CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Javier Milei en problemas: tambalea el titular de la Agencia de Discapacidad, tras revelar pago de coimas

Es Diego Spagnuolo. Se difundió una grabación en la que se habla de “pedirle guita a prestadores”. Silencio en la Casa Rosada. Vínculo con los Menem y el Presidente.

Letra P | Sebastián Iñurrieta
Por Sebastián Iñurrieta
Javier MIlei y Diego Spagnuolo. 

Javier MIlei y Diego Spagnuolo. 

Karina Milei tardó menos de cuatro horas en desmentir la versión según la cual posee un Rolex de 35 mil dólares. Pasadas 24 horas desde que el portal Data Clave difundió una serie de audios adjudicados a Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se revela una operatoria de pago de coimas en la compra de medicamentos, todo el gobierno libertario se llamó a silencio, aunque hicieron trascender que el funcionario está en la cuerda floja.

Martín Menem, con Lule Menem y Adrián Pagán. 
REBELIÓN EN EL NIDO DE RATAS

Los Menem, bajo la lupa: paliza en el Congreso y Milei a la intemperie

Por  Letra P | Periodismo Político

El escándalo atravesó al Gobierno durante todo el día, en voz baja. Una serie de reuniones alimentaron versiones en la Casa Rosada, incluyendo una visita de Santiago Caputo a la secretaria general de la Presidencia. El Presidente estaba en Balcarce 50: oficialmente sólo se comunicó que presentó cartas credenciales a embajadores y que escuchó el concierto de la Fanfarria del Alto Perú. Uno de los temas que sonó fue el de la película Rocky.

Al cierre de esta nota, todavía no se había enarbolado una defensa pública sobre los audios filtrados, ni siquiera para negar que se tratara de la voz del funcionario. Su potencial salida -ya sea echado, como afirman algunas fuentes, o porque presente su renuncia, como sostenían otras- reafirmaría que era él quien reveló el echo de corrupción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1958271872723791928&partner=&hide_thread=false

“A Karina le debe llegar el 3 o el 4 (en referencia a porcentajes). Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así”, se escucha la voz que pertenecería al titular del a ANDIS, en unos de los audios difundidos. En otro, menciona un dinero aproximado: entre 500.000 y un millón de dólares. Se habla directamente de un sistema de retornos para contratar a la droguería Suizo Argentina, cuyo dueño es Eduardo Kovalivker.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mis2centavos/status/1957912835855372546&partner=&hide_thread=false

No sólo es mencionada Karina Milei, también Lule Menem. El protagonista del audio revela que ambos le metieron funcionarios (en el ANDIS) "para chorear”. En el portal oficial de Audiencias figuran tres reuniones al hilo entre Spagnuolo y el subsecretario de Gestión Institucional, entre fines de febrero y principios de marzo del año pasado. No tuvieron más encuentros.

image
Reuniones entre Lule Menem y Diego Spagnuolo.

El escándalo no sólo se viralizó en las redes sociales: formó parte de la sesión en la que la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la ley de Discapacidad. Leandro Santoro reclamó que Spagnuolo sea citado para dar explicaciones. El abogado Gregorio Dalbón primereó: fue el primero en radicar una denuncia por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles.

La Casa Rosada, en silencio

Mientras todo eso pasaba, por la tarde, en el Gobierno ni siquiera podían confirmar si alguien le había pedido explicaciones a Spagnuolo. En la administración libertaria se mueven bajo la hipótesis de que es su voz, a falta de desmentidas. Nadie podía confirmar si alguien le preguntó al funcionario si era su voz y, en caso afirmativo, con quién estaba hablando tan suelto de cuerpo.

Noticias Argentinas reveló que el entorno de Karina Milei salió a aclarar que la hermana presidencial lo imagina fuera de la agencia: "Karina no lo quiere en el cargo. Nunca lo quiso, no es de ahora”. Al cierre de esta nota, su renuncia estaba al caer. "Algo hay", deslizó una fuente.

El silencio oficial de 24 horas contrasta con la premura en la que Karina Milei desmintió a Pamela David este lunes. A las 13.54 posteó un mensaje en respuesta a un video subido a las 9.49 con el fragmento del programa de TV en el que la conductora afirmaba que el reloj de la funcionaria valía 35 mil dólares. La hermana de Milei aclaró que es de otra marca y que vale menos de mil dólares. "Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia", arrancó el posteo que derivó en un pedido de disculpas de David.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/1957486156225917412&partner=&hide_thread=false

Al interior del gobierno también circularon versiones de "fuego amigo" en la filtración de los audios, en medio del pedido de renuncia que realizó el conductor Alejandro Fantino al ministro de Salud, Mario Lugones, por las muertes del fentanilo contaminado. "Es un tema que pega directamente al Presidente, nadie haría algo así", lo descartaron. Lugones también estuvo este miércoles en Balcarce 50: fuentes oficiales desestimaron un eventual paso al costado.

Spagnuolo es Milei

En 2023, como candidato presidencial de La Libertad Avanza, Milei presentó una medida cautelar ante la justicia federal para que se ordenara al gobierno de Alberto Fernández “la inmediata suspensión de todos aquellos actos que comprometan los recursos del Estado", con la que buscaba evitar contrataciones de último momento. La redactó Spagnuolo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dspagnuolo_ok/status/1758543055940890961&partner=&hide_thread=false

Poco después, cuando Fernández denunció a Milei por "intimidación pública”, por declaraciones del libertario en contra del peso, Spagnuolo se presentó como su abogado defensor.

Antes de que Milei agrediera en Twitter a Ian Moche, Spagnuolo había sido noticia por protagonizar un lamentable episodio con el niño autista de 12 años. "Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”, reveló Marlene Spesso, la madre de Ian, que le reprochó en una audiencia el funcionario en marzo de 2024.

Spagnuolo no sólo es abogado de Milei. Como reveló Letra P, en base al registro de ingresos y salidas de la Quinta de Olivos en los primeros 14 meses de mandato del libertario, el titular de ANDIS fue la segunda persona que más visitó al Presidente en la residencia oficial, apenas por debajo en cantidad de visitas del community manager Iñaki Gutiérrez.

