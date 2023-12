Los grandes éxitos de Rodolfo Barra: nazismo, mayoría automática y Ley Mordaza

El presidente electo, Javier Milei , designó este viernes al exjuez de la Corte Suprema de Justicia Rodolfo Barra para que asuma a partir del 10 de diciembre al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación. Lo informó La Libertad Avanza en la cuenta oficial de la Oficina del Presidente Electo en Twitter, en un anuncio que se coló en el mismo comunicado que confirmó a Patricia Bullrich como futura ministra de Seguridad . Sin embargo, el regreso a los primeros planos de este abogado peronista formado en la Universidad Católica Argentina (UCA) no pasará desapercibido, porque entroniza como jefe del cuerpo letrado que debe defender al Estado durante el gobierno de la motosierra libertaria a uno de los cerebros jurídicos del menemismo, la versión del peronismo que privatizó empresas públicas . Redondito.

Con todo, la década del 90 no se ahorraba demasías y en 1994 Barra colgó la toga suprema y volvió al Ejecutivo. No se escondió en un despacho de tercera línea: fue designado ministro de Justicia. Su regreso a la política a cielo abierto no se anduvo con chiquitas: fue también convencional constituyente representando al PJ en la reforma de la carta magna del 94, hija del Pacto de Olivos entre Menem y el líder radical Raúl Alfonsín.