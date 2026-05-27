Encuesta en Salta: más del 75% cree que el ciclo de Gustavo Sáenz está cumplido

Más del 75% de los salteños considera que el ciclo de Gustavo Sáenz al frente del gobierno provincial está cumplido. Según se desprende de un reciente relevamiento de la consultora Benjamín Gebhard que empieza poner la lupa sobre su eventual sucesión en Salta .

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El gobernador norteño está habilitado para un tercer mandato a partir de la reforma constitucional que reseteó el contador en diciembre de 2021, aunque Sánez reconoce que para intentarlo necesitará reunir los apoyos suficientes como para que la política y la Justicia no pongan palos en las ruedas.

Sin embargo, el frente más complejo parece estar en el humor social. El último relevamiento a cargo de Benjamín Gebhard, realizado la semana pasada, muestra que el 76,3% de los encuestados opinó que la etapa del mandatario estaba finalizada, frente a apenas un 21,4% que consideró que su gestión aún se encontraba en desarrollo.

El estudio también refleja un deterioro en la valoración de la administración provincial. La imagen negativa del gobierno salteño alcanzó el 56,2%, mientras que la positiva se ubicó en el 41,7%, lo que evidencia una tendencia desfavorable para el oficialismo local.

Esa lectura sobre la gestión tiene un natural impacto en la evolución de la imagen personal de Sáenz. La percepción negativa llegó al 56%, con una caída sostenida respecto de mediciones anteriores, lo que marcó un punto de inflexión en su capital político.

Encuesta BB Salta Gestión Sáez

A ese escenario se sumó una evaluación crítica sobre la capacidad de gestión. Solo el 9,8% consideró que el gobierno sabía cuáles eran los problemas y se ocupaba de resolverlos, mientras que la mayoría se inclinó por visiones más negativas o de inacción.

Los nombres para la sucesión de Gustavo Sáenz

El impacto político de estos datos se proyectó directamente sobre el escenario electoral de 2027. Un 72% de los encuestados expresó su desacuerdo con la posibilidad de que Sáenz compitiera por un tercer mandato, frente a un 26% que se mostró a favor.

Este rechazo mayoritario complicó cualquier intento de continuidad y obligó a observar con mayor atención el armado de una alternativa dentro del oficialismo. De hecho, la mayoría de de los consultado optó por avanzar hacia un cambio parcial de la gestión (37,1%) que se impone apenas por un punto por sobre el sector del electorado que quiere cambiarlo todo.

En ese plano, aparecen figuras como la senadora Flavia Royón, el intendente de Salta, Emiliano Durand, y el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún. Se trata de liderazgos que no están del todo consolidados y que dependen, en cierto modo, de la suerte del oficialismo.

Encuesta BB Salta Sucesión Sáenz

De todos modos, entre los que piensan una alternativa que sirva para oxigenar la gestión Sáenz, van ganado lugares Durand y Jarsún, con una leve diferencia a favor del intendente. Con todo, aunque la consideración viene en baja, Royón aparece como la representante más lógica en un eventual escenario post-saencista.

La oposición de cara a la discusión 2027

En paralelo, la oposición comenzó a capitalizar el desgaste. Dirigentes como Emilia Orozco (49,6%) y Juan Manuel Urtubey (25,1%) se posicionaron entre quienes mejor representaban una alternativa al actual mandatario, con niveles de adhesión superiores al resto de los competidores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2020146964160028948&partner=&hide_thread=false La senadora de La Libertad Avanza, María Emilia Orozco, construye su imagen en la confrontación creciente con Gustavo Sáenz



Ascenso acelerado y banca del triángulo de hierro



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@MairaLopez08 pic.twitter.com/18Aj8OaLeg — LETRA P (@Letra_P) February 7, 2026

El contexto también estuvo atravesado por la dinámica nacional. La figura del presidente Javier Milei (52,4%) mostró niveles de imagen más equilibrados en la provincia, lo que influyó en la reconfiguración del escenario local y en la disputa por los liderazgos opositores.

En este marco, el electorado salteño se inclinó mayoritariamente por algún tipo de cambio de cara al futuro. Más del 70% manifestó preferencias por modificaciones totales o parciales en la conducción política, lo que reforzó la idea de un ciclo en transición.

El cuadro general dejó a Sáenz ante una encrucijada: insistir con una reelección que parece resistida o acelerar la construcción de un sucesor competitivo.