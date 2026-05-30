El funcionario de Alberto Fernández y Javier Milei detenido multiplicó por 13 su patrimonio en cinco años

Facundo Leal , titular (ahora ex) del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) durante la gestión de Javier Milei y presidente de ARSAT bajo el mando de Alberto Fernández , a quien detuvieron este miércoles y le incautaron u$s 2,4 millones y varios tipos de drogas, multiplicó por 13 su patrimonio en cinco años.

Según su primera declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA), Leal ingresó a ARSAT en 2020 con bienes por un valor de $ 38.527.446 . En su presentación 2025, enviada el pasado enero, antes de dejar el cargo en el ente descentralizado de transporte, acreditó un total de $528.034.584 . Es un incremento del 1270% en cinco años.

El diario La Nación reveló que el funcionario (continúa como contratado en la empresa estatal de soluciones satelitales, fue detenido el miércoles en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo y le encontraron u$s 650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, además de cocaína, ketamina y drogas sintéticas. En tanto, en su vivienda de Mendoza los agentes hallaron otros u$s 1,7 millones.

La última presentación de Leal ante la OA. No es un balance anual, por eso no figuran sus bienes a fin de año.

El patrimonio del detenido

La vivienda en la que fue arrestado no fue declarada ante la OA. Entre ambas presentaciones, el único inmueble que adquirió fue un departamento que escrituró en 2020, de 92 metros cuadrados, ubicado en la ciudad de Mendoza.

Leal dejó su puesto en ORSNA con siete inmuebles, todos en la provincia cuyana, de donde es oriundo. Además de los de la capital, declaró tener departamentos para alquiler e inversión en Godoy Cruz y Malargüe. Alcanzan un valor total de $195.757.587.

En 2022 compró una Volkswagen Amarok cero kilómetro y en 2023 adquirió un Can-Am Maverick X3, un vehículo todoterreno UTV. También tiene un cuatriciclo.

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En su balance 2025, Leal declaró siete cuentas bancarias (una sola en dólares) con $10.102.907 repartidos en tres de ellas. Su principal activo, por $220.461.696, es una empresa unipersonal, de la cual no brinda más datos, ni siquiera su nombre. En efectivo anotó que solo atesoraba $61.484.642, lejos de los u$s 2,4 millones que le incautó la Justicia.

Tal como reportó La Nación, la investigación no tenía a Leal como objetivo, ya que la causa fue originada, al inicio de la gestión de Milei, por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT.

La renuncia de Leal en medio de una denuncia

Según pudo reconstruir Letra P, Leal logra su traslada de ARSAT a ORSNA gracias a otro mendocino, Luis Pierrini, cuando este asume como secretario de Transporte. El ahora detenido oficiaba de virtual jefe de Gabinete del área. Ambos fueron eyectados en enero de este año por el ministro Toto Caputo. La purga fue generada por una denuncia de irregularidades en el reparto de subsidios.

En diciembre de 2024, cuatro de las cinco cámaras empresarias del transporte metropolitano presentaron una denuncia contra el grupo La Nueva Metropol por una presunta maniobra fraudulenta en el cobro de subsidios, que habría generado un perjuicio al Estado estimado en $30.000 millones. La acusación implicaba que las líneas del grupo cobraban a los usuarios tarifas correspondientes a trayectos más largos que los efectivamente realizados.

El comunicado del Ministerio de Economía, no obstante, atribuyó la renuncia de Pierrini a “motivos personales”.