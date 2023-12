El decretazo sin necesidad ni urgencia que el presidente Javier Milei presentó este miércoles y la reacción del jefe del Estado frente a las protestas que se produjeron no bien finalizó su exposición en cadena nacional confirmaron las sospechas de que el país está en manos de un líder mesiánico con peligrosa vocación de ejercer el poder a martillazos, de espaldas a las normas del Estado de Derecho y vomitando maldiciones sobre la casta que desprecia, a pesar de que gobierna rodeado de ilustres representantes de esa elite.

El problema -el riesgo que no puede divisar desde las alturas de su ego monumental, que es a la vez un riesgo para el conjunto de la sociedad- es su debilidad política, camuflada por los números de un ballotage que no se traducen en el poder de fuego parlamentario que necesita para que sus reformas radicales pasen el filtro de la democracia, a menos que esté pensando en cerrar el Congreso. Si su temeridad no llega a tanto, está en problemas: como reveló Mauricio Cantando, su mega-DNU fundacional tiene pronóstico reservado, acechado por una mayoría que le reclama que mande leyes en vez de disparos de lapicera.