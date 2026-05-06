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Sergio Berni apura a Axel Kicillof: "Si no acepta la conducción de Cristina, buscaremos otro candidato"

El senador provincial Sergio Berni exigió este miércoles que el gobernador bonaerense Axel Kicillof acepte la conducción política de Cristina Fernández de Kirchner como eje de su candidatura presidencial. Si no lo hace, advirtió, el peronismo saldrá a buscar otro nombre para 2027. "Nadie es imprescindible en la vida", sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gsued/status/2051864784425849100?s=20&partner=&hide_thread=false Berni lo dice sin vueltas: si Kicillof no acepta la conducción de CFK, “habrá que buscar otro candidato”. #BatallaCultural pic.twitter.com/lkt0KIhGTU — Gabriel Sued (@gsued) May 6, 2026

En una entrevista, Berni acusó al círculo del gobernador de priorizar posicionamientos individuales por encima de cualquier estrategia colectiva y cuestionó lo que llamó un "peronismo de izquierda" que, según dijo, achica la base electoral en lugar de ampliarla.

Las declaraciones en El Destape Radio llegan días después de que La Cámpora dejara en claro, también públicamente, que no habrá confluencia electoral si el gobernador no pone la libertad de la expresidenta en el centro de su candidatura. "Lo que no puede es dudar o hacerse el distraído", le dijo Berni al gobernador. Y advirtió que cuando la táctica no se coordina con la estrategia, "asoman los tambores de la derrota".