¡Para qué te traje, Javier Milei!

El estallido del escándalo de los presuntos pedidos de sobornos a prestadores de salud, que terminó con el despido de Diego Spagnuolo por presunta indiscreción en una decisión de medianoche que había adelantado Sebastián Iñurrieta en Letra P , es un golpe durísimo -uno más- al corazón de la narrativa del gobierno de Javier Milei y a su esquema de poder.

Como si eso fuera poco, el combo incluyó una bomba judicial y acaso electoral que detonó en la antesala misma del despacho presidencial que, de comprobarse, sería el escándalo de corrupción más grave de la era paleolibertaria .

El poder mileísta se sacude como nunca por un tema muy serio que este medio comenzó a tratar este miércoles y terminó de convertirse en terremoto por la mediano, cuando el Gobierno anunció la decisión presidencial de echar al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de que se conociera una serie de audios en los que el ahora exfuncionario revela un mecanismo de sobornos : la compra de medicamentos con la presunta contraprestación de coimas . ¿La excepción del funcionario deslenguado no equivale a una admisión de la originalidad de los audios del escándalo?

El caso, destapado por los periodistas Ivy Cagnaro y Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval, pone directamente en la mira nada menos que a Lule Menem y a su protectora, Karina Milei .

La secretaria general de la Presidencia ya está a tiro de interpelación y de denuncia judicial, igual que estaba Spagnuolo, supuesto emisor de unos audios que, al parecer, le grabaron subrepticiamente, ahora a salvo del escarnio parlamentario por haber sido despedido–. ¿Alguien puede imaginar a Javier sin Karina o, en los términos del Presidente, a Moisés sin Aarón? ¿Cómo no hablar de un golpe al corazón del poder?

¿Hizo bien Milei en soltarle la mano al titular de la ANDIS? ¿Conseguirá persuadirlo para que tolere en soledad años de lupa judicial o lo habrá convertido en una suerte de hombre bomba?

El asunto es grave porque sería –según señala el supuesto Spagnuolo– uno de los varios negocios que terminarían en la cúspide del poder. Además, porque afecta a un universo de personas extremadamente vulnerables.

Si hay sobornos –cosa que deberá probarse–, hay sobreprecios. Con la tuya, contribuyente.

Qué habría dicho el exabogado de Javier Milei

De los dichos del presunto Spagnuolo, que resonaron fuerte en Diputados y ya llegaron a la Justicia, surgirían varios elementos:

Habría esquemas de corrupción formalizados que beneficiarían a las más altas figuras del poder.

El sistema, intermediado entre las prestadoras y el Gobierno por Droguería Suizo-Argentina , sería preexistente a la actual administración, pero el gobierno anticurros habría elevado "el canon" del 5% al 8% .

, sería preexistente a la actual administración, pero el gobierno anticurros . Lule Menem, hombre clave de Karina Milei, habría intentado colocar a varios funcionarios en la ANDIS y la resistencia de Spagnuolo terminó por claudicar en la persona que "maneja la caja".

La secretaria general de la Presidencia se quedaría "con 3 o 4%", entre 500.000 y 800.000 dólares por mes. El supuesto Spagnuolo dice conservar los chats con la secretaria general que le asegurarían no caer solo.

por mes. El supuesto Spagnuolo dice conservar los chats con la secretaria general que le asegurarían no caer solo. Milei, habría señalado, no cobraría, pero fue informado y "prometió hablar con Lule, pero no hizo un carajo". Eso supondría el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en otro contexto, hasta un causal de juicio político.

El propio titular de la ANDIS, que es abogado, también habría omitido hacer la denuncia judicial, incumplido con una obligación anexa a su cargo y encubierto delitos. ¿Aceptará mansamente ser el pato de la boda?

Hasta el cierre de esta nota, el silencio de Spagnuolo resultaba ensordecedor.

Infierno en la torre

El estallido del escándalo –otro en tan poco tiempo de gestión– expone una vez más la violencia de las internas en la cúpula.

Los audios datarían de agosto del año pasado. Apenas un mes antes, Spagnuolo había sido entrevistado en Neura por Alejandro Fantino, militante comunicacional de la extrema derecha que hace muy poco defendió al aire a la trolera de Santiago Caputo por haber sido excluida de las listas por Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja.

En aquel diálogo, el santafesino elogió al entrevistado, ponderó su honestidad y le aconsejó que se cuidara de quienes lo podían "usar como un forro" para hacer negocios y luego descartarlo.

Hay "algunas segundas líneas de La Libertad Avanza o gente que pasa por debajo del radar y define muchas cosas, gente genéticamente voraz", dijo, en una sugestiva alusión a la portación de apellido. "Esto pasa en provincia de Buenos Aires o puede pasar en Lule, Tucumán (…). Hay que tener cuidado de que no pase ni en Totora, Santa Fe, ni en Lule, Tucumán, porque vivos hay en todos lados", dijo y repitió Fantino, arrastrando cuidadosamente las palabras. ¿Sabía de qué hablaba cuando confundía con Lule a la localidad de Lules?

En tanto, otros comunicadores oficialistas sorprendieron al reclamar a voz en cuello la renuncia de Mario Lugones –padre de Rodrigo Lugones, exsocio de Santiago Caputo– por el caso del fentanilo. ¿Se pasan facturas tremebundas los dos vértices que conforman con el Presidente el "triángulo de hierro"?

El caldo es espeso. ¿Cómo hará el Gobierno para sostener hasta el 26 de octubre su prédica de haber venido a "cortar los curros", de no ser "casta" y de perseguir la meta de borrar al kirchnerismo y sus corruptelas de la faz de la Tierra?

Mientras transcurría su día de miércoles, Javier y Karina Milei escuchaban a la orquesta Filarmónica del Ejército y la Fanfarria Alto Perú en la Casa Rosada.