Manzur gana otra vida en el gabinete con el poder de la rosca federal

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) El jefe de Gabinete, Juan Manzur, habló este lunes por la mañana con la prensa antes de ingresar a la Casa Rosada y puso el acento en que la designada ministra de Economía, Silvina Batakis, cuenta con el apoyo de los gobernadores, por lo que confirmó que antes de que se anunciara su nombramiento hubo una ronda de consultas con las autoridades provinciales. "Yo hablé con todos los gobernadores y con muchos referentes de nuestro espacio político y la aceptación fue unánime", expresó.

Así, Manzur se mostró como un jugador clave en el esquema de gobernabilidad de la coalición oficialista al presentarse como el puente entre Balcarce 50 y las provincias. Mientras la ola de rumores del domingo lo daban con un pie afuera del Gabinete o al menos con los dos afuera de la oficina que ocupa desde el 20 de septiembre pasado, el tucumano tejía la red de contención con la que cuenta ahora quien hasta hace unas horas formaba parte del equipo del ministro del Interior, Eduardo de Pedro. El funcionario también aseguró que "mientras el Presidente así lo disponga" seguirá al frente de la Jefatura de Gabinete de ministros.

Para el diálogo con los jefes provinciales, Manzur contaba a su favor con un dato relevante. Batakis ocupaba hasta hace unas horas la Secretaría de Provincias de la cartera de Interior, por lo que mantenía una relación cercana con quienes comandan provincias y municipios. Hace unas semanas en una entrevista, confirmando que estaban en la misma sintonía, la flamante jefa de Hacienda sostuvo: "La Corte Suprema de Justicia tiene que tener en cuenta el pedido de los gobernadores en el planteo sobre la coparticipación". Estas palabras hoy son miel para los oídos de quienes ostentan las jefaturas distritales.

También podés leer Los gobernadores van por más: presionan por reunión y foto Fernández-CFK

Un senador peronista del NOA, de diálogo fluido con Manzur, señaló a Letra P que en esta nueva etapa el Jefe de Gabinete puede convertirse en un verdadero embajador de la Liga de gobernadores y gobernadoras en la Casa Rosada, tras el desgaste que sufrió a raíz del fuego amigo de un sector del albertismo. El médico sanitarista despertó celos cuando se propuso darle espesura y juego político al Gabinete luego de la derrota del oficialismo en las primarias del año pasado, tarea para la que fue propuesto por la propia vicepresidenta Cristina Fernández en una de sus cartas-bomba . "Juan juega callado, no hace ruido y, mientras los demás se pelean por los micrófonos, él hace acuerdos y crece", reflexionó el parlamentario.

La llegada de Batakis al Gabinete será uno de los temas que será abordado este martes en Formosa en la 11° Asamblea de Gobernadores del Consejo del Norte Grande. El temario también prevé el análisis de los avances del Plan de Estrategia Logística de la región, la problemática de los cupos de combustible y gas y la continuidad de las obras del Gasoducto de la Región NEA. Hasta última hora se aguardó la confirmación del encuentro debido a que el cimbronazo provocado por la renuncia de Martín Guzmán había puesto en duda su realización. Entre los presentes también estará Manzur, se señaló.

Como si se hubiera tratado de un plan urdido hasta en los detalles, varios gobernadores salieron en tándem a bancar a Batakis, luego de que fuera oficializada su designación. "Recibí la noticia emocionado, por su carácter federal. Silvina conoce las provincias y garantizó una distribución equitativa de los recursos. Estoy seguro que hará una gran gestión", expresó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. La funcionaria estuvo en tierras riojanas la semana pasada para firmar el convenio con el gobernador para levantar un hospital público en Chilecito, por unos $ 2000 millones.

El mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, valoró la trayectoria de Batakis, al destacar que fue ministra de Economía durante cuatro años de la provincia de Buenos Aires, además de formar parte del equipo de De Pedro, desde donde acompañó a las provincias. "Es una mujer de trayectoria, conoce los problemas que tiene hoy la macroeconomía y conoce de federalismo", señaló a los medios luego de un acto protocolar.

Su par catamarqueño, Raúl Jalil, también se mostró complacido por la elección de la funcionaria por su mirada federalista y de distribución equitativa de los recursos nacionales. "En la conformación de la Mesa del Litio, con Gustavo Sáenz, de Salta, y Gerardo Morales, de Jujuy, y en los encuentros que tuvimos con los gobernadores del Norte Grande, compartimos su visión y su perspectiva para un país que se desarrolle en forma armónica, integral e inclusiva”, manifestó. El mandatario santiagueño, Gerardo Zamora, y su par de Chaco, Jorge Capitanich, también tuitearon al unísono. La coreo mediática de los gobernadores en apoyo a Batakis, tal como adelantó Letra P, es la antesala de un pedido mayor: la Liga federal quiere que el presidente Alberto Fernández y CFK se reúnan personalmente y compartan el acto de asunción de la nueva ministra de Economía como un gesto de apoyo indubitable.

Reflejos tucumanos

La confirmación de que Manzur continuará en la Casa Rosada trajo alivio en Tucumán. La noticia del alejamiento de Guzmán había caído como un balde de agua fría en la dirigencia peronista local. Una semana antes, Manzur recibió en su casa, junto a Jaldo, a todos los intendentes justicialistas. No se habló de candidaturas, pero sí de trabajar por y para la unidad. Ambos se ausentaron de la reunión de la Liga de las provincias en Chaco ese mismo día, lo que confirmó lo necesario que era el cónclave en la residencia del exministro de Salud de la Nación.

Un eventual retorno del médico sanitarista a la Casa de Gobierno tucumana lo hubiera obligado a barajar y dar de nuevo en esta nueva etapa de su relación con Jaldo, luego de la interna en las PASO en la que no se dieron tregua. Se impuso Manzur con holgura, pero con un alto costo en la imagen de ambos referentes. El jefe de Gabinete no puede ser reelecto, pero sí puede Jaldo, que aspirar a sucederlo por un período y ya se imagina como candidato a gobernador en 2023. Volver a estar al frente de la Legislatura lo hubiera alejado de esa aspiración, por ahora, allanada. Si no cambia nada.