La grieta que faltaba: La Pampa cruzó a Santa Cruz por el Parlamento Patagónico

La comisión que preside la kirchnerista María Luz Alonso en La Pampa fogonea la activación del Parlamento de la Patagonia.

Vientos huracanados soplan en la Patagonia , que hace menos de dos años amenazaba al poder político nacional con dar un grito federal desde las Provincias Unidas del Sur y ahora saca a cielo abierto las grietas que hacen imposible la integración política regional. En marco, La Pampa apunta a Santa Cruz .

La parálisis del Parlamento Patagónico motorizó un planteo que quiere poner en evidencia el presunto desinterés de la provincia gobernada por Claudio Vidal por el funcionamiento de un ámbito que en su tiempo de gloria fue central para el reclamo de derechos de la región.

El nuevo contrapunto, con algún condimento insólito pero que amenaza con generar un conflicto institucional, surge cuando todavía está caliente el tratamiento en el Congreso sobre las “zonas frías” , que disparó resentimientos y cruces en voz (no tan) baja.

La situación se venía manejando sin hacerse visible, pero estalló en la comisión de Parlamento Patagónico de la Legislatura pampeana. Sucede que la pertenencia a la región es un asunto que talla alto en la agenda provincial, por haber sido la última en ser incorporada, por lo que le costó dar ese paso y porque a veces otras jurisdicciones la miran de reojo .

En la comisión legislativa, la presidenta de ese cuerpo, la peronista María Luz Alonso , expuso la desidia con la que Santa Cruz trata al Parlamento Patagónico. La Pampa ya debería estar a cargo de la presidencia, pero la provincia sureña la retiene porque ni siquiera convoca a un encuentro formal, que es el ámbito donde debe hacerse el traspaso. La última presidenta fue Iris Rasgido, del oficialista partido SER (Somos Energía Para Renovar).

iris rasgido Iris Rasgido, diputada de Santa Cruz, fue la última presidenta del Parlamento Patagónico y no convocó a un encuentro que permita renovar autoridades y recuperar funcionamiento.

La última reunión del Parlamento Patagónico ocurrió hace dos años, de manera virtual. El órgano acusó al presidente de "desmantelar el federalismo": los legisladores rechazaron la avanzada para quitar el subsidio al gas, patalearon contra la desaparición de la obra pública, lamentaron el cierre de delegaciones locales de organismos nacionales, se opusieron a las privatizaciones.

Desde entonces, el órgano que supuestamente facilita la integración legislativa de la región, solo expuso la lejanía entre las provincias que componen la región.

Historia del Parlamento de la Patagonia

El Parlamento Patagónico existe formalmente desde el ’91 y La Pampa fue un motor central para su funcionamiento. Se habían dado pasos menos institucionales en la década del ’60 y en el regreso de la democracia, pero recién durante el menemismo se consolidó su existencia como órgano oficial.

El objetivo era plantear la necesidad de coordinar políticas para superar el aislamiento, defender recursos y pensar el desarrollo regional desde una mirada federal. Desde ese lugar, siempre caja de resonancia, la Patagonia supo defenderse de algunas avanzadas de los gobiernos centrales y demandar más derechos y menos perjuicios.

parlamento patagonico Uno de los últimos encuentros del Parlamento Patagónico, que tiene su historia, aunque hoy está paralizado.

Su representación es plural y replica la conformación que tienen las distintas cámaras en sus provincias. Atravesó en su historia tiempos de mayores coincidencias y épocas de fractura. Ahora, como nunca, las grietas desembocan directamente en una parálisis institucional.

En junio del ’96 se logró un paso más firme, cuando los gobernadores de entonces rubricaron el Tratado Fundacional de la Región Patagónica. Fue en La Pampa, gobernada entonces por Rubén Hugo Marín. En nombre de Santa Cruz, estuvo Néstor Kirchner.

Gobernadores desunidos del sur

A la luz de esa historia, en el inicio de la gestión de Javier Milei, cuando se conocieron los primeros ajustes fuertes y embestidas sobre el federalismo, la Patagonia amagó con pararse de manos, en varios encuentros de alto volumen político y con documentos que marcaban la cancha.

Pero de a poco, los gobernadores fueron atendiendo sus juegos y se desmarcaron de la suerte de las otras provincias de la región. La grieta quedó expuesta hasta en un tema históricamente sensible para el sur del país: el subsidio para el gas que permite calefaccionarse en los durísimos inviernos.

gobernadores-patagonicos.webp El tiempo en que las "Provincias Unidas del Sur" conformaban un scrum de la Patagonia Rebelde.

El peronista Sergio Ziliotto fue el único que pataleó contra la media sanción de la nueva ley ajustadora que sacó el gobierno libertario, con el aval de gobernadores de distintas regiones.

En algún momento, en la misma trinchera estuvieron el chubutense Ignacio Torres, el santacruceño Claudio Vidal, el neuquino Rolando Figueroa, el rionegrino Alberto Weretilneck y el fueguino Gustavo Melella.

A la luz de conflictos regionales como la barrera sanitaria, o de alineamientos políticos disidentes frente al gobierno nacional, los gobernadores fueron distanciándose y acomodando en el viaje los bultos de sus gestiones. Lo que se traduce en el conflicto por el Parlamento Patagónico ya se estaba cocinando en otros despachos.

Dardazos sobre Santa Cruz

María Luz "Luchy" Alonso expuso en la Legislatura pampeana el mandato vencido de Santa Cruz al frente del Parlamento Patagónico. Dijo que antes de hacer visible ese retardo administrativo hubo notas y pedidos formales, que incluso contaron con aval del resto de las provincias.

luchyycfks.jpg María Luz Alonso, diputada provincial en La Pampa, junto a Cristina Fernández de Kirchner.

Alonso es la referencia principal de La Cámpora en la provincia, vicepresidenta del PJ pampeano y durante los años de la vicepresidencia fue mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. El conflicto patagónico le devolvió visibilidad después de un largo tiempo de bajo perfil, al menos en la escena mediática.

No ve ninguna cosa extraña detrás del comportamiento de Santa Cruz. No hay cajas especiales, ni un bastión de poder político que permita sospechar alguna maniobra oscura. La lectura es que se trata de pura indolencia.

“Hemos tenido con Santa Cruz conversaciones que no han tenido un efecto positivo”, se quejó. “Pero ya pasó un tiempo prudencial y vamos a solicitar que se llame a la comisión, porque no podemos hacer el traspaso de facto”, sostuvo. Su reclamo tiene el aval de los otros sectores políticos de la Legislatura pampeana y de la vicegobernadora Alicia Mayoral.