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Discusión 2027

Gabriel Bornoroni reactiva a Evelin Barroso para despejar el efecto Gebel en Córdoba

La pastora recuperó protagonismo en el armado violeta. Una jugada para fortalecer el vínculo con las iglesias y bloquear actores que disputan ese electorado.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Gabriel Bornoroni y Evelin Barroso, en un evento por el Día del Trabajador en Córdoba.

Gabriel Bornoroni y Evelin Barroso, en un evento por el Día del Trabajador en Córdoba.

Gabriel Bornoroni volvió a exhibir a Evelin Barroso como una de las figuras de referencia de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba. La pastora evangélica y excandidata a diputada nacional recuperó visibilidad en redes sociales y actividades partidarias, en una movida que busca reafirmar su pertenencia al espacio y contener posibles fugas del voto cristiano.

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Yanina Passero

La dirigente había quedado fuera de los lugares expectables de la lista legislativa de 2025, cuando el acuerdo con el PRO permitió el ingreso de Laura Rodríguez Machado. Esa decisión alimentó especulaciones sobre un eventual alejamiento de la estructura libertaria.

Sin embargo, su presencia en actividades locales y en actos realizados en Buenos Aires, junto con mensajes de respaldo a las políticas del presidente Javier Milei, mostraron una estrategia orientada a reposicionarla dentro del esquema político que lidera Bornoroni en la provincia.

“Reapareció fuerte para que sepan que está y que no se fue, un rumor que habían instalado”, señaló una fuente de LLA a Letra P.

Evelin Barroso y la disputa por el voto evangélico

La reactivación de Barroso también tiene una lectura electoral. En sectores libertarios interpretan que su fortalecimiento funciona como una barrera frente a dirigentes provenientes de otros espacios, entre ellos el diputado Luis Picat y la exdiputada radical Soledad Carrizo, cuyos nombres circulan en distintas conversaciones sobre el futuro armado provincial, más precisamente como parte de la fórmula. La lista pura sigue siendo un sueño para la tropa violeta que quiere ganarle al cordobesismo el año que viene.

Además de su formación como politóloga, la dirigente conservó una influencia significativa a partir de su vínculo con la iglesia Cita con la Vida, una de las congregaciones evangélicas más importantes de la provincia.

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Su discurso se apoya en la defensa de la libertad individual, la familia y los valores tradicionales, una agenda que encontró puntos de contacto con el relato cultural impulsado por el oficialismo nacional.

Dentro de ese esquema, Barroso aporta un volumen propio que permitie a Bornoroni concentrarse en otros segmentos del electorado sin descuidar la relación con el universo evangélico, hoy en disputa.

El factor Dante Gebel y la estrategia libertaria

La irrupción de Dante Gebel y del espacio Consolidación Argentina generó inquietud en sectores alineados con la Casa Rosada. El pastor y comunicador apareció como una figura con capacidad para captar parte del electorado cristiano que hoy acompaña a Milei.

En el núcleo libertario cordobés observan con desconfianza esa construcción política. Algunas voces del espacio la asociaron a sectores vinculados al kirchnerismo y al massismo. Pero lo cierto que, hasta el momento, los lazos son con el cordobesismo, aunque muy incipientes.

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En ese sentido, un detalle no menor fue la reunión que mantuvo el gobernador Martín Llaryora con Gebel y la presencia de su secretario de Culto, Mariano Almada, en la primera movida política del espacio.

La discusión adquirió relevancia porque el voto evangélico comenzó a transformarse en un activo codiciado por las distintas expresiones de la oposición y del oficialismo.

En ese contexto, la presencia de Barroso aparece como una herramienta para evitar que ese electorado migre hacia propuestas alternativas.

El proyecto político de Gabriel Bornoroni para 2027

Mientras dirigentes como Verónica Sikora o Agustín Laje dejaron trascender sus aspiraciones futuras, Bornoroni mantiene una estrategia de bajo perfil respecto de las candidaturas.

evelin barroso pastora LLA
Evelin Barroso vuelve al ruedo político con la venia de Gabriel Bornoroni

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En el entorno del jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados consideraron prematuro hablar de nombres para la intendencia de la ciudad de Córdoba o para otros cargos ejecutivos. Sin embargo, reconocieron como factible que Barroso integre futuras listas legislativas o municipales.

La cautela responde a una lógica interna que mantiene como prioridad la construcción de la candidatura a gobernador de Bornoroni. Bajo ese esquema, la dirigente evangélica volvió a ocupar un lugar visible en el dispositivo libertario, con la misión de consolidar un sector clave del electorado y neutralizar competidores que buscaron disputar esa representación.

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