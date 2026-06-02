Caso Agostina: el PJ y la oposición de Córdoba confluirán en la marcha Ni Una Menos en plena guerra política

A 11años del surgimiento de Ni Una Menos , la movilización de este 3 de junio en Córdoba trasciende la agenda de género. Gremios, movimientos sociales y partidos políticos, se unieron en el pedido de justicia por Agostina Vega y otras víctimas de femicidio. El PJ de Martín Llaryora y la UCR fueron algunos de los espacios que convocaron a la marcha.

En un escenario de alta fragmentación , la confluencia en el espacio público estará unificada por una primera consigna: basta de femicidios.

Tras una conferencia conjunta, donde se solicitó el jury de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, intervinientes en las investigaciones en torno a Claudio Barrelier , acusado de femicidio de la adolescente de 14 años, el arco opositor al Centro Cívico llega a esta movilización con estrategias dispares y que reflejan sus propias dinámicas internas.

Con convocatoria expresa del radicalismo, las legisladoras Brenda Austin y Alejandra Ferrero , jefa de la bancada de la UCR y pieza clave en el armado de Rodrigo de Loredo , serán algunas de las caras visibles en la calle. Este sector estuvo activo en el recinto y en los medios. El candidato a gobernador de la UCR también pidió la expulsión del concejal Ricardo Moreno , patrocinador de Barrelier, finalmente desplazado hoy por decisión de Daniel Passerini .

Luis Juez dio libertad de acción

Por otro lado, el Frente Cívico de Luis Juez ha optado por una cautelosa neutralidad institucional. Desde el partido confirmaron que no existe una orden vertical para asistir, dejando la presencia de sus cuadros supeditada a la "libertad de acción" y la convicción individual, informó a Letra P la legisladora Nancy Almada.

La postura busca el conciliar a conmoción social, la denuncia al cordobesismo y la Justicia, pero sobre todo las fidelidades políticas, precisamente con un espacio como el de Javier Milei, que niega la agenda de género.

ni-una-menos-3j-2022-feminismo-mujeres Marcha Ni Una Menos Córdoba. Foto: Ana Medero / La Tinta

Desde la Izquierda Socialista, la legisladora Noelia Agüero, miembro de la agrupación feminista Isadora, es una de las integrantes de la Asamblea Ni Una Menos que convocan a la marcha.

La diputada de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, también estará en la marcha.

Natalia de la sota, presente

Con columna propia, la diputada Natalia de la Sota volverá a marcar su perfil diferenciado al marchar junto a referentes y candidatos de Defendamos Córdoba, como lo hizo el 24M y en la Marcha Federal Universitaria.

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El asesinato de Agostina Vega reabrió debates sobre el desempeño de Garzón y Rodríguez en causas de alto voltaje, las designaciones políticas y el funcionamiento de la Justicia



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@luisezegarra pic.twitter.com/cqNyVcEr8i — LETRA P (@Letra_P) June 2, 2026

La hija del tres veces gobernador José Manuel de la Sota usó un tono solemne en redes, pero lamento "las respuestas que no llegan a tiempo". No se refirió públicamente a los contrapuntos que marcaron la semana y que pusieron en tela de juicio los vínculos del cordobesismo con la Justicia y otras aristas del poder.

La convocatoria del PJ de Martín Llaryora

Pese a la situación controvertida, el Partido Justicialista ha preferido una estrategia de dilución ante una “oposición oportunista”, indicaron fuentes legislativas.

El PJ lanzó una convocatoria abierta para que sus militantes participen de manera orgánica, pero sin la rigidez de una columna partidaria única, apostando a que el "cordobesismo" esté presente en la calle sin opacar el protagonismo de las organizaciones civiles que motorizan el reclamo desde hace más de una década.

Embed - Partido Justicialista Córdoba on Instagram: "#NiUnaMenos Nos encontramos mañana en Colón y Fragueiro a las 17 hs. Volvemos a salir a las calles para levantar una vez más la bandera de Ni Una Menos: vivas y libres nos queremos." View this post on Instagram

Más tarde, el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba de la Unicameral, presidido por Facundo Torres, lanzó un flyer con el convite a sumarse a la marcha, desde Colón y Mariano Fragueiro: “Marchamos por Agostina y por todas las que no están”, reza.

Presencias de Córdoba en la marcha de Buenos Aires

La actividad legislativa en Buenos Aires trasladará parte del pulso cordobés a las inmediaciones del Congreso.

La diputada Carolina Basualdo, integrante del bloque de Provincias Unidas y referente del riñón de Martín Llaryora, participará de la marcha en Capital Federal aprovechando su agenda parlamentaria, llevando el sello del oficialismo provincial a la convocatoria nacional.

En la misma sintonía, pero desde la vereda de La Libertad Avanza, la diputada Laura Rodríguez Machado confirmó su asistencia a la marcha en CABA, sosteniendo una presencia institucional en una agenda que, aunque ajena al núcleo duro de su espacio, le permite mantener visibilidad en temas de alta sensibilidad pública.

En contraste, la senadora Alejandra Vigo, que pidió justicia por Agostina en sus redes sociales, será una de las ausentes de la jornada en las calles. Su falta de participación responde estrictamente a compromisos de gestión legislativa, ya que debe cumplir con su labor en una comisión del Senado cuyo temario coincide con el horario de las convocatorias, lo que le impide plegarse a las columnas de Provincias Unidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alevigo/status/2061497058423419117&partner=&hide_thread=false Ni una menos. pic.twitter.com/oN2NN9I8rt — Alejandra Vigo (@alevigo) June 1, 2026

Gremios y organizaciones, en sintonía

Mientras que la Asamblea Ni Una Menos —conformada por colectivos, partidos de izquierda y organizaciones sociales— sostiene la base ideológica de la marcha, la institucionalidad gremial le ha dado este año un volumen organizativo superior.

Embed - Asamblea Ni Una Menos Cba on Instagram: " ESTE #3J MARCHAMOS POR AGOSTINA Denunciamos que la justicia, la policía y el gobierno hicieron todo mal. No solo demoraron en tomar la denuncia, en activar el alerta Sofía sino que no actuaron con celeridad cuando se aportaban nuevos datos. Barreler, el femicida, ya tenía antecedentes de violencia de género y fue liberado, así como Pablo Laurta. Nuevamente pagamos con nuestras vidas el accionar de la justicia. Fuera Quinteros ¡Justicia por Agostina! Este 3J nos vemos en Colón y Cañada a las 18hs" View this post on Instagram

Un hecho clave en esta dinámica es la decisión de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC), que gestionó ante el Ministerio de Educación una autorización especial para que tanto docentes como alumnos puedan retirarse de los establecimientos a partir de las 16 horas. Esta medida no solo facilita la asistencia, sino que garantiza que el reclamo se replique con fuerza en el interior provincial.

A este despliegue se suman La Bancaria, la Asociación de Docentes y Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (ADIUC), las mujeres del gremio de Judiciales (Judicialas), quienes a través de un extenso comunicado sentaron posición sobre la falta de presupuestos reales, sumando sus reclamos a los de la asamblea general, entre otros.

La CGT Regional Córdoba convoca a organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, medios y a toda la sociedad a marchar y advierten su preocupación por el “agravamiento de la crisis socioeconómica que golpea a trabajadoras, jubiladas y jóvenes; el desmantelamiento de políticas públicas de prevención y asistencia y las graves fallas del Estado nacional y provincial que garantizan impunidad”.