiones sobre el oficilialista, que por ahora sigue poniendo a Weretilneck a la cabeza, ubicaron en el casillero de la vie a la mano derecha de Juan Martín, María Laura Frei, "Malala" para los amigos. Tal es así, que el legislador amarillo salió rápidamente a responder que el PRO podría confluir con el oficialismo provincial pero en General Roca, pero nada está aún avnzado a nivel provincial. Según se desprende de sus declaraciones públicas, el espacio macrista es más proclive a un armado solitario o un confluencia nacional con La Libertad Avanza.

La última palabra será la de Mauricio Macri, que tiene una relación zigzagueante con Weretilneck, aunque en el último tiempo los acercamientos se habría aceitado un poco más, luego de años de distancia.

Aníbal Tortoriello Aníbal Tortoriello y María Emilia Soria, dos refrentes rionegrinos lanzados a la pelea por la gobernación.

Con la Coalición Cívica- ARI dispuesta a jugar, la incógnita es qué hará finalmente La Libertad Avanza. El senador Enzo Fullone ya dejó trascender que el espacio no piensa en alianzas formales en Río Negro, aunque en el oficialismo provincial observan con atención los acuerdos que los libertarios podrían cerrar con gobernadores amigos en otras provincias.

En ese tablero, Weretilneck busca instalar una narrativa distinta, que es "la defensa de Río Negro" frente a la polarización nacional. La idea de un frente amplio apunta a preservar gobernabilidad, sostener la agenda energética y productiva y evitar que la provincia quede atrapada en la lógica binaria entre peronistas y libertarios.

General Roca como ensayo general

Una eventual experiencia en General Roca aparece en todo el escenario como una prueba piloto. Después de más de dos décadas de hegemonía sorista, distintos sectores opositores empezaron a discutir allí la posibilidad de una convergencia electoral inédita.

La UCR provincial, a través de Ariel Bernatene, ya respaldó públicamente la construcción de “mayorías amplias” y defendió la necesidad de evitar la dispersión opositora. La Coalición Cívica hizo lo propio. Y JSRN se mostró dispuesto a participar sin exigir centralidad.

La clave será determinar si ese esquema puede traducirse luego a nivel provincial sin romper identidades partidarias ni generar una fractura con sectores que prefieren alinearse con Javier Milei. En el oficialismo creen que todavía hay margen para construir un espacio provincial autónomo, con volumen territorial y capacidad de negociación frente al poder central.

Por ahora, el gobernador mueve fichas con cautela. Pero en Río Negro ya empezó la discusión de fondo de cómo construir poder en 2027 en una provincia donde el peronismo viene sumando fuerzas y los libertarios se reordenan luego del escándalo protgonizado por Lorena Villaverde que aún es la presidenta del partido.