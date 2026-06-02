Patricia Bullrich discutió con su bloque, amenazó a Milei con renunciar y peligra la sesión del Senado

Patricia Bullrich mantuvo un fuerte cruce con sus pares de La Libertad Avanza (LLA), quienes le recriminaron haber anunciado en las redes sociales que no aceptará el pedido de Javier Milei para retirar el pliego de la candidata a jueza de La Plata, María Verónica Michelli . La senadora dejó trascender que está dispuesta a dejar la presidencia de la bancada.

Según los diarios Clarin y La Nación, la exministra le habría comunicado a Milei su decisión de abandonar la jefatura de bloque. Los asesores de prensa de la aún titular de la bancada oficialista confirmaron el diálogo y aclararon que por ahora no se va de LLA. "Es de persona de bien presentar la renuncia. Después con el Presidente siguieron hablando de otros temas", explicaron.

La objeción a Michelli es por su parentesco con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon , crítico del Gobierno. La exministra de Seguridad no quiere ser parte de un ataque a la prensa y está dispuesta a dar un paso al costado del oficialismo si intentan obligarla. En el oficialismo creen que busca diferenciarse para posicionarse electoralmente.

María Verónica Michelli pasó de protagonizar un trámite de designación judicial a exponer diferencias dentro del oficialismo entre Javier y Karina Milei y Bullrich https://t.co/qp4YymKcGj @martinenlared pic.twitter.com/8US81Cv8n5

La versión sobre una eventual renuncia de Bullrich a la jefatura del bloque sumó tensión en la cámara alta, donde quedó en riesgo la sesión que estaba prevista para este jueves, que en verdad nunca fue convocada. La exministra sólo dio pasos formales: convocó a labor parlamentaria para el miércoles a las 11 para que las autoridades de bancada definan si abren el recinto al día siguiente y con qué temas.

Sólo si hay consenso entre las bancadas habrá sesión. También hace falta garantizar el cuórum. Este martes, los habituales aliados del Gobierno (UCR, PRO y Provincias Unidas), presentaban ausencias que impedían garantizar la apertura del recinto.

La pelea de Patricia Bullrich

Fuentes del bloque oficialista del Senado confirmaron a Letra P que Bullrich se cruzó con varios de sus miembros por su posteo. Nadia Márquez, la neuquina que responde a Karina Milei, le escribió a la exministra el mismo lunes para recriminarle su decisión. Le dejó claro que no coincide con ningún desafío a una decisión del Presidente.

La discusión se replicó en el grupo de WhatsApp del bloque, donde recién en la mañana de este martes, la jefa de bloque contó lo que ya era público. No hubo respaldos y sí algunas recriminaciones, que la senadora se ocupó de responder. Después llegó el diálogo con Milei, con amenaza de renuncia incluida.

Como relató este medio, la jefa de LLA en la cámara alta comunicó este lunes que no aprobará el pedido de Milei para retirar la postulación de la abogada platense, enviado el último jueves. El expediente tendrá ingreso formal cuando empiece la próxima sesión y podrá votarse en ese momento, que es lo que pide la exministra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2061840269579092150&partner=&hide_thread=false SENADO Bullrich se le planta a Milei: se niega a retirar el pliego de Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon



Como los aliados tampoco aceptan la devolución del expediente, su destino depende del kirchnerismo



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Algunos de sus compañeros le aconsejan posponer su consideración, para no exponer una interna que a Milei se le fue de las manos. Hay otra posible irregularidad que denuncian algunos aliados: el pliego de Michelli no tiene dictamen formal, aunque hay versiones de que nueve senadores firmaron y por lo tanto debería ser validado. Si esos representantes levantan la voz en el recinto, podría ser un escándalo.

El resultado de una eventual votación por el retiro del expediente. Si el interbloque del peronismo vota a favor de devolver el expediente, habrá una mayoría para que Milei evite nombrar a la jurista en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. Esta fuerza recién definirá una postura tras la reunión que tendrán el miércoles por la tarde.

Reunión clave en el PJ

El peronismo tiene la última palabra si el destino de Michelli llega al recinto. Por ahora, ninguna tribu tiene una postura clara. El kirchnerismo no quiere ayudar al Gobierno, pero hay grupos vinculados a gobernadores y dirigentes sin tierra que tienen posiciones disímiles. Entre estos últimos, hay quienes evalúan la trayectoria de la jurista como "intachable" y no quieren rechazar su postulación.

Los senadores con mandatarios provinciales no creen que haya que ayudar al Gobierno. Si bien no quieren enfrentarse al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, evalúan que la posición de la máxima autoridad libertaria en el Senado los exime de responsabilidad. "Se tienen que poner de acuerdo entre ellos, sino hay sesión", advierten.

Interna en el Gobierno

En la Casa Rosada también estalló la interna. El sector vinculado a Santiago Caputo hizo saber su bronca por la impericia de Mahiques y del secretario de Justicia, Santiago Viola, cercano a Karina Milei. "Volvieron a mostrar un preocupante nivel de amateurismo político", se indignaron los referentes del asesor.

Exigieron además saber quién le informó al Presidente los nombres de los pliegos y le escondió el parentesco de Michelli con uno de los periodistas más críticos de la gestión libertaria. Es ni más ni menos que uno de los investigadores del caso $LIBRA, una de las causas que más inquieta al Gobierno.

Lo cierto es que Milei, ni bien supo del vínculo familiar de la candidata a jueza de La Plata, pidió retirar su candidatura. Bullrich no quiere ser parte de esa gestión.