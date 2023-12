El ADN del Caputazo: en todo (el superajuste) estás vos

Durante su campaña, Milei dijo una verdad: venía a hacer un ajuste impiadoso . Se mostró con una motosierra en las manos y quien no le creyó fue porque no quiso. Sin embargo, debe hacerse cargo de que dijo también una mentira: que la crisis la pagaría la "casta" , mantra que modificó sutilmente tras jurar, al reemplazar aquella palabra por otra: el "Estado". Ni siquiera será así: en todo estás vos .

Si Argentina quiere reducir una inflación tan alta que inviabiliza cualquier recuperación de los salarios, tiene que financiar su déficit. No puede, para ello, acudir a tomar deuda porque ya tiene una casi tan grande como su PBI –que no deja de crecer–, lo que la saca de la cancha del mercado voluntario. El Fondo Monetario Internacional (FMI) está más para cobrar que para poner y no sobran ya las ventanillas multilaterales. Si, entonces, imprimir pesos no es más una alternativa, lo que queda es el ajuste.