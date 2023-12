El decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente, Javier Milei , quedó este jueves pendido de un hilo, porque la mayoría de las fuerzas del Congreso coincidieron en que su contenido debería formar parte de proyectos de ley. Fue lo que sostuvieron el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro ; el de la UCR, el senador Martín Lousteau ; y el jefe del bloque Cambio Federal, Miguel Ángel Pichetto , quien de todos modos no descartó apoyar parte del contenido si se discute en el recinto. También rechazaron el DNU representantes de partidos provinciales y Horacio Rodríguez Larreta , quien controla parte de las bancadas del PRO.

En este escenario, luego de reunirse con referentes sindicales, los líderes de Unión por la Patria de la Cámara baja se propusieron negociar con el resto de las fuerzas para borrar el DNU y exigirle a Milei dividirlo en iniciativas de ley para debatirlas de a una. Con los decretos no es posible esa tarea, porque el Congreso sólo puede aprobarlos o rechazarlos en su totalidad. Las conversaciones entre los bloques opositores empezarán los próximos días.

Si en ambas Cámaras hay una mayoría dispuesta a derogar el DNU, puede hacerlo sólo con convocar a una sesión. A Milei lo ayudan los tiempos: aunque la ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos, no impide que sean debatidos en el recinto en el período de extraordinarias, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner , en 2010, usó como excusa el receso de verano para impedir que se discutieran los suyos.

En la reunión de UP en Diputados se lamentaban este jueves al recordar este antecedente, que obligaría a estirar el debate hasta marzo. Aunque entre sus líderes creían que la presión social no permitiría a Milei jugar esa carta. "No van a poder abrir un recinto si no resuelven este tema. Les explota", se escuchó.

Por la Twitter, el senador dijo que el Presidente "debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente. Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGugaLusto%2Fstatus%2F1737847781094793624&partner=&hide_thread=false El presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente. Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra… — Martín Lousteau (@GugaLusto) December 21, 2023

No sé expresaron los presidentes de los bloques, pero si Karina Banfi, quien secunda a Rodrigo De Loredo en la conducción de la UCR en la Cámara baja. "Como miembro del bloque radical creo que lo mejor que podemos darle a la sociedad es estudiar profundamente una serie de leyes que producen cambios fundamentales para la Argentina". Facundo Manes, también anunció que no votará el DNU.

Los números

Con las expresiones públicas, el DNU ya tiene mayoría de rechazos en ambas Cámaras, aún cuando muchas de esas medidas podrían ser aprobadas. De hecho, el radical Martín Tetaz, anunció por las redes sociales que está de acuerdo con el 95% de su contenido, pero quiere que sean parte de leyes.

En Diputados, dónde el cuórum es de 129 votos, hay una base de 110 votos en contra, entre los 102 de UP, cinco de izquierda, dos del socialismo y el rionegrino Agustín Domingo, quien responde al gobernador, Alberto Weretilneck, uno de los primeros mandatarios en rechazar el DNU.

La Coalición Cívica tiene seis votos y la UCR 34, la mayoría cercanos a Lousteau y al jujeño Gerardo Morales. Cambio Federal tiene nueve miembros, entre ellos Emilio Monzó y Nicolás Massot. En diálogos informales, en esta bancada advirtieron que no están de acuerdo con algunas medidas del decreto, como la venta de acciones de YPF, pero hay otras que sí apoyarán si llegan en formato de proyecto de ley.

El otro golpe que recibió LLA lo dio Rodríguez Larreta, quien sostuvo que "Argentina necesita reformas pero no por decreto". El exjefe de Gobierno domina una decena de los votos del PRO -que tiene 37 bancas- y a las senadoras Guadalupe Tagliaferri y Victoria Huala.

Los partidos provinciales son decisivos, sobre todo en el Senado, donde Weretilneck domina el voto de Mónica Silva, quien la semana pasada colaboró en la mayoría de 39 votos -dos más que la mayoría-. Ese número ya no está disponible para avalar el DNU. Lo cuestionaron Edgardo Kueider y Carlos Espínola, quienes comparten la bancada Unidad Federal con Alejandra Vigo, la esposa de Juan Schiaretti. "Es inconstitucional", cerró el entrerriano.

También se opusieron al decretazo la dupla santacruceña José María Carambia y Natalia Gadano, que está semana hicieron un piquete porque Villarruel no les asignó despachos.

“¿Para qué nos votan como senadores y diputados, si hacen un megadecreto y listo?. Es una locura, porque las leyes están en un sistema de normas: si vos derogás una, tocás otra. Mezclan todo de golpe en algo gigantesco y te quieren poner en una disyuntiva: a favor o en contra de todo”, sostuvo Carambia.

Otro voto en contra del DNU es de la neuquina Lucila Crexell, que integra Cambio Federal en el Senado. "El uso abusivo de esta herramienta es inconstitucional. Además, es un error político: las reformas estructurales son necesarias, pero deben consensuarse en el Congreso", dijo en una entrevista televisiva.

Los tiempos

En el Congreso no hay certeza de cuándo se debatirá el DNU, que mientras no sea anulado por el Congreso tendrá vigencia. Si prospera la interpretación de esperar a marzo, en UP tienen definido arruinar cualquier sesión para exigir su tratamiento. "Les va a convenir incluirlo en extraordinarias", advertían sus referentes.

En la UCR y Cambio Federal confiaban en algún contacto con el Gobierno que aporte racionalidad e inicie un debate para presentar proyectos de ley análogos al decreto, como era la idea original. De hecho, cuando se reunió con el bloque radical del Senado, Villarruel dio a entender que se discutirá una reforma del Estado.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMiguelPichetto%2Fstatus%2F1737840042498994529&partner=&hide_thread=false Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia. No está justificada ni la NECESIDAD NI LA URGENCIA, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) December 21, 2023

El bloque de Diputados UCR tendrá una reunión este viernes para unificar la postura y definir los pasos a seguir. En La Libertad Avanza no había una hoja de ruta, pero este jueves se demoraba la constitución de las comisiones. La más urgente es la bicameral de trámite legislativo, que es por donde empieza el debate de los decretos.

Milei tiene hasta diez días hábiles para enviarlo y si en los siguientes diez no se trata, el debate puede empezar en el recinto. Esa es la especulación de UP, con la expectativa de tratarlo en la última quincena de enero. Creen que Milei no podrá aguantarlo.