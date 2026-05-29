Javier Milei hace patria: viajará a EE.UU. por quinta vez en el año para festejar el 4 de julio

Javier Milei vistará por quinta vez en el año los Estados Unidos para participar de la celebración del Día de la Independencia norteamericana, que se celebra el 4 de julio. El Presidente viajará junto a la secretaria general, Karina Milei , y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , con lo que podría lograr una nueva postal política de relevancia internacional, luego de dos meses de parálisis de gestión y el recrudecimiento de la interna libertaria.

EL RUMBO DE LA REGIÓN Milei participó de la cumbre "Escudo de las Américas" y ratificó su alineamiento con Trump

La información fue confirmada a Letra P por fuentes de la Casa Rosada . La idea es que el mandatario haga una primera parada en Nueva York y otra en Washington, donde se da por descontado que se cruzará nuevamente con su par republicano, Donald Trump .

Una vez que se concrete el viaje, Milei habrá sumado su quinto traslado a Estados Unidos en lo que va del año y el décimo octavo desde que asumió como jefe de Estado el 10 de diciembre del 2023. El último vuelo con destino a tierras norteamericanas fue este mismo mes: el 5 de mayo pasado participó de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken.

Pero el viaje del Presidente a ese país más recordado, sin dudas, es la que realizó en marzo a Nueva York, cuando se descubrió que la esposa del vocero, Bettina Angeletti , había formado parte de la comitiva oficial. A partir de entonces, el patrimonio de la familia Adorni quedó bajo la mira judicial. En una de las primeras declaraciones, destapado el escándalo, el ministro coordinador aclaró que su mujer no volvería a subirse al avión presidencial.

El Presidente ha descartado que viaje a ver a la Selección argentina, al argumentar que se pone nervioso mientras observa al equipo nacional. Frente a la consulta de Letra P , en la Casa Rosada no descartaron de plano que Milei pueda asistir a otro partido de la copa.

A diferencia de los anteriores viajes de Milei al territorio norteamericano, esta vez habrá una especial atención a posibles cambios en su agenda, ya que durante la visita del líder de La Libertad Avanza y su comitiva presidencial, se estarán llevando adelante los octavos de finales de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Dado el fanatismo de Milei por este deporte, es todavía una incógnita si participará de alguno de los eventos organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (

MileiTrump03 Javier Milei y Donald Trump.

Antes de posible fotografía deportiva del mandatario argentino, la cúpula libertaria intentará nuevamente cambiar la agenda local, atravesada por múltiples enfrentamiento dentro del Gabinete, y mostrar que Argentina continúa alineada de manera irrestricta a las políticas de Estados Unidos, donde en noviembre se llevarán adelante las elecciones de medio término.

Por esa razón, es que la propia administración Trump le imprimirá un plus patriótico y político mayor a la celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos frente al Reino Unido. Habrá un festejo central encabezado por el presidente norteamericano, a quien los republicanos quieren ver en un billete conmemorativo por los 250 aniversario del 4 de Julio, y otras tantas celebraciones a lo largo y ancho del país.

Reunión en Casa Rosada con Peter Lamelas

Como antesala del viaje y como parte de una agenda hiperactiva presidencial, Milei se reunió este viernes con miembros del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y con el embajador Peter Lamelas. El funcionario norteamericano se había encontrado este jueves con el asesor presidencial Santiago Caputo, para tener un termómetro preciso sobre algunas de las políticas libertarias y sobre la agenda de proyectos legislativos.

Tal como dio cuenta este medio, la reunión en la sede administrativa de Gobierno se dio en medio de un choque de intereses entre Argentina y Estados Unidos. El Gobierno argentino frenó el tratamiento legislativo de la ley de patentes como moneda de negociación con Washington, y también se generó ruido alrededor de la denominada ley de lobby.