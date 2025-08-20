Con la división de los gobernadores, se sancionó la ley que obliga a repartir los ATN en las provincias

El festejo de Unión por la Patria, clave para la sanción de la ley de ATN, pedida por los gobernadores.

Javier Milei sufrió una derrota a medias en su pelea con los gobernadores por el reparto de fondos. La Cámara de Diputados convirtió en ley el nuevo sistema de reparto de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), pero como los mandatarios se dividieron, no están garantizados los votos para sostener un eventual veto.

El proyecto fue aprobado con 143 votos a favor y 90 en contra, lejos de los dos tercios. Entre los rechazos estuvieron los diputados que responden a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Los primeros, la semana pasada, enviaron a sus representantes a impulsar un dictamen del Gobierno.

Tampoco aportó uno de sus votos el chubutense Ignacio Torres (el correspondiente a la diputada Ana Romero ), por lo que el festejo de la oposición fue mesurado. "La discusión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para tratar el veto romperá la unidad de los gobernadores definitivamente", presagió uno de los diputados opositores.

Los ATN son un fondo compuesto por el 1% de la masa coparticipable y otros aportes, como el 2% de Ganancias. El Presidente de turno se los reserva para repartir a gusto entre los distritos, según la norma vigente, para casos de catástrofes. Los mandatarios acusan a Milei de retener los remanentes y, a través del Senado, presentaron un proyecto para impedirlo.

La ley que el Presidente, vetará contempla la coparticipación plena de los ATN, con el reparto previsto para Nación y las provincias. El dictamen del oficialismo, que apareció al final del plenario de comisiones, propone que se distribuya el remanente, pero se sostenga la facultad del Gobierno de usar el fondo para emergencias. No prosperó.

La división de los gobernadores

El debate tuvo como protagonista a Unión por la Patria, que fue clave para la sanción, porque se alineó a favor. Los mandatarios aliados al Gobierno volvieron a romper el resto de las bancadas que permiten la sesión: Encuentro Federal y Democracia Para Siempre (UCR crítica). La Coalición Cívica se abstuvo.

Sí votaron el proyecto los representantes de Misiones, Salta y Río Negro, que responden a sus gobernadores e integran el bloque Innovación Federal. Por eso se espera un fuerte debate entre los gobernadores sobre cómo pelear más recursos para las provincias, justo cuando falta menos de un mes para que el Presidente envíe el Presupuesto 2025. Ariel Rauschenberger, de UP, anticipó ese debate.

“Las transferencias automáticas mejoraron, pero no recuperaron el nivel relativo de 2023. Se ha retirado el Gobierno de la obra pública y esto significa que las provincias tengan que asignar mayor presupuesto” para suplir a la Nación", denunció. La catamarqueña Silvana Ginocchio, denunció "una caída de los recursos coparticipables”. Curioso: en la votación volvió a estar ausente su coterráneo Dante López Rodríguez.

Al Gobierno lo defendió Carlos Zapata, quien de la que sale la figura de los ATN, que tienen una finalidad que es la de atender las necesidades financieras de las provincias y sus emergencias, pero que debería haberse reemplazado por otra norma en 1996. Nunca hubo acuerdo para iniciar el debate.

Pelea por los ATN

Los gobernadores empezaron a debatir los ATN el año pasado, cuando Milei mandó el presupuesto 2025. Pedían recuperar los remanentes que el Presidente usaba para tener superávit fiscal, pero el debate nunca llegó al recinto porque el oficialismo lo clausuró antes de dictaminar.

Luego hubo reuniones en la Casa Rosada con Guillermo Francos, pero los gobernadores no aceptaron las propuestas. En el Gobierno explican que no se pueden desatender de atender urgencias y para eso están los ATN. Fue el motivo de la abstención de la Coalición Cívica en la sesión.

El proyecto convertido en ley fue presentado en el Senado con la firma de todos los jefes de bloque y aprobado hace casi dos meses con dos tercios de los presentes. La contraoferta del Gobierno recién llegó cuando se inició el debate en comisiones de Diputados, escrita por el secretario de hacienda, Carlos Guberman. Derivó en un dictamen de minoría, que no prosperó. Pero alcanzó para dividir a los gobernadores.