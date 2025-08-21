La campaña de Fuerza Patria no empezó, pero la campaña blue por Jorge Taiana sí

Meme: "Yo estaba ahí, le dije que lo ayudaba pero Taiana me respondió 'tranquilo pibe puedo sólo con esto'" @MauroFdz

Entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre hay 50 días. Fuerza Patria tiene ese tiempo para coordinar un relato unificado, más allá de una consigna como "ponerle un freno" al presidente Javier Milei , en vez de sostener tres campañas para las elecciones generales como decidieron hacer en la provincia de Buenos Aires. Mientras, aflora una campaña blue por Jorge Taiana .

En el panperonismo se encuentran las cuentas HAGOV (Hacer Argentina Grande Otra Vez) que nacieron a raíz de los programas del abogado, escritor, streamer y militante peronista Tomás Rebord . Este miércoles, el hagoverismo tomó las riendas de la campaña digital de Fuerza Patria e instaló su propio relato sobre Jorge "Chadiana", el candidato a diputado que encabeza la lista por la provincia de Buenos Aires.

Como contó Macarena Ramírez en Letra P , se pueden observar tres campañas peronistas en las elecciones bonaerenses: la defensa de la gestión del gobernador Axel Kicillof y su polarización con Milei; el grito Cristina Libre y la búsqueda de que el electorado acuda a las urnas y la reivindicación de las gestiones municipales. Un comunicador digital del Frente Renovador que trabajó en la campaña coordinada con el kirchnerismo por Sergio Massa en 2023 reconoció esta división, pero aclaró: "No hay duda de que los tres sectores estamos empujando una misma consigna que es frenar a Milei".

"Cada uno de esos sectores le aportó al armado de la unidad una cosa distinta e incorporó en las listas a sus candidatos que traen su impronta", explicó el massista que trabajó en la campaña del candidato a presidente de Unión por la Patria desde las PASO de 2023 hasta el ballotage e insistió: "Cada sector que integra esta lista de unidad aporta lo suyo de comunicación porque es una campaña en la que cuesta definir una línea unificada porque todos en sus distritos evalúan qué conviene".

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , aclaró este lunes en su conferencia de prensa semanal que la campaña nacional todavía no está delineada y que hasta el 7 de septiembre "la prioridad va a estar en la elección provincial". "En el transcurso de estos días empezaremos a tener las charlas con los distintos sectores y con los candidatos que representan a esos sectores", remarcó el funcionario de Kicillof y agregó: "La idea no es solapar las campañas, sino terminar con una y arrancar de lleno con la otra".

La crítica al desdoblamiento y el grupo unido de WhatsApp

"El desorden tiene que ver con el formato de elección más que con diferencias en la línea", describe a Letra P el comunicador digital massista y agrega: "La línea está bastante clara también: es una elección para ponerle un freno a Milei y mostrar el peronismo unido". Reconoció que sin una única elección, "todo cuesta unificar: las acciones militantes, la comunicación, el búnker".

Los equipos de comunicación de cada sector peronista comparten un grupo de WhatsApp donde se hablan entre ellos, discuten todo lo que sale e incluso algunos contenidos que salen desde las cuentas de Massa, Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner."Se discute en el grupo y se define si sirve o no sirve cada cosa", revela el comunicado; "se trata de que haya consenso cuando se publica algo".

“Obvio que hay diferencias en las formas de pensar la comunicación digital, pero cada uno con sus formas está apostando muchísimo por ver cómo mejorar en ese rubro”, aseguró el militante y aclaró que una elección Ejecutiva no es lo mismo que una Legislativa. En 2023, la campaña de Massa sufrió un giro que mejoró su relato cuando Malena Galmarini se hizo cargo de la jefatura junto al entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, con una colaboración particular del equipo de comunicación del intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiAromi/status/1958144661899428121&partner=&hide_thread=false Pffjsjhskahsha 100% BASADO



Un pibe de 25 años compitiéndole con las redes a un intendente traidor, es literalmente la RENOVACIÓN GENERACIONAL pic.twitter.com/LVfmhM67q0 — Mati Aromi (@MatiAromi) August 20, 2025

El recuerdo de la campaña de 2023 y la campaña HAGOV por Jorge Taiana

Si bien la campaña de las elecciones legislativas de este año no tiene las mismas implicancias que la campaña para las últimas elecciones a Presidente, 2023 sí fue el ejemplo más reciente de campaña coordinada entre dos espacios del peronismo. Desde el Frente Renovador recuerdan con cariño el "búnker abierto" que garantizaron Galmarini y De Pedro para escuchar e implementar ideas del resto del peronismo y que les permitió establecer una relación con militantes digitales del panperonismo.

A falta de eso, con memes, imágenes creadas con Inteligencia Artificial y un video editado con "Can You Feel My Heart" de Bring Me the Horizon de fondo, este miércoles un grupo llamado "Los Infernales" inició una catarata de tuits y reacciones positivas sobre Taiana y su historia como militante peronista y funcionario tras días de severas críticas al cierre de listas de Fuerza Patria. En cinco horas, el video del ex ministro de Defensa alcanzó las más de 25 mil visualizaciones en Twitter.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Hagov_Wos/status/1958141111794290793&partner=&hide_thread=false Despertaron a la bestia Chadiana pic.twitter.com/pPaR9U0YCN — Wosero (@Hagov_Wos) August 20, 2025

"Su padre fue médico personal de Perón y lo hizo estudiar en el Nacional Buenos Aires, donde se ganó el apodo 'el canciller' por sus dotes diplomáticos. Militante de Descamisados, preso en dictadura, una vez libre se graduó en Sociología. Jorge Taiana, un compañero con todas las letras", recordó Hagov Conurbano y Hagov Propaganda le respondió: "Me preparé toda la vida para militar a JORGE CHADIANA".

Como explicó el escritor y filósofo Juan Ruocco en "¿La democracia en peligro?" (2023), el "Chad" es un meme que nació en oposición al "Virgin": "Chad es la representación estereotipada de un tipo ganador mientras que Virgin representa el estereotipo perdedor (...) Chad hace lo que le da la gana, no respeta ninguna de las reglas socialmente establecidas para lograr lo que quiere y así y todo obtiene lo que quiere y es exitoso."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ExPresiBord/status/1958243679828926948&partner=&hide_thread=false COMO NO VOY A QUERLO SI USTEDES LO ODIAN@JorgeTaiana #CHADIANA pic.twitter.com/5T42X7ULIg — PresiBord (@ExPresiBord) August 20, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HagovPropaganda/status/1958212602678374485&partner=&hide_thread=false Me prepare toda la vida para militar a JORGE CHADIANA https://t.co/xVOp46bDCt pic.twitter.com/mi6LFXj3TF — $PROPAGANDA (@HagovPropaganda) August 20, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GodEmperabord/status/1958181922032529470&partner=&hide_thread=false Venis de militar a SANTORO, mira si no vas a militar a un PERONISTA HECHO Y DERECHO que fue preso en al dictadura, pero porfavor, por la bestia dejo TODO https://t.co/RsVdaTaB17 — EmperaBord (@GodEmperabord) August 20, 2025