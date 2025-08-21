Javier Milei activa la motosierra y pone a un macrista al frente de la nueva agencia de transporte

El presidente Javier Milei designó de apuro al macrista Carlos María Frugoni como nuevo titular de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Accspt). Lo hizo poco antes de que el Senado completara el rechazo al decreto 461/25, que eliminó la Dirección Nacional de Vialidad ( DVN ) y creó el nuevo organismo fiscalizador.

Creada a principios de julio sobre el filo del vencimiento de las facultades delegadas, la nueva agencia remplaza a la Comisión Nacional Reguladora del Transporte ( CNRT ), absorbe una parte de Vialidad Nacional y concentra funciones de la Junta de Seguridad del Transporte ( JST ) y de la Comisión del Tránsito y la Seguridad Vial .

En lo que respecta al transporte, tendrá como tareas principales “la fiscalización y control de los contratos de concesión, permisos y acuerdos de operación de las empresas de colectivos, trenes y camiones que presten servicios de pasajeros y cargas”.

En material vial, en tanto, será la autoridad de aplicación y control de las concesiones de las autopistas rutas nacionales con peaje .

Integrante de la barra de los “Newman boys”, durante casi dos décadas Frugoni ocupó distintos cargos ejecutivos y la presidencia de la empresa estatal porteña Autopistas Urbanas ( AUSA ).

Durante el primer mandato de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño, el entonces responsable del organismo que reemplazó a la CNRT quedó bajo la lupa por una licitación polémica. Se trataba de la adjudicación del tramo más importante de las obras del Paseo del Bajo a la constructora IECSA, propiedad de Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.

macri frugoni en la campaña

A cargo del proceso licitatorio, Frugoni convalidó modificaciones en la apertura de ofertas y en los criterios de calificación, cambios que terminaron beneficiando a la empresa de Calcaterra.

La familia de Toto Caputo, presente

El año pasado, Frugoni volvió a quedar expuesto tras haber aprobado la cesión de un predio de 5.000 metros cuadrados adyacentes al circuito KDT de Palermo, por un canon mensual de $3,7 millones mensuales, a la empresa Mechp vinculada a uno de los hijos de Nicky Caputo.

El terreno que pertenecía a AUSA fue entregado en concesión por un plazo de 25 años para un emprendimiento comercial y deportivo. Mechp, que fue la única oferente, es una ganadora habitual de las licitaciones y contrataciones de la administración porteña vinculadas con el tránsito y el ordenamiento vehicular.

caputos.jpg Los negocios de Nicky Caputo y Toto Caputo en Tierra del Fuego

Además de controlar las playas de estacionamiento principales que se licitaron, también se quedó con la explotación de la APP que maneja los parquímetros de la Ciudad.

Frugoni dejó la presidencia de AUSA a principios de este año y llega a la gestión libertaria con el visto bueno del ministro Toto Caputo, con quien tiene una relación estrecha desde la época de estudiantes de colegio Cardenal Newman, donde también asistieron el expresidente Macri y su “hermano de alma” Nicky Caputo.

Un procesado, a cargo de la seguridad aérea

El nombramiento de Frugoni se oficializó por medio de decreto 597 que fue publicado en un suplemento del Boletín Oficial, junto con la designación de nuevo titular de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (AIAIA), Paolo Marino, quien hasta ahora integraba el directorio del Organismo Regulador de Sistema Nacional Aeroportuario (ORSNA).

Marino carga con un antecedente que, según especialistas del sector, amenaza con condicionar su gestión. Desde comienzos de este año se encuentra procesado por su rol como directivo de Sol Líneas Aéreas en el accidente ocurrido el 18 de mayo de 2011, cuando un avión de la compañía que había partido de Bariloche hacia Chubut se estrelló en Río Negro y provocó la muerte de 22 personas.

En febrero pasado, Marino y otros directivos de la aerolínea fueron procesados y embargados por un total de $235 millones. El juzgado federal de Bariloche que investiga el accidente consideró que el avión no tenía elementos esenciales de seguridad y que la tripulación no había sido capacitada para lidiar con la acumulación de hielo que afectó a la aeronave.

La nueva configuración del área de transporte

Según el decreto 584/25, al frente de la Accspt, Frugoni tendrá que:

Ejercer la dirección general del organismo y entender en la gestión económica, financiera, patrimonial y contable, así como en la administración de los recursos humanos.

Proponer al Poder Ejecutivo la estructura organizativa de la agencia y aprobar el reglamento interno de funcionamiento.

Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos para el cumplimiento de los objetivos y aceptar herencias, legados y donaciones.

Celebrar contratos y convenios con organismos estatales, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires, municipales, empresas y entidades internacionales públicas y privadas.

La nueva agencia funcionará con un nivel superior de conducción compuesto por tres gerencias: Asuntos Legales y Administrativos, de Fiscalización de Servicios de Transporte Público Automotor y de Fiscalización Ferroviaria.

Empezará a gestionar sin la estructura y las funciones de Vialidad Nacional, que iba a absorber inicialmente, debido a la medida cautelar del juzgado federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín que frenó la disolución de este organismo.

Vialidad Nacional.jpg Toto Caputo se quedó con el control de Vialidad Nacional

Previo al desembarco de Frugoni, la gestión libertaria inicio el proceso de disolución de la CNRT y aplicó la motosierra para eliminar nueve áreas de su estructura interna. La poda abarcó a las subgerencias de Transporte de Cargas, Transporte Interurbano e Internacional de Pasajeros, Normativa Técnica y Control Vehicular, Gestión de Parque Móvil, y Fiscalización de Delegaciones Regionales.

El ajuste la casa central de organismo también alcanzó a los departamentos de Gestión de Proyectos, Gestión Estratégica de Calidad, Coordinación Buenos Aires, Permisos Internacionales y Estadísticas.

A esta poda se agregó el cierre de las delegaciones de interior del país que tenía operativas la CNRT en las regiones del NOA, NEA, Centro Este, Centro Oeste y Cuyo y en las provincias de Salta, Corrientes, Mendoza y Córdoba.