Neuquén: el MPN busca esquivar la interna partidaria para aportar a la reelección de Figueroa

Lejos de su sepultura, el MPN respira. El histórico partido provincial no gobierna, pero negocia. En septiembre vencen los mandatos de todas las autoridades partidarias, incluidas las 22 seccionales a lo largo y ancho de Neuquén . Un grupo de dirigentes intenta esquivar una elección interna y busca formar una lista única.

El sector que empuja la unidad no oculta su alineamiento con Rolando Figueroa y está decidido a trabajar por su reelección en 2027. A cambio, quiere pactar con el mandatario la estrategia electoral.

Uno de los puntos que se pondrá en la mesa de los acuerdos es que los intendentes del MPN imposibilitados de renovar en sus municipios sean quienes empujen la definición de sus sucesores, sin adversarios de La Neuquinidad . Entre los casos destacados, se cuenta el de Carlos Koopmann , sin posibilidad de repetir en Zapala .

Gabriel Álamo es uno de los tejedores de la unidad en el partido del mapita. Jefe del bloque del MPN en la Legislatura , pone el acento en el “músculo político” que conserva el movimiento. Según la Cámara Nacional Electoral hasta 2025 el partido tenía 88.875 afiliados : 41.739 varones, 47.135 mujeres y 1 persona no binaria. Muy por encima del PJ , con 20.072, y de la Unión Cívica Radical con 8.801.

“Nos parece que en la diversidad de referentes y también de representantes podemos llegar a un acuerdo para tener una lista de consenso, donde estén todas las partes representadas, todas las regiones representadas. Tenemos diálogo permanente con intendentes y referentes. Con Carlos Koopmann en Zapala, con Saloniti , intendente de San Martín de los Andes , en el sur, y con Hugo Gutiérrez , exjefe comunal de Chos Malal , en el norte”, aseguró Álamo consultado por Letra P .

Rolando Figueroa y Gabriel Alamo El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y Gabriel Álamo.

La premisa, dijo, “es que el Movimiento Popular Neuquino renueve sus autoridades, pero por supuesto, siga acompañando este proyecto de gobierno encabezado por Figueroa”.

Un "partido escuela" en Neuquén

El partido que gobernó la provincia durante seis décadas es la primera minoría en la Legislatura, ocupando 10 de las 35 bancas. En el gabinete del gobernador hay dirigentes que permanecen como parte del partido como la secretaria de Deportes, Marita Villone; el secretario de Enlace Institucional, Osvaldo Llancafilo, y el presidente de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), Jorge Lara. Se espera que cada uno de estos nombres figuren en la eventual futura lista de unidad.

“Sabemos que hoy el partido no tiene actividad dentro de las seccionales, en algunos casos sí, hay seccionales que están funcionando, que están activas, que hacen reuniones, pero no es en todos los casos y lo que pretendemos justamente es que estén todas conformadas”, agregó Álamo.

En las próximas elecciones internas del MPN se deben cubrir 662 cargos, entre titulares y suplentes de la Junta de Gobierno que preside Omar Gutiérrez, la Convención liderada por Jorge Sapag, y las seccionales.

image.png Jorge Sapag y Omar Gutiérrez, los dos últimos gobernadores del MPN.

Los exgobernadores Gutierrez y Sapag son representantes de la Lista Azul, y con ellos se construye el diálogo propuesto por el jefe de bancada legislativa. Los tres acuerdan en la conveniencia de desactivar cualquier interna.

Hasta 2023 los colores encarnaban las disputas. La Lista Violeta era la del hoy gobernador Figueroa y la Azul y Blanca la de Guillermo Pereyra, el dirigente petrolero que murió en 2024. El gobernador pegó el portazo. ganó las elecciones y fundó La Neuquinidad, aunque sigue afiliado al MPN. Marcelo Rucci, heredero de “El Caballo” Pereyra en el sindicato, también se fue y creó Fuerza Neuquina y Federal con aspiraciones a competir electoralmente el año próximo. Mandatario y líder sindical tienen hoy una buena relación.

De este “partido escuela”, como lo llama Álamo, surgió un tercer jugador. Se trata de Mariano Gaido, el intendente de la ciudad de Neuquén, otrora estandarte de la Lista Azul. Hoy también tiene su propio equipo alineado en Primero Neuquén, el sello con el que participará en 2027, siempre cerca de Figueroa.

La mancha de una marca emblema en la Patagonia

La Carta Orgánica del MPN establece que la Junta debe llamar a internas 60 días antes del 9 de septiembre, el día que vencen los mandatos vigentes. Por esa razón, la fecha límite es el 11 de julio. El acto eleccionario tiene que realizarse dentro de los 45 días siguientes de la convocatoria.

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El fin de una época: el próximo Congreso no tendrá representantes del MPN



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La condena por la estafa con planes sociales durante el último gobierno de Gutiérrez detonó la reputación del partido. La Justicia tuvo por probado el año pasado que el MPN se financió ilegalmente con el desvío de fondos del Ministerio de Desarrollo Social, entre 2020 y 2022. Se trata de, al menos, 153 millones de pesos, a valores históricos. Ese dinero estaba destinado a subsidios a la desocupación. Álamo admite que la causa resintió la imagen del partido.

“El MPN con aciertos y con errores gobernó nuestra provincia por más de 60 años. Felipe Sapag asumió en 1963 y lo que hay que analizar es cómo recibió la provincia el MPN y cómo la entregó. Nosotros tenemos que contar toda la película no solamente la foto de planes sociales", asegura el principal representante del partido en la Legislatura provincial.

"Hay que asumir las cosas que se hicieron mal, hay que hacer autocrítica, hay que corregir, pero entiendo que el MPN ha hecho mucho por la provincia y en particular por el interior”, afirmó.