ARRANCA O NO ARRANCA

Mala noticia para Toto Caputo: la economía cayó dos meses seguidos antes del sacudón del dólar

La actividad registró en junio una baja del 0,7% respecto de mayo en la serie desestacionalizada. Esto constituye un nuevo retroceso tras el 0,2% anterior.

Letra P | Guillermo Villarreal
Por Guillermo Villarreal
Mala noticia para Toto Caputo: la actividad económica no arranca

Mala noticia para Toto Caputo: la actividad económica no arranca

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC registró en junio una caída de 0,7% respecto de mayo en la serie desestacionalizada, lo que significó la segunda baja consecutiva tras el retroceso de 0,2% previo. El dato surge en un momento sensible para el ministro Toto Caputo por el sacudón del dólar y las tasas de interés.

Notas Relacionadas
Toto Caputo logró sacar pesos de circulación que presionen al dólar en la previa de las elecciones. 
LA BOMBA 2025

Caputo les puso candado a los pesos de los bancos para evitar que el dólar suba en la previa electoral

Por  Lorena Hak

En términos interanuales, la actividad económica mostró un crecimiento de 6,4% frente a junio de 2024, lo que refleja una mejora respecto del año pasado, aunque con señales de fragilidad en el corto plazo.

EMAE JUNIO 2025

El informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) destacó que 12 de los sectores relevados crecieron en junio, con alzas fuertes en la Intermediación financiera (28,7%), el Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5%) y la Industria manufacturera (7,8%).

La comparación mensual refleja, sin embargo, que la economía no logró sostener la dinámica positiva y profundizó la tendencia de estancamiento iniciada en mayo, cuando la variación interanual fue de 5,3% con un retroceso mensual de 0,2%. El contraste muestra que, pese a la mejora frente a 2024, la recuperación es frágil.

Sectores que impulsaron y restaron

El mayor aporte al crecimiento interanual en junio provino del comercio, apuntalado por la recomposición del consumo en rubros específicos. También traccionaron la intermediación financiera -antes de la suba de tasas que empieza a frenar el crédito- y la industria manufacturera, que consolida un avance moderado.

actividad economica cuadro

En el otro extremo, la pesca se desplomó 74,6% interanual, lo que recortó dinamismo al EMAE. A esto se sumaron las caídas de la administración pública (-0,7%) y los servicios comunitarios, sociales y personales (-0,7%), que en conjunto restaron casi medio punto al indicador.

La comparación con mayo

El contraste con mayo muestra un deterioro. En ese mes, 13 sectores habían registrado subas, destacándose la pesca (+12,2%) y la intermediación financiera (+25,8%), mientras que sólo dos ramas cayeron: electricidad, gas y agua (-9%) y administración pública (-0,9%).

En junio, en cambio, el derrumbe pesquero y un empuje menor de la industria redujeron el ritmo general. Además, en la serie desestacionalizada, la baja de 0,7% en junio resultó mucho más marcada que la de mayo, confirmando el enfriamiento de la actividad en la antesala de un escenario financiero más volátil.

Toto Caputo y el telón de fondo político-financiero

El desempeño del EMAE se conoce en un contexto en el que el Gobierno busca sostener su programa económico en medio de crecientes tensiones cambiarias y de precios.

bausili dos.jpg
La estrategia de Toto Caputo y Santiago Bausili frente al dólar.

La estrategia de Toto Caputo y Santiago Bausili frente al dólar.

Como viene contando Letra P, la estrategia de Caputo de contener al dólar con tasas altas genera un costo que ya comienza a trasladarse a los indicadores de actividad.

La combinación de dos meses consecutivos de caída y un segundo semestre con mayor inestabilidad financiera plantea un escenario complejo para el equipo económico de Caputo y en vísperas de las elecciones.

Temas
Notas Relacionadas
Toto Caputo y la titular del FMI, Kristalina Georgieva
BARRILETE CÓSMICO

El Messi de las finanzas pisa el dólar y gambetea a Kristalina

El ministro avisó que el Tesoro no comprará divisas hasta después de las elecciones, para no presionar sobre el tipo de cambio. Debe juntar u$s 6.500 millones.
El dólar le suelta la mano a Javier Milei y Toto Caputo.
LA BOMBA 2025

Caputo posterga la compra de reservas y consultoras ya ven un dólar a $1500 tras las elecciones

Analistas proyectan un tipo de cambio más alto por las contradicciones de Milei. El equipo económico, en tanto, tira munición gruesa para planchar el billete.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

El cierre de listas no dejó conformes a los intendentes peronistas de Fuerza Patria﻿ pero no jugarán por afuera. “Ayudita” a Gray y todo al 7.
CIERRE DE LISTAS

Fuerza Patria: enojados con el reparto en las listas, los intendentes ponen "todos los fierros" para el 7-S

Por  Macarena Ramírez
Axel Kicillof
LEGISLATURA BONAERENSE

LLA y el PRO cruzaron a Kicillof por pedir la emergencia en obra pública: "Piensa que la gente es boluda"

Por  Juan Rubinacci
Axel Kicillof en la sede de la CGT por el Día del Trabajador le sonríe a Pablo Moyano con Héctor Daer a su derecha. Foto: Pilar Camacho
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

La CGT y la CTA apostaron por Kicillof y salieron fortalecidas con el cierre de Fuerza Patria

Por  José Maldonado
Campaña conjunta: LLA y el PRO preparan recorridas por la provincia de Buenos Aires.
ELECCIONES 2025

Campaña conjunta: Pergamino y Lomas de Zamora, las próximas paradas del tour PROlibertario

Por  Pablo Lapuente