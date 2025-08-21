El Congreso apagó la motosierra de Federico Sturzenegger: eliminó los decretos para achicar el Estado

El Congreso le dio este jueves otra mala noticia a Javier Milei , con un golpe al corazón de su gestión: el Senado rechazó y dejó eliminados decretos de Federico Sturzenegger que reducen el tamaño del Estado. El Presidente deberá revertir el ajuste en el INTA y el INTI ; el cierre de la dirección de Vialidad y de organismos de Cultura.

También volverá a sus funciones originales el Banco Nacional de Datos Genéticos y quedó anulado el DNU que limita las medidas de fuerza en la marina mercante. La amplia mayoría opositora se armó con una alianza de Unión por la Patria, la UCR y partidos provinciales. Sólo se desmarcó en algunos casos la radical Carolina Losada .

Estos cambios deberán aplicarse en lo inmediato porque los decretos, que ya habían sido rechazados en Diputados, quedaron borrados inmediatamente con el voto negativo del Senado.

De esta manera, si bien la decisión del Congreso no tiene efecto retroactivo, estas dependencias deben recuperar sus atribuciones anteriores a la intervención del ministro de Desregulación y Transformación.

Tampoco hay chances de que Sturzenegger pueda volver sobre sus pasos, porque el 8 de julio vencieron las facultades delegadas de la ley Bases, otorgadas por diputados que permitieron borrar sus decisiones. "Estás delegaciones las dio el Congreso. Con el rechazo están volviendo sobre sus actos", protestó el libertario Juan Carlos Pagotto .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenadoArgentina/status/1958635913984053458&partner=&hide_thread=false Con 10 votos firmativos, 60 en contra y 1 abstención queda rechazado el decreto de facultades delegadas número 462/25 que dispone la disolución y transformaciones de organismos del Ministerio de Economía — Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 21, 2025

Federico Sturzenegger, ¡afuera!

El debate se realizó con manifestantes de organismos cerrados en las puertas del Congreso.

Por mayoría simple, la oposición del Senado logró derogar los cuatro decretos delegados, referidos a fusión o reducción de funciones de organismos; y un DNU para garantizar el funcionamiento de la Marina Mercante. Un decreto es el 465, que pasa la motosierra organismos que pasan a la órbita del Ministerio de Economía, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

También se pasa la escoba por el Instituto de Vitivinícola (INV), el Instituto nacional de semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Agricultura familiar, campesina e indígena. "Lo que surge de estos decretos que estamos impugnando es que pretenden apropiarse de los recursos y vender los inmuebles de estas instituciones”, sostuvo el peronista Fernando Rejal, de La Rioja.

INTA

El Senado eliminó el decreto 345 que elimina y deja a cargo de la secretaría de Cultura las funciones de organismos autónomos como el Instituto del Teatro y la comisión de bibliotecas populares, o los institutos sobre expresidentes como Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Juan Manuel de Rosas.

"Se está violando la ley Bases, que establecía que algunos organismos no se podían tocar, como los de la cultura", protestó Mariano Recalde, de Unión por la Patria. Lo apoyó Guadalupe Tagliaferri, del PRO, quien en su momento apoyó la delegación de facultades y volvió sus pasos. "Creíamos que las facultades quedaban excluidas en estos casos".

Sturzenegger empezó a vaciar estas oficinas, pero el lunes deberá volver a abrirlas a todas. El decreto 351, borrado de un plumazo, le quitaba autonomía al Banco Nacional de Datos Genéticos. Quedaba a cargo de un director y su presupuesto controlado por la jefatura de Gabinete.

"Este decreto le quita competencias al Banco Nacional de Datos Genéticos, reduce las capacidades, y tiene que ver con volver a la Argentina de la impunidad", sostuvo Wado De Pedro, de Unión por la Patria.

Menos ajuste

La última medida de Sturzenegger rechazada fue el decreto 461, que reduce el Ministerio de Transporte con la eliminación de la Agencia de seguridad Vial, Dirección Nacional de Vialidad o la comisión nacional de regulación del transporte, que pasan a formar parte de una agencia de concesiones, con la exceptiva de licitar las carreteras.

La oposición hizo hincapié en que la falta de mantenimiento de las rutas aumenta accidentes de tránsito. "Cientos de trabajadores que hoy están acá en la puerta del Congreso, que nosotros vamos a defender su fuente de trabajo. Como riojana que soy me toca defender los 159 puestos de trabajo que tiene Vialidad Nacional", anunció Florencia López, de UP.

El DNU de la marina mercante se Marina Mercante se declara servicio esencial y se limita cualquier medida de fuerza al 75% de las funciones.