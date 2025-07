Tech Security: la Casa Rosada minimiza el escándalo y empodera a Martín Menem al filo del cierre de listas

El escándalo se difundió a escasas horas de la fecha límite para presentar candidatos y candidatas en la provincia de Buenos Aires, por lo que el tema agitó con fuerza la interna en la cúpula libertaria. De hecho, una fuente de excelente vínculo con los hermanos Milei le dijo a Letra P que cree que se trató de una "operación política y mediática interna". Si bien no señaló a ningún funcionario con nombre y apellido, dio a entender que podría provenir del salón Martín Fierro, donde Santiago Caputo y su equipo tienen sus oficinas .

En el equipo del asesor, que internamente está enfrentado a los Menem, se desentendieron de las sospechas de un sector del karinismo, y coincidieron en que el resto del triángulo de hierro que todos los movimientos empresariales y económicos de los riojanos son completamente transparentes. "Honestamente no nos parece ni por cerca algo grave, ganaron una licitación, que ya habían tenido en el pasado, y todo quedó registrado", explican.

Un argumento similar utilizaron en el despacho que Guillermo Francos tiene en la planta baja de Balcarce 50. Pese a que el jefe de Gabinete está alineado a la estrategia política de Caputo, lo que en algunos puntos lo distancia de los Menem, en su entorno aseguran que este tipo de operaciones son calcadas en las campañas electorales. "La empresa existe hace años y es una de las más importantes, no hubo nada irregular", comentan.

El blindaje a los armadores territoriales al filo del cierre de listas

"Son parte del team Karina, nadie los toca". Con esta frase, una persona de diálogo cotidiano con los hermanos Milei desmintió las versiones que indicaban que el Presidente y la secretaria General estaban furiosos por el escándalo del Banco Nación.

Por eso, según pudo saber Letra P, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, como su primo, el armador predilecto del karinismo, Lule Menem, continúan al frente de la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires. Este sábado deberán presentar los nombres que integrarán las listas en las ocho secciones electorales, y los 135 municipios. "Karina está en un 105% de acuerdo con lo que hacen", señalaron en un despacho oficial.

02-01-2024_martin_menem_presidente_de_la-scaled-e1704206785386-optimized Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem.

Pese a todo, al cierre de esta nota, no hubo una defensa pública oficial extendida sobre este escándalo que golpea el relato mileísta y lo emparenta con la casta política que supuestamente vino a enfrentar. "Hace muchos años que esta empresa brinda servicios y no tenemos mucho más para decir, si en tal caso hay una irregularidad, habrá que ver si alguien se presenta en la Justicia, pero no creemos que sea efectivamente el caso. Más que, por supuesto, una operación periodística sin demasiada relevancia", aseguró este viernes el vocero Manuel Adorni, en conferencia de prensa, que cada vez son menos habituales. Fue la única voz oficial que habló del tema.

La contratación de la empresa de los Menem

Tal como informó Letra P, Tech Security resultó preseleccionada en una compulsa de ofertas, delante de otra firma del sector, Briefing Security SA, que propuso servicios por unos $237 millones, casi 17 veces menos. El caso generó una fuerte repercusión política y provocó que desde espacios opositores califican como un “revivir de los noventa” y criticaron una posible reincidencia de favoritismos bajo una nueva administración, acusando un renovado estilo de “corrupción menemista” en versión libertaria.

La adjudicación se enmarca dentro de una cadena de contratos desde la llegada del Gobierno de Milei, donde empresas vinculadas al entorno de los Menem han cosechado otros negocios importantes: por ejemplo, GPS Group y La Bizantina S.A. (ambas ligadas a un hombre cercano al riojano) que han acumulado más de $4.300 millones en servicios estatales de seguridad y limpieza, según investigaciones recientes.

Tech Security también brindó seguridad en el acto de presentación del libro presidencial de Milei en el Luna Park y mantiene contratos con entidades estatales como la Biblioteca Nacional, Belgrano Cargas y municipios, lo que refuerza su exposición pública.