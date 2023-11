Suele hablarse de "efecto de tercera persona" para describir la idea de que las estrategias de comunicación influyen sobre otras personas, pero no sobre uno mismo. Un concepto equivalente podría describir el humor colectivo en este peculiarísimo contexto político , en el que la sociedad eligió como presidente a un hombre que prometió en campaña, con toda sinceridad, ajuste en modo de motosierra. Dolerá, pero solo en general, podría presumir el pensamiento mágico. Para nada: Javier Milei anunció una estanflación para el comienzo de su gestión, una verdadera era de hielo de la que nadie saldrá indemne.

Dada la situación que dejan Alberto Fernández y Sergio Massa , así como el propio programa del minarquista para lidiar con ella, no había que ser clarividente para anticipar, como lo hizo Letra P , que lo que viene es inflación más alta combinada con caída aguda de la actividad .

"La inflación tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses y eso ya fue decidido, ya fue hecho. La política monetaria actúa con rezagos", aleccionó, poniéndole un plazo de dos años a la solución del problema. Lo demás, la recesión, será producto del ajuste, uno que –seamos justos– debe hacerse, algo que no quita que Milei elige un modo particular de llevarlo a cabo, dado por el dogma de un libre mercado absolutamente carente de paragolpes. La herencia no es su responsabilidad. El modo en que la gestione sí lo será.