El país de Javier Milei: Neuquén creció 31% en tres años, pero la actividad cayó en 15 provincias

Javier Milei exhibe un crecimiento de la economía en todo el país con un mapa falso

Mientras el Gobierno intenta instalar un relato de recuperación económica federal, distintos informes privados advierten que la mejora está concentrada en pocos sectores y regiones. Neuquén creció más de 31% por Vaca Muerta , pero 15 provincias registraron caídas de actividad desde 2022. Así, Javier Milei quedó expuesto en una polémica tras compartir un mapa desmentido por la propia fuente.

El Presidente compartió en redes sociales un gráfico titulado “Mapa del crecimiento de Argentina”, que buscaba exhibir un supuesto avance homogéneo de la actividad económica a nivel nacional durante su gestión.

La imagen fue difundida originalmente por Felipe Núñez , asesor del ministro de Economía Toto Caputo , y atribuía la información a un estudio de la IAE Business School de la Universidad Austral . Pero horas después, la propia institución aclaró públicamente que el mapa “no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de sus informes”.

El episodio dejó expuesta no solo una falla en la difusión oficial de datos sino también la construcción política de un relato económico que busca mostrar una recuperación extendida mientras los indicadores reflejan fuertes desequilibrios regionales.

El mapa viralizado mostraba a la provincia de Buenos Aires como el único distrito en rojo, con una caída de actividad de -0,2%, en una lectura política orientada contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Pero además contenía errores cartográficos graves: Tucumán directamente no aparecía, Santa Fe figuraba mutilada y tampoco estaban incluidas las Islas Malvinas.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, advirtió públicamente: “Miren bien antes de publicar un mapa hecho con IA. ¡Falta Tucumán! Ni hablar de las formas geográficas de las provincias. ¡Pierde seriedad así!”.

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo cuestionó el episodio y afirmó: “Ese mapa pasó por la mano de muchos funcionarios nacionales y parecería que nadie se dio cuenta de que faltaba Tucumán, de que a Santa Fe le faltaba una parte y de que no estaban las Islas Malvinas. Refleja una falta de interés del Gobierno nacional por las provincias en general”.

Informes sobre la actividad real

Más allá de la controversia política, un informe de la consultora Vectorial analizó el desempeño económico provincial con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), midiendo la variación del Producto Bruto Geográfico entre 2022 y 2025, y encontró un escenario mucho más heterogéneo que el difundido por el oficialismo.

El estudio tomó 2022 como base de comparación al considerar que fue un año de mayor normalidad económica respecto a los distorsionados por la pandemia y la sequía.

Según el relevamiento, 15 provincias registraron caídas en su nivel de actividad económica. Entre las más afectadas aparecen Tierra del Fuego (-15%), Formosa (-12,9%), Santiago del Estero (-11,7%), San Luis (-8,4%), Chaco (-6,2%), La Rioja (-4,7%), Misiones (-4,4%), Jujuy (-4,1%) y Tucumán (-3,7%).

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También exhibieron retrocesos Buenos Aires (-2,2%), Chubut (-1,9%), Santa Cruz (-1,6%), La Pampa (-0,8%), Corrientes (-0,7%) y Entre Ríos (-0,5%).

En contraste, solo nueve jurisdicciones lograron crecer. El caso más destacado fue Neuquén, con una expansión de 31,2% impulsada por el desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta. Detrás quedaron Catamarca (+3,3%), Salta (+2,9%), Santa Fe (+2,9%), Ciudad de Buenos Aires (+2,9%), Río Negro (+2,8%), Mendoza (+1,8%) y Córdoba (+0,6%).

El informe sostiene que el desempeño neuquino explica buena parte de la expansión agregada que el Gobierno busca exhibir como señal de recuperación general.

También advierte que la provincia de Buenos Aires perdió participación relativa dentro de la economía nacional como consecuencia del menor dinamismo de sectores como la industria manufacturera y el comercio.

“El veranito económico duró poco”

La consultora advirtió que los primeros indicadores de abril “comenzaron a encender señales de preocupación dentro del Gobierno” y planteó que el crecimiento de marzo, cuando la actividad avanzó 3,5% mensual, habría sido “apenas un alivio transitorio dentro de una dinámica todavía frágil”.

“El ‘veranito’ económico duró poco”, resumió el documento.

El informe detectó caídas en sectores como industria metalúrgica, despacho de cemento, patentamientos de autos y crédito hipotecario, además de un retroceso de 1,2% en abril en el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario.

El documento también vinculó el deterioro económico con la evolución de la imagen del Gobierno. Según el relevamiento, la aprobación promedio de la gestión cayó desde el 45% registrado en diciembre de 2025 hasta niveles cercanos al 35%.

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La consultora Analytica, que construye el índice líder de actividad, estima que retrocedió 0,8% en abril. La descripción que hace del mes es la de una "contracción generalizada": caída en la producción automotriz (-4,3%), en las ventas a concesionarios (-5,6%), en el patentamiento de autos (-3,0%), en la producción de bienes durables del hogar, en el consumo de cemento (-7,7%) y en la recaudación del IVA (-0,3%).

La confianza del consumidor cayó 5,7%. Los préstamos al sector privado crecieron apenas un 0,6%, sin señales de aceleración en las líneas destinadas a familias.

El agro operó en niveles récord en términos interanuales —con el complejo maíz registrando el segundo mayor volumen exportado para un mes de abril en la historia— pero registró una caída mensual del 2,6% explicada por lluvias que retrasaron la cosecha de soja.

La siderurgia mostró señales parciales de rebote, pero insuficientes para compensar el deterioro del resto. La conclusión de Analytica es que la economía sigue en una dinámica de "serrucho": un mes sube, el siguiente baja, sin que el canal de la demanda interna logre despegar.

Salarios, jubilaciones y empleo en retroceso

Las conclusiones de Vectorial aparecen además en línea con otros informes privados que comenzaron a advertir señales de desaceleración económica. El análisis elaborado por C-P advirtió que desde mediados de 2025 “la aceleración inflacionaria activó los mecanismos de ajuste del programa económico generando un deterioro generalizado del empleo y los ingresos”.

El estudio sostuvo que los salarios reales cayeron durante siete meses consecutivos, las jubilaciones durante nueve y que el empleo registrado privado perdió 100.000 puestos de trabajo.

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Según la consultora, la masa de ingresos formales cerró 2024 un 9% por debajo de noviembre de 2023 y acumuló una caída de 13,6% hacia febrero de 2026.

El informe remarcó además que el ajuste fue “marcadamente asimétrico”: mientras los salarios privados cayeron apenas 1% y las jubilaciones 0,7%, los salarios públicos retrocedieron 20% y las prestaciones sociales 46%.

C-P también advirtió que un escenario de inflación cercana al 2% mensual “no alcanza para una recuperación sostenida” debido al techo salarial fijado por el Gobierno y al congelamiento de bonos y programas sociales.

Provincias con menos recursos y menos obra pública

El informe de Vectorial también señaló que el ajuste fiscal nacional impactó de lleno sobre las provincias.

Durante 2024, las transferencias corrientes de la Nación hacia las provincias explicaron cerca de un tercio de la reducción total del gasto público nacional.

Entre 2022 y 2024, los ingresos corrientes provinciales retrocedieron 12% real. La coparticipación y las transferencias nacionales cayeron 13,6%, mientras que la recaudación propia provincial descendió 8,4%.

La inversión pública quedó como una de las principales variables de ajuste: el gasto de capital de las provincias se redujo 27,6% real entre 2022 y 2024.

El trabajo advirtió que la estrategia oficial de promover grandes inversiones privadas mediante el RIGI convive con una fuerte retracción de la infraestructura pública, lo que podría generar dificultades para sostener el desarrollo territorial incluso en las provincias que en la actualidad muestran mejores indicadores.